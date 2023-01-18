Парижское соглашение: уроки независимости, самостоятельности и международной солидарности

Министр иностранных дел Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам Нгуен Тхи Бинь подписала Конвенцию Международной конференции по Вьетнаму, 2 марта 1973 года. (Фото: ВИА)

Парижские переговоры по Вьетнаму (1968 – 1973 гг.) представляли собой чрезвычайно трудную, хитроумную и драматическую борьбу между Вьетнамом и США. 27 января 1973 г. было подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Это громкая победа революционной дипломатии Вьетнама в эпоху Хо Ши Мина, внесшая важный вклад в общую победу всего народа, и в то же время оставившая ценные дипломатические уроки и опыт, в том числе уроки независимости, самостоятельности и международной солидарности.

Война сопротивления вьетнамского народа против США за спасение страны в целом и переговоры на Парижской конференции в частности проходили в очень сложном историческом контексте. Это был период, когда система социалистических стран формировалась, развивалась, становясь все сильнее и сильнее, внося активный вклад в мировое революционное движение, в том числе и вьетнамскую революцию.

Но внутри социалистических стран существовали разные взгляды о курсах строительства социализма и национально-освободительной борьбе, возникали даже острые конфликты. С другой стороны, врагом вьетнамского народа были империалисты США, обладающие мощным экономическим и военным потенциалом.

Извлекая уроки из исторической реальности войны сопротивления против французов, Центральный комитет Вьетнамской рабочей партии поддерживал дух независимости, самостоятельности и международной солидарности как в курсах сопротивления, так и в переговорах. Таковы два основных руководящих взгляда, которые проходили через все переговоры на Парижской конференции от ее начала до и ее завершения.

Вернувшись в прошлое, с 1965 года до конца 1966 года, американские империалисты одновременно эскалировали захватническую войну против Вьетнама и выдвинули аргумент о «ложном мире», прося правительство Демократической Республики Вьетнам сесть за стол переговоров.

В январе 1967 г. 13-й съезд ЦК Вьетнамской рабочей партии принял решение открыть новый дипломатический фронт, чтобы более решительно осудить преступления империалистов США и разоблачить лживые миротворческие уловки, поддерживая праведную позицию революции; воспользоваться сочувствием, поддержкой и помощью социалистических стран и всех прогрессивных людей мира, в том числе и американского народа.

Весной 1968 года армия и народ Вьетнама начали Генеральное наступление и восстание на всем Юге, вынудив администрацию президента США Линдона Б. Джонсона деэскалировать войну и сесть с Вьетнамом за стол переговоров на Парижской конференции.

13 мая 1968 года в Париже (Франция) начались официальные переговоры между делегацией правительства Демократической Республики Вьетнам и делегацией правительства США, ознаменовавшие новый этап войны во Вьетнаме, представляющий собой не только борьбу на поле боя, но и в то же время соревнуясь на дипломатическом фронте под девизом «ведя бой, ведя переговоры». Вьетнам настойчиво требовал, чтобы США безоговорочно прекратили свои бомбардировки и все другие военные действия против Демократической Республики Вьетнам, подчеркивая, что только после этого могут обсуждаться вопросы, касающиеся двух сторон. Американская сторона выступила с просьбой потребовать от Севера вывести свои войска с Юга, прекратить отправку людей и помощь на Юг.

Столкнувшись с правильной позицией и решительным подходом вьетнамской стороны, в то же время из-за многих трудностей и потерь на поле боя усилилось движение против войны всех слоев американцев.

1 ноября 1968 года президент США Линдон Б. Джонсон был вынужден объявить о прекращении всех военных действий против Северного Вьетнама. После этого события борьба между Вьетнамом и США стала вращаться вокруг формата и состава конференции, и была достигнута договоренность об организации четырехсторонней конференции, включающей: Демократическую Республику Вьетнам, Фронт национального освобождения Южного Вьетнама (позже Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам), США и Республику Вьетнам (сайгонское правительство).

Проактивное вступление в ситуацию «ведя бой, ведя переговоры» действительно стало большим творением вьетнамской Партии, демонстрируя независимость и самостоятельность курсов.

В 1969 году президентом США был избран Р. Никсон, предложивший стратегию «вьетнамизации войны». Соответственно, из США страны постепенно выводили экспедиционные войска и войска некоторых союзных стран; армия Республики Вьетнам меняла основную боевую роль, но по-прежнему находилась под командованием США через систему военных советников, предоставляющих деньги, техническое вооружение и военные средства.

