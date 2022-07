Kien Giang améliore son climat d’investissement

La province de Kien Giang (Sud) se concentre sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de ses activités de promotion de l’investissement, dans le but d’attirer de grands groupes et des investisseurs puissants, notamment dans l’agriculture, l’industrie, les services, l’économie maritime…

La province cherche à accélérer son développement socio-économique tout en renouvelant son modèle de croissance pour un développement rapide et durable, en promouvant la protection de l’environnement, la résolution des problèmes sociaux et en améliorant l’utilisation des investissements.

Le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Kien Giang a recommandé au Comité populaire provincial de promulguer un programme de promotion de l’investissement pour la période 2021-2025 pour privilégier certains secteurs d’excellence. Le coût total du programme est estimé à plus de 13 milliards de dongs, qui proviendront de différentes sources.

Quatre domaines clés

Quatre domaines prioritaires pour la promotion de l’investissement sont l’agriculture, l’industrie, les services et l’économie maritime.

Selon la directrice du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Kien Giang, Nguyen Duy Linh Thao, pour l’agriculture, la province se concentre sur l’attraction de projets susceptibles de développer une production à grande échelle, de haute qualité, dotée de technologies de pointe, vertes…

Production industrielle Téléphérique de Hon Thom Modèle de production agricole à Kien Giang

Kien Giang encourage également les projets permettant de développer des chaînes de valeur et de grandes zones de matières premières…

Pour l’industrie, Kien Giang invite les projets dans les hautes technologies, les technologies propres et le numérique, l’industrie auxiliaire, la construction des infrastructures de parcs industriels, le développement des énergies, les transports, etc.

Dans le secteur des services, la province vise des projets pour développer des centres modernes de commerce et de services, des parcs d’attractions de haute qualité. Elle appelle également à l’investissement dans le tourisme, les télécommunications, les technologies de l’information, la logistique…

Parallèlement, Kien Giang promeut l’attraction des investissements dans les activités commerciales frontalières, les services de transport…

Dans l’économie maritime, un domaine où elle a un grand potentiel et des avantages, Kien Giang se concentre sur l’appel à l’investissement dans l’aquaculture, la pêche et la transformation des fruits de mer, le tourisme et les services maritimes, ainsi que les ports maritimes…

Relever les difficultés pour les entreprises

Le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Kien Giang a soumis un programme de promotion de l’investissement détaillé, approuvé par le Comité populaire provincial.

Selon la directrice Nguyen Duy Linh Thao, des dialogues avec le milieu des affaires locaux sont organisés régulièrement, au moins deux fois par an, pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés.



Conférence sur la promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme par voie aérienne tenue dans la province de Kien Giang Porte frontière internationale de Ha Tien, ville de Ha Tien, province de Kien Giang)

Pour réaliser le programme de promotion de l’investissement, la province de Kien Giang se concentre sur un certain nombre de mesures, notamment le soutien aux entreprises et investisseurs.

Elle compte en outre suivre de près les informations sur les tendances des flux d’investissements étrangers vers le Vietnam pour attirer des investisseurs puissants en termes de capital, de technologies, d’expériences de gestion et de production./.