Président Hô Chi Minh : la culture éclaire le chemin du développement et du progrès de la société

Le président Hô Chi Minh est un grand homme de culture du Vietnam et aussi un grand homme de culture du monde. Dans le trésor de la pensée Hô Chi Minh, le système de positions sur la culture occupe une place importante, contenant de grandes valeurs, guidant et orientant la construction et le développement de la culture vietnamienne.

* La culture nous éclaire

En faisant la synthèse de la théorie et de la pratique, le président Hô Chi Minh a introduit le concept de la culture comme suit : “Pour la survie ainsi que le but de la vie, l’humanité a créé et inventé le langage, l’écriture, la morale, le droit, la science, la religion, la littérature et l’art, les outils de la vie quotidienne en termes d’habillement, de nourriture, d’habitation et de modes d’utilisation. Toutes ces créations et inventions sont de la culture”.

La conception de Hô Chi Minh a indiqué à la fois les origines du moteur et de la structure de la culture.

Concernant la place et le rôle de la culture, selon le président Hô Chi Minh, la culture est l’un des quatre domaines importants pour le développement du pays : “Dans la construction du pays, il y a quatre questions auxquelles il faut prêter attention, accorder une importance égale : politique, économie, société, culture”.

Il a souligné la relation étroite entre la culture et d’autres domaines : la culture ne peut pas être laissée de côté “mais doit être dans l’économie et la politique” et inversement l’économie et la politique sont aussi “dans la culture”.

Apprécier le grand pouvoir de la culture dans la cause de la révolution vietnamienne, lors de la première Conférence culturelle nationale de 1946, le président Hô Chi Minh a affirmé : “La culture éclaire la voie à suivre pour la nation”. À la 2e Conférence culturelle nationale de 1948, le président Hô Chi Minh a souligné : “La culture éclaire la voie du développement et du progrès de la société”. Cette position théorique démontre une vision au-delà de l’époque en soulignant le rôle prépondérant de la culture dans le développement de chaque pays.

Le Programme sur la culture vietnamienne élaboré par le sevrétaire général du Parti Truong Chinh. Photo: Archives.

Afin de construire une culture nationale, le président Hô Chi Minh a souligné la nécessité de construire un esprit d’indépendance et d’autonomie, les droits civiques, l’économie et toutes les œuvres liées au bien-être des personnes dans la société.

S’agissant de l’éducation, il a souligné que la construction de l’éducation est une tâche urgente, stratégique, fondamentale et de longue haleine. Il a déclaré que “nous avons une tâche urgente d’éduquer notre peuple. Nous devons faire en sorte que notre nation devienne une nation courageuse, patriote et travailleuse, digne du Vietnam indépendant”. Par conséquent, après le succès de la Révolution d’Août en 1945, une des tâches urgentes consiste à lancer une campagne visant à détruire “l’ennemi de l’ignorance”.

Concernant la culture, les lettres et arts, le président Hô Chi Minh a avancé les points de vue fondamentaux guidant la construction des lettres et arts révolutionnaires : “La culture artistique est aussi un front”.

Ce contenu souligne le point de vue du président Hô Chi Minh en affirmant le rôle et la place de la culture, des lettres et arts dans l’œuvre révolutionnaire, considérant que le front culturel est aussi important que les fronts militaire, politique et économique.

Sur la question des vestiges anciens, le président Hô Chi Minh a déclaré que la conservation des vestiges anciens est très nécessaire dans l’œuvre d’édification du Vietnam. Ainsi, un peu plus de trois mois après la fondation de la République démocratique du Vietnam, il a signé et promulgué le décret n°65/SL du 23 novembre 1945 sur la conservation des vestiges anciens (y compris les maisons communales, temples, palais, citadelles, tombeaux, stèles, épitaphes, objets, diplômes, livres…).

Dans la construction de la culture, le président Hô Chi Minh a mis l’accent sur le développement des belles traditions culturelles nationales et l’absorption des réalisations culturelles et la quintessence de la culture progressiste du monde, afin de construire une “culture vietnamienne à caractère national, scientifique et populaire”.

Les deux processus de “préservation et de promotion de l’identité et des valeurs culturelles nationales” et d’”absorption de la quintessence culturelle de l’humanité” se déroulent ensemble, ce qui fait que la culture vietnamienne a des caractéristiques qui reflètent le caractère, l’identité et les traditions culturelles de la nation vietnamienne et s’adapte au niveau de civilisation avancée et moderne de l’humanité.

Outre ses profondes réflexions sur la culture, le président Hô Chi Minh est également un modèle exemplaire d’apprentissage, de conservation des fonds anciens, de protection des nobles valeurs culturelles de la nation. En particulier, il prise, préserve et sauvegarde la pureté de la langue vietnamienne pour élever le niveau de la culture vietnamienne : “La langue est un bien générationnel extrêmement ancien et extrêmement précieux de notre nation. “Nous devons le préserver, le chérir et le diffuser.”

*Construire une culture avancée et imprégnée de l’identité nationale

Les pensées et points de vue du président Hô Chi Minh sur la culture sont la base et le fondement du Parti pour construire une politique de développement de la culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale. En particulier, en période de rénovation, de développement d’une économie de marché à orientation socialiste, d’accélération de l’industrialisation, de la modernisation et de l’intégration internationale du pays, le Parti a progressivement appréhendé plus profondément le rôle de la culture et la promotion des ressources culturelles au service de l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le 5e Plénum du Comité central du Parti du 8e mandat (en juillet 1998) a publié une résolution thématique sur la “Construction d’une culture avancée et imprégnée de l’identité nationale”. La résolution a affirmé : “La culture est le fondement spirituel de la société, à la fois la finalité et le moteur du développement socio-économique”.

Le rôle des ressources culturelles dans le développement est également cristallisé dans le “Programme d’édification du pays en période de transition vers le socialisme (complété et développé en 2011)”. Le manifeste a affirmé : “Édifier une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale, développée intégralement, unifiée dans la diversité, porteuse de valeurs humanistes, démocratiques et progressistes ; faire s’enraciner la culture dans tous les aspects de la vie sociale pour qu’elle devienne la base morale solide, la force endogène importante du développement”.

Les documents du 13e Congrès national du Parti ont déterminé : “Prendre les valeurs culturelles, l’homme vietnamien comme fondement et force endogène importante qui conditionnent le développement durable” ; “Construire l’homme vietnamien pour qu’il s’épanouisse pleinement, lier étroitement et harmonieusement les valeurs traditionnelles aux les valeurs modernes”…

Le 13e Congrès national du Parti a identifié des points de vue et politiques novateurs, profonds et complets, des percées dans le développement de la culture et de l’homme, guidant le Parti, le peuple et l’armée à accomplir de nouvelles réalisations dans l’œuvre de construction et de développement de la culture et de l’homme vietnamiens dans la nouvelle ère.

Dans le contexte de mondialisation et d’intégration internationale poussée, attacher de l’importance au développement des ressources culturelles et humaines, maximiser le potentiel du “soft power” du pays constituent l’un des moteurs importants pour promouvoir le développement durable, tout en renforçant l’image et la position du Vietnam sur la scène internationale./.

Photo: VNA