25 января 1969 г. состоялось официальное первое заседание четырехсторонней конференции по Вьетнаму. В ходе переговорного процесса вьетнамская сторона боролась по всем аспектам, связанных с войной, но сосредоточилась на двух наиболее важных вопросах: требовании вывода всех войск американских и союзных стран с Юга, уважении основных национальных прав и самоопределения южновьетнамского народа. Руководящий принцип получил поддержку от многих правительств в мире.

Мировое общественное мнение считало, что вьетнамская сторона проявила «добрую волю к миру», потребовав от правительства США скорейшего прекращения агрессивной войны во Вьетнаме. На Парижской конференции Вьетнам часто использовал публичные форумы с официальными речами и статьи, чтобы завоевать общественное мнение.

Вьетнамская сторона придавала большое значение мобилизации прессы. За почти 5 лет переговоров Парижская конференция провела около 500 пресс-конференций, увидев в этом ценную возможность воспользоваться разоблачением упорства США и сайгонского правительства, и в то же время поддерживая справедливую позицию и мирную добрую волю, активно способствовать солидарности мирового народного фронта в поддержку вьетнамской революции, решительно изолируя США и сайгонское правительство на международной арене.

Большая военная победа вьетнамской революции на поле боя, нанесла большой урон врагу, постепенно разрушив американскую стратегию «вьетнамизации войны», создав Вьетнаму благоприятные условия за столом переговоров.

Не сумев поколебать позиции Вьетнама за столом переговоров, Р. Никсон активизировал военные действия на поле боя. 14 декабря 1972 года Р. Никсон утвердил план нанесения стратегических воздушных налетов самолетами В-52 по Ханою и Хайфону.

Налетами с воздуха США хотели одержать военную победу, создать сильную позицию на переговорах на Парижской конференции, вынудить правительство Демократической Республики Вьетнам подписать соглашение о прекращении войны, уничтожить экономический и оборонный потенциал Северного Вьетнама, особенно крупных городов, чтобы они не смогли поддерживать войну сопротивления на Юге. Кроме того, налеты бы обеспечили армии и сайгонскому правительству более стабильное время для укрепления их сил, вызвали панику среди вьетнамского народа. Путем беспрецедентных стратегических налетов и ужасных разрушений Соединенные Штаты хотели продемонстрировать миру свою военную мощь и сдержать страны, борющиеся с империализмом.

Церемония подписания Парижского соглашения о прекращении войны, восстановлении мира во Вьетнаме, 27 января 1973 года, Международный конференц-центр в Париже (Франция). (Фото: ВИА)

Парижская конференция (1968 – 1973 гг.) навсегда вошла в историю вьетнамской нации и вьетнамской революционной дипломатии эпохи Хо Ши Мина как неизгладимая веха.

Отмечая 50-летие подписания Парижского соглашения (27 января 1973 г. – 27 января 2023 г.), все более глубоко осознают масштаб и значение этого особого исторического документа. Многие уроки были извлечены из этих исторических переговоров, подтверждая, что дух независимости и международной солидарности по-прежнему имеет глубокую теоретическую и практическую ценность.

Парижским соглашением Вьетнам победил США, создав благоприятные условия для свержения правительства Сайгона, полностью освободив Юг и воссоединив страну весной 1975 года./.

С 18 по 29 декабря 1972 г. США нанесли стратегический воздушный налет (в основном на B-52) по Ханою и Хайфону. Но налет закончился полным провалом. Войска ПВО Северного Вьетнама сбили 81 самолет всех типов (в том числе 34 В-52), что вынудило США и правительство Сайгона подписать соглашение о прекращении войны (27 января 1973 г.). Соответственно, США и другие страны обязались уважать независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность Вьетнама; вывести все экспедиционные войска и войска союзных стран, уничтожить все военные базы США, взять на себя обязательство не продолжать военное вмешательство и не вмешиваться во внутренние дела Южного Вьетнама; позволить народу Юга определять свое собственное политическое будущее посредством свободных всеобщих выборов; признать факт наличия в Южном Вьетнаме двух правительств, двух армий, двух зон контроля и трех политических сил; прекратить огонь на местах, обменяться пленными и захваченными мирными жителями.

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА