越老伟大友谊和特殊团结关系60周年

越南政府总理范明政（右）与老挝政府总理潘坎·维帕万。图自越通社

2022年对越南与老挝两国来说是具有特别重要意义的一年。2022年是两国建立外交关系60周年（1962.9.5 – 2022.9.5）和《越南友好合作条约》签订45周年（1977.7.18-2022.7.18）的重要一年。庆祝这两大事件的系列活动陆续举行，强调了两国维护和培育越老伟大友谊、特殊团结和全面合作的决心。

数十年来，由胡志明主席、凯山·丰威汉和苏发奴冯主席和两党、两国和两国历届领导人和人民精心培育的越老两国良好和紧密的传统关系已成为两个民族的无价之宝，是两国在彼此国家繁荣发展、人民过上温饱和幸福的生活的道路上的共同发展规律。

1966年，胡志明主席会见凯山•丰威汉主席。图自越通社。图自越通社

在救国战争时期，两国军队和人民同甘共苦、在同一个战壕中并肩作战。基于此特殊关系，两国军队和人民团结一致，从胜利走向胜利，而越南1975年春季大捷和老挝于1975年12月2日取得胜利已成为一个巅峰。

1977年7月18日，越南与老挝签订了《友好合作条约》，重申了两国始终如一的团结情谊。这是具有重要历史意义的文件，标志着越老两国之间特殊关系全面和新发展的里程碑。45年来，《越老友好合作条约》已成为不断巩固和发展两国关系，有效服务各自国家建设与捍卫事业的重要法律和政治基础。

1977年7月18日，越南与老挝签订了《友好合作条约》，重申了两国始终如一的团结情谊。图自越通社

两国关系迈向新高度

目前，不管世界局势多么复杂和难以预测，但两国关系仍保持稳定，日益密切和蒸蒸日上并提升至新的发展水平。

2019年2月，越共中央中央总书记、国家主席阮富仲访问老挝 。图自越通社





2019年2月，越共中央中央总书记、国家主席阮富仲访问老挝，双方一致同意将两国“传统关系”提升为“伟大传统关系”。这是两国合作关系具有重要历史意义的里程碑和新突破口。



特别的是，越老经济合作取得新成效，成为两国关系的长期基础。两国逐步加强连接，推动两国经济互补；注重交通和能源领域的发展；大力促进连接东西走廊和地区的路线建设和升级改造；为老挝拥有通往大海的通道，进出口货物和有效开发永昂港港创造便利条件。

近年来，越老双边贸易额不断提升。2021年，尽管新关肺炎疫情爆发已对两国产生严重影响，但双边贸易额仍达13.4亿美元，同比增长了30.2%。2022年上半年，双边贸易额达8.24亿美元，同比增长了20.6%。

越南继续成为老挝三大投资来源地之一。截至2022年6月，老挝成为越南最大境外投资目的地，越南对老挝投资额达6590万美元，占越南对外投资总额的19.1%。

此外，双方继续在国防安全、教育培训、文化等领域保持密切配合，在新冠肺炎疫情防控中互相提供援助和帮助。

在地区和国际合作框架中，越老两国一直保持密切合作和互相给予支持；继续同东盟其他国家在构建东盟共同体中保持合作和配合，维持东盟在地区战略问题中的团结和共识。

2022年越老、老越团结友好年

为纪念2022年内两国各项重大活动，在老挝总理潘坎·维帕万于2022年1月8日至10日对越南进行正式访问期间，越南政府总理范明政已同潘坎·维帕万启动2022年越老、老挝团结友好年。

老挝各大报纸纷纷刊登有关越南与老挝两国特殊关系的文章。图自越通社

2022年越老、老挝团结友好年期间将在两国陆续举行系列丰富多彩和切实的活动。其中，两国注重举行青年、大学生交流活动，有助于推动越老特殊关系特殊宣传教育工作，让两国各阶层人民和青年一代深刻了解两党和两国无私和始终如一的关系。。

越南政府总理范明政和老挝政府总理潘坎·维帕万出席2022年越老、老越团结友好年启动仪式 范明政和潘坎·维帕万已按钮正式启动2022年越老团结友好年

2022年越老、老挝团结友好年取得圆满成功将有助于培育越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系万古长青、世代相传。

《越老—老越团结友谊年》艺术表演节目。图自越通社



