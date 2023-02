Le Parti communiste du Vietnam, dirigeant et compagnon de la nation

Le 3 février 1930, après près de 20 ans de recherche du chemin du salut national, Nguyên Ai Quôc, le futur président Hô Chi Minh, a présidé la conférence de fusion de trois organisations communistes en le Parti communiste du Vietnam.

Du 6 janvier au 7 février 1930, la conférence d’unification des organisations communistes en vue de fonder le Parti communiste du Vietnam s’est tenue dans la péninsule de Kowloon, à Hong Kong (Chine), sous la présidence de Nguyên Ai Quôc, au nom de l’Internationale communiste.

Cet événement important représentait un grand tournant dans l’histoire de l’édification et de la défense de la nation vietnamienne, mettant fin à la crise en politique de salut national et en organisation dirigeante du mouvement patriotique vietnamien au début du XXe siècle et marquant le point de départ décisif pour la victoire de la révolution vietnamienne et le développement de la nation dans les étapes ultérieures.

Avec une direction judicieuse, le Parti a fortement inspiré et ravivé l’aspiration à la libération nationale du peuple vietnamien. En seulement 15 ans de mise en œuvre de la ligne révolutionnaire du Parti, le peuple vietnamien a réalisé des exploits inégalés : il a mené avec succès la Révolution d’août 1945, brisé le joug colonial et aboli le régime féodal, fondé la République démocratique du Vietnam, fait entrer la nation dans l’ère d’indépendance et de liberté.

Le 2 septembre 1945, sur la place de Ba Dinh, à Hanoi, le président Hô Chi Minh a proclamé la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, ouvrant une nouvelle ère, la plus brillante de l’histoire de la nation – l’ère Hô Chi Minh.

Avec l’insurrection et l’offensive générale du printemps 1975, culminant à la campagne historique Hô Chi Minh, sous la direction du Parti, l’armée et le peuple vietnamiens ont accompli une longue marche de lutte de plus d’un siècle contre les colonialistes français puis les impérialistes américains, réunifié la Patrie, inaugurant une nouvelle ère du pays indépendant, unifié et en marche vers le socialisme.

La victoire des deux longues guerres de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains a été le résultat combiné d’une série de facteurs qui ont créé la force invincible de la révolution vietnamienne. Ces facteurs tirent leur origine dans la direction judicieuse du Parti – l’avant-garde de la classe ouvrière vietnamienne.

Après la réunification nationale, tout le pays est entré dans l’œuvre de construction du socialisme, bravant les défis et difficultés acerbes à la fois dans le pays, la région et sur la scène internationale. Face à cette situation, le Parti a affirmé de nouveau sa responsabilité envers la nation et l’histoire, initiant et menant l’œuvre de rénovation (au 6e Congrès national du Parti en 1986). Le Parti a décidé de mettre en œuvre de manière cohérente et à long terme la politique de développement d’une économie à plusieurs composantes, et en même temps, de renouveler les politiques sociales, en se concentrant sur des solutions pour améliorer la vie de la population dans tous les aspects.

Après plus de 35 ans de rénovation, le Vietnam a enregistré de grandes réalisations d’importance historique, dont les plus remarquables sont la croissance et le développement économique.

Le Vietnam est sorti du statut de pays pauvre et sous-développé et est classé parmi les pays à revenu intermédiaire depuis 2008. Le revenu par habitant a atteint plus de 4.000 dollars en 2022. En particulier, en 2022, la croissance du PIB vietnamienne a atteint 8,02%, son meilleur niveau pendant la période 2011-2022. De nombreux autres records ont également été établis, tels qu’un chiffre d’affaires à l’importation et à l’exportation de plus de 700 milliards de dollars, un excédent commercial pour la septième année consécutive, de 11,2 milliards de dollars.

En finissant avec le problème alimentaire, le Vietnam est aujourd’hui l’un des principaux exportateurs de riz au monde; les produits agricoles vietnamiens pénètrent de plus en plus de nombreux marchés exigeants. L’économie vietnamienne s’intègre fortement à la région et au monde. Actuellement, le Vietnam entretient des relations commerciales avec plus de 200 pays et territoires, a signé des accords commerciaux bilatéraux avec plus de 100 pays, dont de nombreux accords de nouvelle génération.

Les relations extérieures du Vietnam se sont sans cesse élargies et approfondies, la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale sont renforcés. Jusqu’à présent, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 191/193 États membres de l’ONU, des partenariats stratégiques et des partenariats intégraux avec plus de 30 pays, y compris tous les principaux pays de la région Asie-Pacifique et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

Au niveau multilatéral, le Vietnam est un membre actif et responsable de plus de 70 organisations et forums internationaux importants tels que l’ONU, l’ASEAN, l’APEC, l’ASEM, l’OMC… Le Vietnam a également organisé avec succès de nombreuses conférences internationales et rempli de nombreuses responsabilités internationales importantes en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, président tournant de l’ASEAN, hôte des Sommets de l’ASEM, de l’ASEAN, de l’APEC et du Forum économique mondial sur l’ASEAN…

Sous la direction du Parti, l’oeuvre révolutionnaire du peuple vietnamien a remporté de grandes victoires d’importance historique, changeant la vie et le destin de chaque personne et de toute la nation. Le Vietnam, d’un peuple colonisé vivant en esclaves, est devient une nation indépendante ; la vie de la population a été continuellement améliorée, de nombreuses réalisations socio-économiques ont été reconnues et appréciées par la communauté internationale ; les relations extérieures, l’intégration internationale sont en constante expansion, la coopération économique, le commerce et l’investissement sont renforcés. Ces grandes réalisations créent une prémisse importante pour que le Vietnam poursuit son œuvre de rénovation et de développement, en avançant vers l’avenir avec confiance./.

Ligne de production de véhicules modernes à l’usine de VinFast Hai Phong de Vingroup. Photo: VNA