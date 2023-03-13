咖啡从十九世纪中叶进入了越南，至今已成为越南的主要经济作物。咖啡豆带来很高的经济价值，是越南的强势出口商品之一。特别的是，越南是世界上最大的罗布斯塔咖啡生产国和第二大咖啡出口国。2022年，越南咖啡出口额创历史新高，估计达40亿美元，同比增长32%。

咖啡树在越南的发展过程

1857年法国殖民统治者将咖啡树引进越南。到1914年，邦美蜀以玄武岩土的肥沃、高原的广阔，以及良好的自然条件被法国人选为专门种植罗布斯塔咖啡树的地方。到1922年，得乐省到处都是由法国人管理的咖啡农场。当时，收获后的咖啡主要运往法国，因此越南的咖啡文化未能成型。

越南是世界上最大的罗布斯塔咖啡生产国和第二大咖啡出口国。

在1954年，越南赶跑了法国殖民者后，越南的咖啡文化逐渐形成。各家咖啡店成为了人们的社交场所、信息中心和商业交易点。在1975年后，咖啡传入北方并成为了国民日常生活的交汇点，为日益活跃的城市带来了新鲜之风。

到1986年，越南开始进入革新开放，参与全球一体化进程以促进全国经济社会的发展。为了给西原地区省份、中部沿海省份和南部以东地区省份的各户农民打造咖啡发展方向，越南政府把投资资源集中在咖啡领域，旨在将咖啡转化为一个重要产业。这一新政策在全球咖啡价格上涨的背景下出台，因此帮助了越南的咖啡产业在面积、产量和出口额方面强劲发展。得乐省的大型咖啡连片种植区分布在邦美蜀市、格穆加县（Cu M’gar）、克容巴县（Krong Pac）、克容能(Krong Nang) 和附近地方。

在二十世纪末，越南成为东南亚第一大咖啡生产国和全球第二大咖啡生产国，仅次于巴西。主要咖啡产量是罗布斯塔咖啡。罗布斯塔咖啡的种植面积占咖啡总面积的90%以上。在革新开放时期中，咖啡产业在西原地区省份得到了强劲发展。

与此同时，各家私营企业也开始开展咖啡生产和经营活动。农民、企业与国家之间的合作打造了达到国际标准的咖啡品牌。最典型的品牌是中原咖啡（1996年）和高原咖啡Highlands Coffee (1998)。

目前，越南主要种植罗布斯塔（Robusta）、阿拉比卡（Arabica）和利比里亚（Liberia）等三种咖啡。其中，罗布斯塔咖啡的种植面积占90%，其次是阿拉比卡咖啡占10%，最后是利比里亚咖啡。

越南咖啡地位的确立

越南咖啡与可可协会副主席蔡如侠表示，目前，越南是世界上最大的罗布斯塔咖啡生产国和仅次于巴西的世界第二大咖啡出口国。

目前，越南全国咖啡种植总面积约达71万公顷；其中咖啡收获面积65万公顷，主要集中在越南西原5省。在得乐省，几十年来，咖啡一直被视为主要经济作物，在该省的经济社会发展中发挥着重要的作用。

得乐省邦美蜀市被视为“越南咖啡之都”，咖啡种植面积约21万公顷，年产量达52万多吨，占全国产量的30%以上。

咖啡也是林同省的主要农作物，占全省农业总产值和出口额的很大比例。目前，全省咖啡种植面积超过17.5万公顷，产量约为每公顷3.3吨。咖啡种植面积也占得农省全省农业用地面积的23%，占全国的18%以上（该省在全国和西原地区排名第三，仅次于得乐省和林同省）。据初步统计，到2022年底，总面积预计为14万公顷，平均产量为每公顷2.8吨，年均总产量预计超过35.6万吨。

随着种植面积和产量的增加，创新和国际接轨的过程不断进行，为许多企业参与咖啡生产和加工带来许多机会，有助于将越南咖啡品牌推向世界。

2022年，越南咖啡出口量约达172万吨，创汇40亿美元，是出口额超过30亿美元的主打农产品之一。越南咖啡现在出口80 多个国家和地区。

值得一提的是，越南罗布斯塔咖啡的品质得到了主要咖啡消费国的认可。在进口越南咖啡的80个国家和地区中，尤其是德国、法国、加拿大甚至咖啡“鉴赏国”意大利等世界咖啡强国也增加了进口越南咖啡的数量。

在世界媒体中，越南咖啡越来越受欢迎。越南咖啡在一系列著名的国际媒体中不断获得赞誉。不仅如此，越南特有的过滤咖啡和冰牛奶咖啡一直是国际政要、国家元首、世界名星到访越南时所称赞和期待享用的饮品。

除了经济价值，越南咖啡还具有文化意义。从2017年1月开工，规模45.45公顷的咖啡城项目迄今已逐步成为西原地区的核心城市，为促使邦美蜀成为世界咖啡之城做出贡献。

与此同时，世界咖啡博物馆——越南咖啡业的象征建筑物及其对世界咖啡业的贡献——已成为得乐省乃至西原地区的文化中心。美联社（AP）报道称：这也是“最大、最热闹、最独特的‘活灵活现’博物馆！” 。世界咖啡博物馆不仅是介绍全球咖啡知识的中心，而且还融合奥斯曼 、罗马和禅宗3 大咖啡文明和收藏数以万计的珍贵文物帮助参观者更多了解咖啡12个多世纪的历史。到目前为，世界咖啡博物馆已经接待了来自超过 22 个国家的游客约 400 万人次，为得乐省的旅游业发展做出贡献。（完）

世界咖啡博物馆——越南咖啡业的象征建筑物及其对世界咖啡业的贡献——已成为得乐省乃至西原地区的文化中心。