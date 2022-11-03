Углублять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество между Вьетнамом и Китаем

Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин встречает Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фц Чонга. (Фото: ВИА)

Официальный визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китайскую Народную Республику (КНР) по приглашению Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина имел большой успех и внес позитивный вклад в укрепление солидарности, традиционной дружбы между Вьетнамом и Китаем, продвигал и углублял всестороннее стратегическое партнерство сотрудничества между Вьетнамом и Китаем в новую эпоху, способствовал миру, стабильности, развитию и процветанию региона и всего мира. В ходе визита было подписано 13 документов о сотрудничестве во многих областях.

В своем благодарственной телеграмме Си Цзиньпину Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг выразил уверенность, что «визит будет способствовать долгосрочной ориентации отношений двух Партий, стран и народов, чтобы они развивались положительно, стабильно и устойчиво».

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин слушают гимны Вьетнама и Китая во время церемонии встречи. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг: «Вьетнам всегда придает большое, приоритетное значение развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества с Китаем».

По завершении официального визита обе стороны приняли «Совместное заявление Вьетнама и Китая о дальнейшем продвижении и углублении всеобъемлющего стратегического партнерского сотрудничества между Вьетнамом и Китаем».

В ходе визита Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином, был награжден орденом Дружбы КНР, провел встречи с премьер-министром Ли Кэцяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и председателем национального правительства Ван Яном. На переговорах и встречах обе стороны информировали друг друга о положении Партии и страны, обменились мнениями и достигли общей осведомленности об отношениях между двумя Партиями, двумя странами и текущей международной и региональной ситуациях.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг совершил переговоры с Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпинем. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг награжден орденом Дружбы КНР. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг во время встречи с премьер-министром Китая Ли Кэцяном. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провёл встречи с Председателем ПК ВСНП Ли Чжаньшу. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провёл встречи с Председателем ВК НПКС Китая Ван Яном. (Фото: ВИА)

Эффективно использовать механизмы сотрудничества

Две страны договорились хорошо продвигать роль Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству между Вьетнамом и Китаем, а также содействовать обменам и сотрудничеству в таких областях, как дипломатия, оборона и безопасность и правоохранительная деятельность; эффективно реализовать Соглашение об укреплении сотрудничества между двумя министерствами иностранных дел в новой ситуации, поддерживая регулярные контакты между руководителями двух министерств и обмены между соответствующими департаментами.

Сотрудничество в области обороны является одним из столпов отношений между двумя странами; продолжают укрепляться контакты на высшем уровне между военными двух стран, осуществляются обмены и мероприятия по сотрудничеству, такие как дружеские обмены в области защиты границ, стратегические диалоги в области обороны, совместное патрулирование в Тонкинском заливе между военно-морскими силами, организованы горячие линии между двумя министерствами обороны, углубляется пограничное сотрудничество, способствуя совместному патрулированию сухопутной границы.

Они договорились продолжать укреплять правовое и судебное сотрудничество с целью создания правовой основы для всестороннего сотрудничества во всех областях; углублять сотрудничество между двумя службами береговой охраны в области обеспечения правопорядка на море, должным образом реагировать на непредвиденные инциденты на море и совместно поддерживать безопасность и стабильность на море.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин во время чаепития. (Фото: ВИА)

Укреплять экономическое и торговое сотрудничество

Вьетнам и Китай договорились активно продвигать стратегические связь ради развития, ускорять обмены и подписать план сотрудничества между двумя правительствами по продвижению связи между структурой «Два коридора, один пояс» с инициативой «Пояс и Путь», развертывать сотрудничество в области производственных мощностей, строительстве инфраструктуры и транспортных каналов, вскоре завершить оценку планирования железной дороги стандартной колеи Лаокай-Ханой-Хайфон.

Вьетнам готов создать благоприятные условия для бизнеса двух стран для укрепления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Китай поощряет китайские предприятия инвестировать во Вьетнам на рыночных и торговых принципах. В целях содействия импорту и экспорту товаров и увеличения товарооборота между двумя странами стороны договорились развивать и создавать благоприятные условия для сотрудничества в области воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Обе стороны будут продолжать продвигать роль Совместного комитета по сельскохозяйственному сотрудничеству между Вьетнамом и Китаем и Совместного комитета по сотрудничеству в области рыболовства в Тонкинском заливе, укрепляя существенное сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, комплексная борьба с вредителями и болезнями, сотрудничество по зарыблению и охране водных ресурсов Тонкинского залива, инвестиции в агропромышленный комплекс.

Страны решили укреплять сотрудничество в обмене метеорологическими и гидрологическими данными по рекам Красная–Юаньцзян, Кикунг–Цзо, Меконг–Ланьцан и международным рекам для обеспечения наращивания потенциала по предотвращению засухи и наводнений; содействовать сотрудничеству в использовании и охране водных ресурсов в механизме сотрудничества Меконг-Ланьцан, совместно повышать уровень безопасного, эффективного и устойчивого использования водных ресурсов.

Вьетнам и Китай готовы эффективно использовать роль механизмов Консорциума сухопутной границы, Вьетнамско-китайского комитета по сотрудничеству в области управления пограничными воротами, продолжают хорошо выполнять правовые документы о вьетнамско-китайской сухопутной границе, усиливать безопасность и управление порядком в приграничных районах, обеспечивать комплексную профилактику заболеваний и борьбе с ними, а также облегчают таможенное оформление в приграничных районах. Стороны будут содействовать реализации Соглашения о сотрудничестве в области охраны и эксплуатации туристических ресурсов Водопад Банжок (Вьетнам) – Детиан (Китай), усилиям по содействию ранней пилотной эксплуатации, тем самым создавая модель приграничного туризма.

