Туризм Бариа-Вунгтау подтверждает свои преимущества и привлекательность

Г-н Ха Ван Шиеу, заместитель директора Национальной администрации туризма Вьетнама, высоко оценил темпы восстановления туризма провинции Бариа-Вунгтау.

По его словам, по сравнению со всей страной заполняемость номеров объектов размещения в выходные дни, достигающая более 90%, слишком хороша, что доказывает преимущества и привлекательность Бариа-Вунгтау для местных гостей. Тем не менее, Бариа-Вунгтау необходимо активно продвигать и улучшать свой имидж, чтобы снова привлечь иностранных посетителей.

Резорт и казино The Grand Hồ Tràm

У отеля Grand Ho Tram Resort & Casino есть 1.100 номеров. Однако, если не бронировать заранее, найти номер на этом курорте непросто, особенно в выходные дни. Ле Тхи Тхань Тхай, вице-президент по внешним связям The Grand Ho Tram Strip, сказал, что курорт использует свежее, поэтичное морское пространство и ориентацию обслуживания, подходящую для сегмента семейных гостей и небольших групп, что позволяет восстановить здоровье и дух после эпидемии. Благодаря этому уровень заполняемости номеров на этом курорте достаточно хороший, а в выходные дни он всегда превышает 90%.

К концу мая «Vietsovpetro Resort» достигла 60% годовой выручки. Г-н Нгуен Дык Чонг, заместитель директора Vietsovpetro Resort, сообщил, что помимо обслуживания внутренних гостей в нефтегазовой отрасли, курорт также уделяет около 40% номеров на прием туристов. Деловая активность процветает благодаря высокой потребности на постэпидемическую релаксацию.

По данным провинциального департамента туризма, курорты и отели у моря, с садами, красивыми пейзажами, размещенные на лоне природы восстанавливаются очень хорошо. Заполняемость номеров в выходные и праздничные дни составляет более 80%. Основной сегмент отдыхающих – это в основном семейные гости и небольшие группы туристов в основном из Юго-Восточного региона.

Начиная с апреля, все больше делегаций из таких отраслей, как банки, фармацевтические компании, химическая промышленность, школы вернутся в Бариа-Вунгтау для организации мероприятий, конференций, семинаров в сочетании с туризмом и отдыхом.

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Г-н Чинь Ханг, директор Департамента туризма, сказал, что в соответствии с дорожной картой восстановления туризма Министерства культуры, спорта и туризма, самое быстрое время до 2025 г., туризм Вьетнама восстановит темпы роста 2019 года. Туризм Бариа – Вунгтау, имеет положительные сигналы с начала года и по настоящее время Департамент туризма считает, что только к 2023 году вся отрасль достигнет роста числа посетителей и уровня доходов до эпидемии.

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Чтобы лучше обслуживать гостей, курорты, достопримечательности и отели сосредотачиваются на улучшение материальных объектов, украшении ландшафта и добавлении зеленых деревьев. В Lan Rung Resort Phuoc Hai в эти дни персонал занят расчисткой сорняков по всему кампусу, добавлением цветов и декоративных растений, обрезкой ветвей больших деревьев, посадкой новых гидропонных овощей для создания зеленого окружения.

Резорт Ланрынг в Фыокхай

«Огород с овощами является одновременно достопримечательностью для туристов, а также предоставляет зеленые овощи для приготовления пищи для гостей, поэтому мы должны регулярно уделять этому пристальное внимание», — сказала Фыонг Тхань, менеджер садового отдела.

Курорт Ruong Resort (деревня Сомрay, община Фыоктхуан, уезд Суенмок) продолжает поддерживать сельское пространство на курорте, заботясь о добавлении большего количества зеленых насаждений с деревьями, такими как бамбук, банан и т. д., гуава, пруд с лотосами…

Курорт Vietsovpetro Resort также запустил множество пакетов услуг, привлекающих гостей к отдыху в будние дни. Этим летом Grand Ho Tram Resort & Casino организует спортивные мероприятия, такие как гольф, фестивали воздушных змеев и кухню, чтобы увеличить количество развлечений и развлекательного контента, а такжепривлечь гостей на курорт.

Г-н Чинь Ханг добавил, что Департамент туризма посоветовал Народному комитету провинции организовать кулинарный фестиваль и подписать соглашения о сотрудничестве в области туризма с юго-восточными провинциями и городами, а также Центральным нагорьем.

Кроме того, Департамент туризма также предложил Ассоциации туризма и предприятиям активно обновлять услуги, сосредоточиться на продвижении и запуске множества пакетов стимулов; населенным пунктам усилить государственное управление для обеспечения безопасности туристов; поддержку в укреплении и развитии человеческих ресурсов; продвижение цифровой трансформации в индустрии туризма…

«Вышеуказанные планы, реализуемые синхронно, дадут возможность для быстрого и сильного восстановления индустрии туризма, заставив туризм утвердить роль передового сектора экономики в экономической структуре провинции», — сказал г-н Чинь Ханг./.

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА