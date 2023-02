Participer aux missions humanitaires internationales, un ordre du cœur

Le violent séisme frappant la Turquie et la Syrie le 6 février a fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de sans-abri. Dans l’esprit de “la solidarité et l’entraide mutuelles”, pour la première fois, le Vietnam a envoyé des missions de secouristes dans des régions reculées aux conditions climatiques et géographiques différentes pour se joindre à la communauté internationale afin d’aider la Turquie à surmonter les conséquences de cette catastrophe naturelle.

Par ordre du cœur, les deux missions de secouristes du ministère de la Sécurité publique et de l’Armée populaire du Vietnam ont effectué des opérations dans les provinces d’Adiyaman et de Hatay, qui sont parmi les localités les plus durement touchées, et ont obtenu des résultats appréciés par le pays hôte et la communauté internationale.

Après dix jours engagés dans les opérations de recherche et de sauvetage du violent séisme, la mission du ministère de la Sécurité publique composée de 24 membres a bien réalisé ses tâches et est rentrée le 19 février à Hanoï. Exerçant leur mission, forts de leur enthousiasme, de leur énergie et de leurs expériences, en collaboration avec leurs confrères internationaux, les secouristes vietnamiens ont réussi à sauver une personne et à faire sortir quatorze morts de différents endroits à Adiyaman.

En outre, la mission a également remis près de 2 tonnes d’équipements médicaux offerts par le ministère vietnamien de la Sécurité publique à la partie turque, offert des cadeaux à des sinistrés, dont des Vietnamiens, aidé à fabriquer des objets pour un usage quotidien dans un contexte difficile…

L’AMBASSADRICE ADJOINTE DE TURQUIE AU VIETNAM, DEVLETSAH YAYAN.

Lors de la cérémonie pour accueillir la mission des secouristes du ministère vietnamien de la Sécurité publique de retour de Turquie, le 19 février, l’ambassadrice adjointe de Turquie au Vietnam, Devletsah Yayan, a exprimé son respect et sa gratitude pour la mission vietnamienne.



Depuis le 6 février où le tremblement de terre se produit, nous sommes informés du souhait d’aider de la part du gouvernement, du ministère de la Sécurité publique du Vietnam. Malgré de nombreuses difficultés dans les régions sinistrées, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a envoyé des officiers et soldats bien exercés pour nous soutenir, a-t-elle souligné.

Dans la soirée du 13 février (heure locale), la mission de secouristes de l’Armée populaire du Vietnam est arrivée dans la ville d’Antakya, province turque de Hatay, au Sud, pour participer aux opérations de sauvetage. Dès son arrivée, la mission vietnamienne était prête à se mettre au travail.

Hatay est l’une des provinces turques les plus touchées par le tremblement de terre survenu le 6 février. Pendant son séjour du 13 au 22 février à Hatay, la mission de l’Armée populaire du Vietnam a organisé des recherches à 31 endroits, repéré 15 emplacements avec des victimes piégées sous les décombres, dont deux montrant des signes de vie. Ces emplacements ont été ensuite pris en charge par les forces locales qui ont ensuite dégagé les 28 corps sans vie.

En outre, la mission s’est coordonnée avec les missions de Bahreïn et du Mexique pour organiser des recherches et repérer trois endroits avec 10 victimes mortes. Les médecins militaires vietnamiens ont examiné, prodigué les premiers soins et fourni des médicaments à sept secouristes d’autres pays et un citoyen turc qui ont rencontré des accidents lors du travail.

En outre, la mission de l’Armée populaire du Vietnam a remis le 21 février près de 25 tonnes de matériel de secours à la Turquie pour assister le règlement des conséquences du séisme.

Partageant avec le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Levent Cetin, un habitant du village de Gorentas dans la province de Hatay, n’a pas pu cacher son bonheur en recevant des cadeaux du Vietnam. Sa famille et des gens s’abritaient temporairement dans les tentes implantés sur les terrains vacants car personne n’ose rentrer chez lui pour récupérer des objets en raison de nombreux risques potentiels, a-t-il dit.

