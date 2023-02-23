Международная гуманитарная миссия – по велению сердца

В результате страшного землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля десятки тысяч человек погибли, а сотни тысяч остались без крова. В духе солидарности Вьетнам впервые в истории направил спасательные группы в отдаленные районы с разными климатическими и географическими условиями, чтобы объединить усилия в помощи Турции и облегчить страдания ее народа.

По велению сердца спасатели Министерства общественной безопасности Вьетнама, отправленные в город Адыяман, и Вьетнамской народной армии, отправленные в провинцию Хатай, добились результатов, которые страна пребывания, а также международные спасательные команды признали и высоко оценили.

За 10 суток 24 офицера и солдата – спасатели Министерства общественной безопасности Вьетнама успешно выполнили поставленную задачу и вернулись домой 19 февраля. За время пребывания в Турции группа была назначена на поиск и спасение пострадавших в труднодоступных местах, где были выявлены признаки жизни. Они применили множество профессиональных мер, гибкую тактику, использовали аварийно-спасательное оборудование и выполнили задачи в 3 локациях, предоставленных турецкой стороной. Координируя свои действия, они спасли 1 человека и вынесли 14 тел из-под завалов.

Группа передала почти 2 тонны медицинского оборудования от Министерства общественной безопасности Вьетнама Турецкому агентству по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и Департаменту здравоохранения города Адияман, Турция; посетила пострадавших от землетрясения и подарила подарки, в том числе некоторым вьетнамским семьям, в то же время помогла в устроении быта, развернув полевую печь для людей, чтобы согреться…

Выступая на церемонии встречи завершивших миссии спасателей из Турции, заместитель Чрезвычайного и Полномочного и Полномочного Посла Турции во Вьетнаме Девлетцах Яян выразил свое уважение и признательность их самоотверженной и добросовестной работе в спасательных операциях в пострадавших районах.

«6 февраля, когда произошло землетрясение, мы получили информацию от правительства, Министерство общественной безопасности Вьетнама о помощи Турции. Несмотря на трудности Министерство безопасности решило направить на поддержку элитных офицеров и солдат» заместитель Чрезвычайного и Полномочного и Полномочного Посла Турции во Вьетнаме Девлетцах Яян

Вслед за делегацией Министерства общественной безопасности Вьетнама спасательный отряд Вьетнамской народной армии прибыл в город Антакья провинции Хатай на юге Турции вечером 13 февраля для участия в поисках пострадавших. Сразу по прибытии отряд согласовал свои действия с агентством по координации чрезвычайных ситуаций Турции, а также с силами других стран для развертывания аварийно-спасательных работ и поиска пострадавших.

Хатай является одним из наиболее сильно пострадавших районов от разрушительного землетрясения 6 февраля. К концу 20 февраля аварийно-спасательные силы Вьетнамской народной армии провели поиски в 31 локации в уезде Антакья, помогая Турции определить 15 локаций с пострадавшими, в которых в 2 местах были выявлены признаки жизни. Делегация передала информацию местным спасателям и вместе вынесли 28 тел.

Вьетнамские военные спасатели координировали свои действия с Бахрейном и Мексикой, чтобы найти 3 локации, откуда вынесли 10 тел, помогли 3 другим домохозяйствам устроить свое жилье. Военные медики в составе делегации вылечили и предоставили лекарства 7 членам спасательных отрядов из других стран, а также оказали первую помощь и передали медикаменты турку, попавшему в аварию при упаковке гуманитарной помощи на стадионе Хатай.

21 февраля спасательный отряд Вьетнамской народной армии передал турецкой стороне около 25 тонн гуманитарной помощи, включая сухие продукты, рис, молоко, медицинское оборудование от министерства национальной обороны Вьетнама для преодоления последствий стихийного бедствия.

Общаясь с корреспондентом ВИА при получении гуманитарной помощи от Вьетнама, Левент Четин, житель деревни Горентас в провинции Хатай, не мог скрыть своих эмоций. Он сказал, что его семья и соседи в настоящее время проживают во временных палатках на пустырях, не осмеливаясь вернуться домой за вещами, потому что существуют риски нового землетрясения.

В условиях нехватки еды, питья и жилья, гумпомощь от Вьетнама, включая сухие пайки, спальные мешки, одеяла, палатки, имеет большое значение для жителей этой пострадавшей от землетрясения страны. Четин сказал, что привезет гуманитарную помощь, чтобы раздать ее семьям и детям в деревне.

Посол Хакан Чакил, представитель МИД Турции в провинции Хатай от турецкой стороны выразил глубокую признательность за поддержку Вьетнамской народной армии. По его словам, эти практичные подарки помогут турецкому народу преодолеть трудности и потери. В частности, медицинские принадлежности, подаренные вьетнамской стороной, будут оперативно доставлены в местные больницы и центры медицинского обеспечения для лечения больных.

Посол Чакил не скрывал эмоции и высоко оценил то, что «солдаты Дяди Хо» от чистого сердца отдали часть своей зарплаты на поддержку турецкого народа. Он подчеркнул, что Турция всегда стремится развивать отношения с Вьетнамом во всех аспектах, и практическая поддержка вьетнамских спасателей в труднейшее для Турции время также является одним из мотивов для развития и продвижения этих отношений.

Усилия, решимость и действия вьетнамских спасателей не только вернули турецкому народу веру и надежду на повторную встречу со своими родными живыми или погибшими, но и высоко были оценены международными друзьями.

Информационное агентство Anadolu сообщило об обнаружении и спасении 17-летнего Абузера Барана Бакира, который несколько дней находился под завалами, с помощью современного специализированного оборудования и служебных собак сил вьетнамских спасателей. Как сообщает Anadolu, при встрече с вьетнамскими спасателями местные жители всегда кладут правую руку на левую половину груди, выражая благодарность и признательность.

Президент Турции Тайип Эрдоган 20 февраля прибыл в Антакью, столицу провинции Хатай, чтобы выразить благодарность спасательным силам и международным делегациям, в том числе вьетнамской, за их помощь в поиске жертв землетрясения, а также поддержку несчастных людей в этот трудный момент.

Пожав руку генерал-майора Фам Ван Ти, заместителя начальника Постоянного офиса Национального комитета по реагированию на инциденты и стихийные бедствия и поисково-спасательным операциям, заместителя директора Аварийно-спасательного управления (Генеральный штаб Вьетнамской народной армии), главы отряда Вьетнамской народной армии, президент Эрдоган поблагодарил вьетнамских спасателей за своевременную поддержку и неустанные усилия при оказании помощи в поисково-спасательных работах после стихийного бедствия.

Преодолев тысячи километров, солдаты Вьетнамской народной армии пришли в эпицентр турецкого землетрясения, чтобы внести свой вклад в спасение людей, не боясь опасности и невзгод. Оценивая вклад Вьетнама в выполнение международных гуманитарных миссий, глава дипломатического корпуса во Вьетнаме, посол Палестины Саади Салама подтвердил, что присутствие вьетнамских спасателей в Турции свидетельствует о большом чувстве ответственности по отношению к международным гуманитарным миссиям.

«Это доказательство привязанности и человечности вьетнамского народа к людям других стран. Это также обязательство совместно развивать отношения дружеского сотрудничества для построения хорошего будущего не только для вьетнамского народа, но и для всего мира», — сказал посол Саади Салама./.



Вьетнамские военные спасатели вернулись на Родину, отлично выполнив задачи в Турции.

Там Ханг

Корресподент ВИА