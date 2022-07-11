坚江省努力改善投资环境 促进工农业、服务业和海洋经济发展

坚江省着力提高投资促进工作效率，呼吁大型企业加大对农业、工业、服务业和海洋经济等领域的投资，在推进经济社会发展的同时关注创新增长模式，实现快速、可持续发展，关注环境保护，有效解决社会问题，提高投资资金的使用效率等。



坚江投资、贸易和旅游促进中心主任阮唯灵草表示，为了在这个艰难时期提高投资促进活动的效率，该中心建议省人民委员会颁布投资促进计划（2021-2025年），充分挖掘该省发展潜力与优势，促进招商引资活动。该计划实施经费超过130亿越盾（约合56.5万美元）。

四个关键领域

坚江省提出4个重点投资领域，包括：农业、工业、服务业和海洋经济。



阮唯灵草表示，在农业领域，坚江省将重点吸引应用高科技、生产优质产品的大规模项目，推动农业产业朝着绿色、清洁和有机方向发展，同时发展农业农村旅游；把科技成果应用到水产品养殖中，发展主力产品（OCOP），促进旅游业可持续发展。

坚持产销一条龙，将生产与原材料区相结合，呼吁企业加大对产品加工、包装和服务业的投资，在关注环保问题基础上促进工艺村发展等。

在工业方面，坚江省关注招商引资的领域包括：使用高新技术、清洁技术、数字技术的产业；制造和辅助产业；农业生产服务产业、农产品加工产业；劳动密集型出口制造业；工业园区和产业集群的基础设施投建、环保、能源、 跨省和跨区域公路建设等领域。

在服务领域，坚江省引进建设现代贸易与服务中心、高档游乐园等项目，为旅游、电信、信息技术、物流等服务业招商引资。

与此同时，坚江省在河仙国际口岸、江城国家口岸的边境地区推动引资活动，同时促进富国市、坚良县中心、迪石市的贸易发展，大力投资于运输和仓库服务以及陆运、海运、空运的“套餐式”服务。 ​

对于当地具有巨大潜力和优势的海洋经济，坚江省将重点呼吁投资于发展水产养殖，特别是海洋养殖、水产捕捞与加工，发展旅游、海洋服务以及位于迪石市、富国、坚良、河仙、坚海等地的主要海港。

为企业化解困难

阮唯灵草表示，根据坚江省重点招商引资的方向、看法、目标和优势领域，坚江投资贸易和旅游促进中心已研究并推出了具体的招商引资方案，并得到省人民委员会的批准。



阮唯灵草表示：“我们与省内企业界和投资者定期每年至少举行两次对话会，以及时化解生产经营活动中的困难和障碍，以及建立省政府与企业之间的密切和友好关系”。





为完成这一时期的投资促进计划，坚江省将重点关注协助组织、企业和投资者的解决方案；改革和提高招商引资工作的效率；加大宣传力度和提高从事招商引资工作的人员队伍素质。



坚江省将实现投资伙伴的多元化和多边化；主动监督和获取外国投资流入越南的趋势信息，以吸引在资金、技术、管理经验、生产等方面具有实力的投资商。（完）