Dans le contexte de la pénurie de nourriture, de boisson et de couvertures, les aliments, les sacs de couchage, les couvertures, les tentes accordés par le Vietnam sont particulièrement significatifs pour les habitants des régions dévastées par le séisme. Levent Cetin dit qu’il partage ces cadeaux aux familles et aux enfants de son village.

Au nom du ministère turc des Affaires étrangères, l’ambassadeur Hakan Cakil a remercié l’Armée populaire du Vietnam ainsi que le gouvernement vietnamien pour avoir soutenu et fourni des produits de première nécessité à la Turquie. Il a affirmé que les médicaments, le matériel médical offerts par le Vietnam seraient rapidement envoyés à des hôpitaux et des stations médicales au service du traitement des victimes.

À la rencontre d’une équipe de recherche et de sauvetage du Vietnam, l’ambassadeur Hakan Cakil s’est dit ému par le sentiment des soldats vietnamiens qui avaient partagé leur salaire pour soutenir le peuple turc. La Turquie souhaite toujours développer les relations avec le Vietnam dans tous les aspects et le soutien pratique de la mission vietnamienne à la Turquie en difficulté est également l’un des moteurs pour cultiver les relations bilatérales, a-t-il souligné.

Les efforts, la détermination et les actions des missions vietnamiennes ont apporté la foi et l’espoir aux habitants turcs de rencontrer ou de trouver leurs proches ensevelis sous les décombres, mais également sont hautement appréciés par les secouristes d’autres pays.

L’agence de presse turque Anadolu a diffusé la découverte et le sauvetage de Abuzer Baran Bakır, 17 ans, qui avait été enseveli pendant des jours sous les décombres, grâce à l’aide d’équipements spécialisés modernes et de chiens renifleurs de l’Armée populaire du Vietnam. Selon Anadolu, lorsque les habitants turcs rencontrent des membres des missions vietnamiennes, ils mettent toujours leur main droite sur leur poitrine gauche pour exprimer leur gratitude et leur appréciation aux sauveteurs vietnamiens.

Le président turc, Tayyip Erdogan, s’est rendu le 20 février à Antakya, capitale de la province de Hatay, pour adresser ses remerciements aux missions de recherche et de sauvetage turques et internationales, dont une du ministère vietnamien de la Défense.

À la rencontre du général de brigade Pham Van Ty, chef de la mission de secourisme et de sauvetage de l’Armée populaire du Vietnam en Turquie, également chef adjoint permanent du Bureau du Comité national d’intervention en cas d’incident et de catastrophe, de recherche et de sauvetage, directeur adjoint du Département de secours et de sauvetage (État-major général de l’Armée populaire du Vietnam), le président Tayyip Erdogan a remercié le soutien opportun et les efforts inlassables déployés par les missions vietnamiennes dans la recherche et le sauvetage des victimes du séisme.

Parcourant des milliers de kilomètres loin de leur pays, les sauveteurs du ministère de la Sécurité publique et de l’Armée populaire du Vietnam sont entrés dans l’épicentre du violent séisme en Turquie, bravant les dangers et privations pour porter secours aux sinistrés, l’ambassadeur palestinien Saadi Salama, chef du corps diplomatique au Vietnam, a déclaré que la présence de soldats vietnamiens à l’épicentre du séisme montre un grand sens des responsabilités pour les missions humanitaires internationales.

C’est la preuve de l’affection et de l’humanité du peuple vietnamien envers les peuples des autres pays du monde, ainsi que de son engagement à promouvoir conjointement des relations de coopération d’amitié pour construire ensemble un bon avenir non seulement pour le peuple vietnamien mais aussi pour le monde entier, a-t-il affirmé./.



La mission de l’Armée populaire du Vietnam est partie pour retourner au Vietnam, mettant fin à son séjour en Turquie pour participer aux opérations de secourisme et de sauvetage.