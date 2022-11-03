深化越中全面战略合作关系

越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、国家主席习近平亲切握手。图自越通社



越共中央总书记阮富仲应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，对中华人民共和国进行正式访问之旅已圆满结束，为发挥越中传统友谊、推进和深化新时期越中全面战略合作伙伴关系，促进地区与世界和平稳定与繁荣发展作出积极贡献。访问期间，双方签署的13项合作文件。

越共中央总书记阮富仲致电中共中央总书记、国家主席习近平表示感谢时表示，相信此访将为推动两党、两国和两国人民之间的关系继续健康稳定向前发展指明长期方向。

在两国国旗下，两国领导人登上检阅台。图自越通社

阮富仲总书记：“越方一向重视并优先发展越中全面战略合作伙伴关系”。

越共中央总书记阮富仲从10月30日至11月1日对中华人民共和国进行正式访问之旅结束后，双方发表了《进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》。

访问期间，阮富仲与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈，并荣获由习近平代表中国党和政府颁授的中华人民共和国“友谊勋章”。阮富仲分别会见中国国务院总理李克强，全国人大常委会委员长栗战书，全国政协主席汪洋。在各场会谈、会见中，双方相互通报各自党和国家情况，就中越两党两国关系及当前国际地区局势深入交换意见，达成一系列重要共识。

阮富仲与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈

中共中央总书记、国家主席习近平在北京人民大会堂向越共中央总书记阮富仲授予中华人民共和国“友谊勋章”，并举行隆重颁授仪式。

阮富仲会见中国国务院总理李克强

阮富仲会见中国国务院总理李克强，全国人大常委会委员长栗战书

阮富仲会见全国政协主席汪洋。

发挥好现有合作机制

双方同意，发挥好中越双边合作指导委员会机制的作用，统筹规划和推进两国外交、国防、安全、执法领域交流合作。落实好两国外交部关于加强新形势下合作的协议，保持两部领导经常性接触，加强对口司局交流。

防务合作是两国关系的支柱之一。继续加强两军高层交往，开展边境国防友好交流活动、防务安全磋商、海军北部湾联合巡逻、国防部热线等交流合作，深化边防合作，推动两国边防部队开展陆地边界联合巡逻。

越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平共同品茶论道。图自越通社。图自越通社

双方同意继续巩固和加强两国法律、司法领域合作，为加强越中两国各领域全面合作奠定法律基础。深化两国海警海上执法合作，妥善处置海上突发事件，共同维护海上安全稳定。

进一步加强经贸合作

越南与中国同意，积极推进两国发展战略对接，加快推动商签两国政府间推进共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划，开展产能合作，开展基础设施建设与互联互通合作，尽快完成老街－河内－海防标准轨铁路规划评审。

越方愿为两国加强经贸投资合作创造便利条件。中方鼓励符合条件的中国企业按照市场化、商业化原则赴越投资。为推动货物进出口，提升两国贸易额，双方同意推动航空、陆路和铁路运输合作并为此创造便利条件。

双方将继续发挥越中农业合作联合委员会和越中北部湾渔业联合委员会机制作用，加强农作物种植加工、病虫害综合防控等领域务实合作，开展北部湾渔业资源增殖放流与养护合作，深化农业领域投资合作。

加强红河—元江、淇穷江—左江、湄公河—澜沧江等国际河流气象、水文数据分享，为提升流域水旱灾害防御能力提供支撑。在湄澜合作机制下加强水资源公平、合理利用和保护合作，共同提升水资源集约安全和可持续利用水平。

越南与中国愿发挥好越中陆地边界联合委员会和边境口岸管理合作委员会机制的作用，继续落实好越中陆地边界各项法律文件，加强边境地区治安、安全管理，统筹保障边境疫情防控与通关便利。双方同意推动落实《合作保护和开发板约（越南）—德天（中国）瀑布旅游资源协定》，尽快面向两国游客试运营，进而打造跨境旅游和绿色旅游典范。

