60 ans de l’amitié grandiose et de la solidarité spéciale Vietnam-Laos

le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Phankham Viphavanh ont lancé l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam – Laos, Laos – Vietnam 2022. Photo: VNA

L’année 2022 revêt une signification importante pour le Vietnam et le Laos. C’est l’année où les deux pays célèbrent le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (5 septembre 1962 – 5 septembre 2022) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977 – 18 juillet 2022). De nombreuses activités sont organisées, affirmant la détermination des deux pays à préserver et à cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Au cours de ces dernières décennies, la tradition d’attachement et de pure fidélité des relations rares Vietnam-Laos, cultivées par les présidents Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Suphanouvong et consolidées par des générations de dirigeants et d’habitants des deux pays, est devenue un bien inestimable des deux peuples.

Le Président Hô Chi Minh (à droite) et son homologue lao Kaysone Phomvihane en 1966 à Hanoi. Photo d’archive: VNA

Pendant les guerres de résistance, les armées et les peuples des deux pays se sont toujours tenus côte à côte. Grâce à l’esprit de solidarité, ils ont remporté de nombreuses victoires, notamment la Grande Victoire du Printemps 1975 au Vietnam et la Victoire du 2 décembre 1975 au Laos.

Le 18 juillet 1977, le Vietnam et le Laos ont signé un Traité d’amitié et de coopération, affirmant la solidarité particulière entre les deux pays. Il s’agit d’un document historique important, marquant un avancement des relations spéciales Vietnam-Laos. Au cours de ces 45 dernières années, le Traité d’amitié et de coopération est devenu une base politique et juridique importante pour consolider et développer constamment les relations bilatérales, servant efficacement la cause de la construction et de la défense nationale de chaque pays.

Signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977). Photo d’archive: VNA

Porter les relations Vietnam-Laos à une nouvelle hauteur

A ce jour, malgré la situation mondiale plus compliquée et imprévisible, les relations entre les deux pays ne cessent de se développer et sont portées à une nouvelle hauteur.

Le secrétaire général du PCV et président du Vietnam, ​Nguyen Phu Trong (à droite), et le secrétaire général du ​Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Bounnhang Vorachit, passent en revue la garde d’honneur. Photo: VNA ​



À l’occasion de la visite officielle du secrétaire du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong au Laos en février 2019, les deux parties ont convenu de passer des “relations traditionnelles” aux “relations traditionnelles grandioses”.

Notamment, la coopération économique entre le Vietnam et le Laos a progressé de manière satisfaisante. Les deux pays se concentrent sur la coopération en matière de transport et d’énergie, l’accélération de la construction et de la modernisation des routes destinées à connecter vers le couloir économique Est-Ouest. Le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables au Laos pour avoir un accès à la mer facilitant leurs import-exports des marchandises, notamment l’exploitation effective du port de Vung Ang.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 1,34 milliard de dollars en 2021, soit une hausse de 30,2% par rapport à 2020 et 824 millions de dollars au cours du premier semestre de 2022, en hausse de 20,6 % en variation annuelle.

Le Vietnam demeure toujours l’un des trois plus grands investisseurs étrangers au Laos. Au juin dernier, le pays a versé 65,9 millions de dollars d’investissement au Laos, représentant 19,1% du capital total.

En outre, les deux pays continuent de coopérer étroitement dans la sécurité et la défense, l’éducation et la formation, la culture, et la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Par ailleurs, les deux pays collaborent étroitement et s’entraident au sein des forums régionaux et internationaux, poursuivent la coopération avec les pays membres de l’ASEAN dans l’édification de la communauté de l’ASEAN et contribuent à maintenir le consensus du bloc dans les questions stratégiques de la région.

Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022

Afin de célébrer les événements importants entre les deux pays en 2022, lors de sa visite officielle au Vietnam du 8 au 10 janvier 2022, le Premier ministre lao Phankham Viphavanh et son homologue vietnamien Pham Minh Chinh ont lancé l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.

La presse du Laos salue la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, affirmant que cette visite vise à resserrer et à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

De nombreuses activités dans le cadre de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022 seront organisées simultanément dans les deux pays. Notamment, les deux pays se pencheront sur l’organisation d’échanges de jeunes et d’étudiants pour promouvoir la sensibilisation et l’éducation aux jeunes générations sur l’histoire des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, contribuant à les aidant à mieux comprendre les relations fidèles et transparentes entre les deux Partis et les deux États, et à être plus conscients de leur responsabilité dans la préservation de cette relation inestimable.

Le succès de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022 contribuera également à la consolidation des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos./.

Cérémonie de lancement de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam – Laos, Laos – Vietnam 2022, le 8 janvier à Hanoï.