Фокус на культурное сотрудничество, образование, безопасность

Две страны активно изучают обмены и сотрудничество в таких областях, как «зеленое» развитие, реагирование на изменение климата, цифровая экономика и т. д.; создают больше точек роста для вьетнамско-китайского сотрудничества. Они продолжают продвигать роль Совместного комитета по научно-техническому сотрудничеству между Вьетнамом и Китаем; активно содействовать реализации научно-технического сотрудничества, совместных исследований и демонстрации технологий; способствовать обмену делегациями на всех уровнях с целью углубления сотрудничества в вышеуказанных областях.

Стороны договорились и впредь уделять особое внимание реализации общей осведомленности старших руководителей и Глобальной инициативы в области развития, активно исследовать и иметь больше проектов сотрудничества для стимулирования экономики и улучшения жизни людей; расширять дружественные обмены между двумя народами, усиливать пропаганду о вьетнамско-китайской дружбе среди людей, улучшать взаимопонимание между народами двух стран, особенно в рамках подрастающего поколения.

Две страны договорились хорошо выполнять вьетнамско-китайское соглашение о сотрудничестве в области образования; поощрять отправку студентов на учебу в каждую страну. В течение следующих 5 лет Китай предоставит Вьетнаму не менее 1.000 стипендий правительства Китая и не менее 1.000 стипендий для учителей китайского языка.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин ознакомились с документами, подписанными министерствами, ведомствами и местными органами двух стран. (Фото: ВИА)

Обе стороны обменялись искренними и откровенными мнениями по проблемам на море, считая, что надлежащий контроль разногласий, поддержание мира и стабильности в Восточном море чрезвычайно важны; согласились должным образом решать проблемы на море, внося позитивный вклад в долгосрочный мир и безопасность в регионе; договорились продолжать придерживаться важного общего понимания, достигнутого лидерами двух партий и двух стран, и «Договоренности об основных принципах урегулирования морских вопросов между Социалистической Республикой Вьетнам и Китайской Народной Республикой», эффективно используя механизм пограничных переговоров на уровне правительства между Вьетнамом и Китаем, путем консультаций и дружеских переговоров, активным обсуждением временных и переходных мер по решению вопросов, которые не затрагивают позиции и границы каждой стороны, ища базовые долгосрочные решения, приемлемые для обеих сторон.

Лидеры решили активно продвигать обсуждение сотрудничества для совместного развития на море и делимитации морского пространства за пределами устья Тонкинского залива, способствуя скорейшему достижению существенного прогресса в этих двух вопросах; продолжать активное сотрудничество в менее чувствительных морских сферах, активно обсуждать вопросы углубления и расширения морского сотрудничества в Тонкинском заливе исходя из практических интересов обеих сторон.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг встретился с премьер-министром Китая Ли Кэцяном. (Фото: ВИА)

Вьетнам и Китай договорились продолжать содействовать всестороннему и эффективному осуществлению «Декларации о поведении сторон в Восточном море» (DOC) на основе консультаций и консенсуса для скорейшего принятия эффективного, существенного, соответствующего международным правам, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982) «Кодекса поведения в Восточном море» (COC), хорошо контролировать разногласия на море, не предпринимать действий, усложняющих ситуацию или расширяющих споры, поддерживать мир и стабильность в Восточном море и содействовать сотрудничеству на море.

Вьетнам в очередной раз подтверждает свою приверженность политике «единого Китая», поддерживает мирное развитие отношений между обеими сторонами Тайваньского пролива и великое дело объединения Китая, решительно выступая против акта «независимости Тайваня» во всех формах и последовательно отстаивает принцип невмешательства во внутренние дела стран. Вьетнам не установил никаких государственных отношений с Тайванем. Китайская сторона высоко оценивает позицию Вьетнама.

Прилагать усилия ради мира во всем мире, сотрудничества и развития

Поскольку ситуация в мире и регионе развивается стремительно, сложно и непредсказуемо, нарастает напряженность в горячих точках, переплетаются традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности, Вьетнам и Китай считают, что многосторонность, экономическая глобализация, мир и развитие во всем мире сталкиваются со многими трудностями и большими вызовами. Международному сообществу необходимо работать вместе, чтобы прилагать усилия для мира, сотрудничества и развития, привнося в мир стабильность и позитивную энергию.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином. (Фото: ВИА)

Стороны подчеркнули, что развитие является гарантией безопасности, ключом к решению сложных проблем и реализации счастья для людей. Вьетнам поддерживает и готов соответствующим содержанием и способом участвовать в Глобальной инициативе развития, прилагая усилия вместе с другими сторонами для реализации Программы устойчивого развития ООН 2030. Кроме этого, стороны договорились укреплять сотрудничество в международных и региональных рамках, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Китай-АСЕАН и Меконг-Ланьцзан, хорошо реализовать Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), содействовать региональным экономическим связям и развитию стран. Вьетнам поддерживает заявку Китая на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Вьетнам и Китай подчеркнули, что безопасность является предпосылкой развития. Вьетнам положительно признает Инициативу Китая по глобальной безопасности на основе целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Страна готова работать с Китаем и партнерами для совместного поддержания долгосрочного мира и безопасности во всем мире. Стороны договорились укреплять сотрудничество в рамках ООН, поддерживать тесные обмены и координацию по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес; настойчиво внедрять и поддерживать многосторонность, совместно защищать международную справедливость и правосудие и соблюдать Устав Организации Объединенных Наций и международное право. Стороны выступили за то, чтобы осуществлялись обмены и сотрудничество в вопросах прав человека на основе равенства и взаимного уважения, способствовать диалогу и международному сотрудничеству в области прав человека, не политизируя этот вопрос./.

Там Ханг

Коррепондент ВИА