重视推进文化、教育、安全合作

双方同意，积极探索绿色发展、应对气候变化、数字经济等领域交流合作，打造更多越中合作增长点。双方同意继续发挥好越中科技合作联合委员会的作用，积极推动开展科技交流、联合研究与技术示范。通过推动双方各级团组交流，深化上述领域合作。

双方同意，将继续重点围绕落实领导人共识和全球发展倡议，积极探讨更多促经济、惠民生的合作项目。双方愿加强两国民间友好往来，加强对两国人民开展关于越中友好的教育，增进两国人民尤其是年轻一代相互理解。

双方同意，落实好两国教育合作协定，鼓励互派留学生到对方国家学习。中方重视越南留学生返校工作，欢迎越南留学生在做好防疫工作前提下“愿返尽返”，宣布未来5年向越方提供不少于1000个中国政府奖学金名额，以及不少于1000个国际中文教师奖学金名额，帮助越方培养高水平人才和国际中文教师。

阮富仲和习近平共同见证双方合作文件。图自越通社

双方就海上问题深入坦诚交换意见，认为妥善管控分歧、维护东海和平稳定至关重要，一致同意妥善处理海上问题，为地区长治久安作出贡献。双方一致同意，继续恪守两党两国领导人达成的重要共识和《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》，用好越中政府级边界谈判机制，坚持通过友好协商谈判，积极磋商不影响各自立场和主张的过渡性、临时性解决办法，寻求双方均能接受的基本和长久解决办法。

双方一致同意积极推进海上共同开发磋商和北部湾湾口外海域划界磋商，推动上述两项工作早日取得实质进展。双方愿继续积极开展海上低敏感领域合作，并在符合双方切实利益的基础上就深化拓展越中北部湾海上合作积极沟通。

越共中央总书记阮富仲与中国国务院总理李克强举行会谈。图自越通社

双方同意继续推动全面有效落实《东海各方行为宣言》，在协商一致基础上，早日达成有效、富有实质内容、符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内国际法的“东海行为准则”；管控好海上分歧，不采取使局势复杂化、争议扩大化的行动，维护东海和平稳定，促进海上合作。

越方重申坚定奉行一个中国政策，支持两岸和平发展与中国统一大业，坚决反对任何形式的“台独”分裂活动并一贯支持不干涉各国内政原则，不同台湾发展任何官方关系。中方对此表示高度赞赏。

共同努力，致力于世界和平、合作和发展

越南与中国认为，世界和地区形势发生快速、复杂、难以预料的变化，热点问题紧张加剧，传统安全和非传统安全挑战相互交织，多边主义、经济全球化、世界和平与发展面临严峻挑战。国际社会应当共同努力，致力于和平、发展和合作，为世界注入稳定性和正能量。

双方强调，发展是安全的保障，是破解各种难题、实现人民幸福的关键。越方支持全球发展倡议，并愿选择适当领域和方式积极参与，愿同各方共同努力，为落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献。双方同意加强在世界贸易组织、亚太经合组织、中国－东盟、湄公河—澜沧江等国际和地区框架内的合作，落实好《区域全面经济伙伴关系协定》，推进区域经济互联互通，促进各国共同发展。越方支持中方申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)，为促进亚太地区经贸合作作出贡献。

越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平举行会谈。图自越通社

越南与中国强调，安全是发展的前提。基于联合国宪章各项目标和原则，越方积极关注中方提出的全球安全倡议，愿同中方及各相关伙伴一道，共同维护世界的持久和平与安全。双方同意加强在联合国框架内的合作，就共同关心的国际和地区问题保持密切沟通与配合，坚持践行并尊崇多边主义，共同维护国际公平正义，遵守联合国宪章和国际法。

双方主张，各国在平等和相互尊重的基础上就人权问题开展交流和合作，推动在人权领域加强国际对话与合作，不将人权问题政治化。（完）