Синхронные инвестиции в развитие системы скоростных автодорог в дельте Меконга

Скоростная магистраль Чунглыонг – Митхуан

Решение 287/QĐ-TTg премьер-министра об утверждении Планирования дельты реки Меконг на период 2021-2030 гг., с видением до 2050 года, определило фокус развития инфраструктуры, имеющей важное значение для трансформации модели развития, особенное уделяя внимание транспортной инфраструктуре, энергетике, снабжению чистой водой, ирригации и социальной инфраструктуре. К 2050 году дельта Меконга станет регионом с относительно хорошим уровнем развития по сравнению со всей страной.

По этому решению, система скоростных автодорог с общей длиной около 1.166 км состоит из трех вертикальных осей, соединяющих провинции и города в регионе с юго-востоком, и трех горизонтальных осей для улучшения связи с системой морских портов в регионе и международными пограничными пунктами пропуска.

Это создает огромные потребности в инвестициях в скоростные автодороги в регионе. За последние 20 лет в этом районе было всего около 100 км скоростных автодорог (шоссе Хошимин-Чунглыонг-Митхуан) из 1.239 км скоростных автодорог всей страны, что составляет 7%. Все экономические эксперты признали, что темпы экономического роста региона невысокие, а его потенциал и природные преимущества должным образом не продвигались и не использовались. Связи внутри района, между городом Хошимин и юго-восточным регионом по-прежнему ограничены.

*Ускорение инвестиций

В настоящее время государство решительно руководит и министерство транспорта развертывают План инвестиций по строительству системы скоростных автодорог в дельте Меконга. В соответствии с планом в период 2021-2025 гг. будут завершены маршруты Митхуан-Кантхо и мост Митхуан 2; маршрут Кантхо-Камау; к концу 2025 года будет в основном завершено около 460 км скоростных автодорог; а в период 2026-2030 гг. построят около 637 км.

Скоростная автомагистраль Кантхо – Камау включает два участка: Кантхо – Хаужанг и Хаужанг – Камау.

На конференции, посвященной объявлению Планирования и продвижению инвестиций в дельте Меконга на период 2021–2030 гг., которая состоялась в Кантхо в конце июня, министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг сказал, что для продолжения приоритетного инвестирования в дельту Меконга, Постоянный комитет Национального собрания и премьер-министр обнародовали принципы, критерии и нормы распределения инвестиционного капитала из государственного бюджета в период 2021-2025 гг., в которых предусматривается, что критерии оценки региона дельты Меконга имеют более высокий приоритет, чем другие регионы.

Конференция по объявлению об инвестиционном планировании и продвижении в районе дельты Меконга

Ожидается, что общий объем инвестиций из государственного бюджета составит около 460.000 млрд. донгов в период 2021-2025 гг. дельты реки Меконг. В этом районе будет завершен ряд ключевых проектов, таких как шоссе (Чунглыонг–Митхуан–Кантхо, Кантхо-Камау, Чаудок-Кантхо-Сокчанг), национальные дороги; все прибрежные маршруты; некоторые важные динамические оси, связанные с городом Хошимин, Юго-Восточным регионом; аэропортом…

Министр Нгуен Тьи Зунг сказал, что планирование региона дельты Меконга определило стратегические прорывы. Этот регион будет сосредоточен на развитии транспортной инфраструктуры, особенно на маршрутах, соединяющих Хошимин и Юго-Восточный регион, и на внутренних водных путях и железной дороге, соединяющих Хошимин с Кантхо в будущем.

Мост Кантхо на магистрали Хошимин – Камау

По словам министра транспорта Нгуен Ван Тхе, пути сообщения и транспорт в дельте Меконга в настоящее время являются огромным узким местом. Хотя партия и государство сосредоточили внимание на инвестициях, действующая транспортная система по-прежнему неудовлетворительна.

«Мы определили, что скоростные автодороги должны соединяться с экономическим развитием, поэтому конечная точка этой системы скоростных автодорог соединяется с портом Чандэ. С системой скоростных автодорог, соединяющих порт Чандэ, вместе с международным аэропортом Кантхо, дельта Меконга станет благоприятным направлением, привлекающим сильные инвестиции и достигая высокой эффективности с достаточным потенциалом и условиями для прорывного развития», — подчеркнул министр Нгуен Ван Тхе.

*Скоростная железная дорога

Наряду с развитием скоростных автодорог специалисты признают необходимо сформировать скоростную железную дорогу, соединяющую город Хошимин и дельту Меконга, тем самым повышая пропускную способность грузовых перевозок в регионе.

План направления железнодорожного маршрута Хошимин – Кантхо.

По словам экономиста Чан Зу Литя, система автодорог, соединяющая вертикальные и горизонтальные оси, уже включенная в планирование, очень приветствуется, но железная дорога Хошимин-Кантхо, не была должным образом оценена. Необходимо стремиться к строительству системы скоростных автодорог от Чаудока, Камау, Кьенжанга до Кантхо, а затем соединить ее с Хошимином по железной дороге. Это стратегическая и чрезвычайно важная дорога для развития дельты Меконга.

В настоящее время Министерство транспорта подготовит отчет о предварительной осуществимости проекта железной дороги Хошимина. Маршрут Хошимин-Кантхо выбран в качестве основы для раннего развертывания до 2030 г. до 2030 года. Железная дорога с расчетной скоростью движения около 190 км/ч для пассажирских поездов и 120 км/ч для грузовых поездов сократит время в пути от Кантхо до Хошимина до 75–80 минут, вместо использования дороги, которая занимает 3–4 часа, как сейчас.

Городская скоростная железная дорога Хошимин-Кантхо соединяет южный ключевой экономический между Хошимином, Кантхо и близкими провинциями. Когда дорога будет завершена, она поможет перевозить большое количество пассажиров и грузов. Маршрут также снизит нагрузку на национальную дорогу, уменьшит заторы на дорогах, обеспечит удобное соединение с национальной железнодорожной сетью и другими видами транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры направлено на поднятие экономики дельты Меконга

Завершая конференцию по объявлению о планировании и поощрении инвестиций в дельте Меконга, премьер-министр Фам Минь Тьин отметил, что с решительностью и действиями всей политической системы на всех уровнях, отраслях и поддержкой международных друзей дельта Меконга будет сильно и активно развиваться в ближайшее время; станет регионом с относительно хорошим уровнем развития по сравнению со всей страной./.

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА