Индустриальные парки (ИП) в «столице» Биньзыонга становятся рычагом для привлечения инвестиций и развития торговли и услуг для формирования разнообразной экономической экосистемы; в которой внимание уделяется «зеленой» и «умной» экономике. В частности, ИП Биньзыонга 2-го и 3-го поколений, которые появились в стремлении быть экологически чистыми, достигли высокой заполняемости, привлекая множество чистых производств и экономическую ценность.

Как правило, в последнее время в провинции Биньзыонг, привлекающей иностранные инвестиции (ПИИ), наблюдается явное изменение качества проектов. В частности, среди более чем 2,3 млрд. долл. США, привлеченных в первые месяцы 2022 года, есть 2 датских проекта в ИП нового поколения VSIP3.

В частности, к проекту LEGO Group с инвестициями более 1,3 млрд. долл. США, специализирующемуся на производстве игрушек, недавно был добавлен проект с инвестиционным капиталом более 100 млн. долл. США, специализирующийся на производстве ювелирных изделий для международного рынка. Это «чистые» промышленные проекты, которые являются приоритетными для привлечения инвестиций в экосистему «зеленого» ИП.

По словам заместителя председателя народного комитета провинции Биньзыонг Нгуен Ван Заня, правительство провинции в настоящее время координирует свои действия с местными и иностранными подразделениями и организациями для формирования глобальной маркетинговой цепочки для привлечения иностранных инвестиций через онлайн-конференции.

Благодаря чему многие инвесторы знают о стратегии планирования провинции, направленной на развитие «зеленой» и «умной» экономики, а также о планировании централизованной системы ИП для создания новой экосистемы. Примечательно, что «умная» зона Биньзыонг является одним из 21 сообщества с типичной в мире Стратегией развития «умного города» (Smart 21).

По словам г-на Нгуена Ван Заня, зона в Биньзыонге должна соблюдать 6 критериев для попадания в список Smart 21, и это показывает, что Биньзыонг подготовил основу для проекта развития «умного» города на период 2022–2026 гг., в котором основное внимание уделяется инновациям, индустрии 4.0 и факторам «умного» роста.

«Умная» зона Биньзыонг является одним из 21 сообщества с типичной в мире Стратегией развития «умного города» (Smart 21). (Фото: ВИА)

Таким образом, создание экосистемы ИП, стимулирующих привлечение инвестиций в проекты по инновационным технологиям, «зеленой» экономике и применению новых достижений науки и техники, создало площадку для международных инвесторов. Среди них многие привередливые инвесторы стали обращать внимание на Биньзыонг, например, ряд датских инвестиционных проектов на миллиарды долларов; ряд крупных проектов из Сингапура, Японии… Соответственно, местность привлекла проекты с высоким содержанием «мозгов», которые создают большую экономическую ценность, например, проект LEGO Group.

Г-н Нгуен Ван Хунг, председатель совета директоров корпорации Becamex IDC, сказал: «Одной из наиболее заметных экосистем является комплекс провинции Биньзыонг, который формирует сеть концентрированных ИП, связанных с городским развитием и государственными административными единицами. Это центр центрального умного города Биньзыонг».

В настоящее время Комплекс сотрудничает со многими международными партнерами, такими как Tokyu Corporation из Японии, Sembcorp – из Сингапура, … для развития качественных и образцовых городских территорий для инвесторов, частных лиц, экспертов.

Наряду с этим, в Комплексе система обучения всех уровней соответствует международным стандартам, от детского сада до университета. Здесь находится Восточный международный университет, Вьетнамско-немецкий университет… с программами обучения 100% на английском языке, а преподаватели приезжают из страны и из-за рубежа. Образование сосредоточивает внимание на ключевых отраслях, обслуживающих основу промышленного развития провинции, таких как информационные технологии, мехатроника и электроника.

Это столпы в подготовке кадров для современных заводов и в то же время основа для разработки новых производственных инструментов, улучшения и модернизации промышленной базы посредством исследовательских проектов, исследований и разработок. Это формирует самую четкую экосистему, и инвесторы продвигают инвестиции в Биньзыонг.

Г-н Нгуен Ван Хунг также добавил, что во время создания ИП VSIP I в городе Тхуан-ан, который был основой международного совместного промышленного парка, а затем и Комплекса, в сотрудничестве с ведущими предприятиями провинции власти развивают и расширяют национальную магистраль 13. Это первая важная транспортная магистраль, которая соединяет инфраструктуру, и служит рычагом для соединения системы промышленной зоны Биньзыонга с аэропортом Таншоннят.

После формирования регионального плана маршрута Мифыок – Танван – Баубанг, он продолжает развиваться, чтобы завершить транспортную ось, соединяющую международные аэропорты и морские порты, такие как аэропорт Лонгтхань, порт Каймеп-Тхивай.

Кроме того, дороги горизонтальной оси, соединяющей внутренние участки провинции, такие как DT743, DT746, Бактануен – Фужао – Баубанг … и некоторые участки Кольцевых дорог 3 и 4 в Биньзыонге, создают региональную транспортную систему, связывая индустриальные парки друг с другом, а также соединяя систему промышленных зон с международными аэропортами и морскими портами, образуя крупный экосистемный комплекс с конкурентными преимуществами для Биньзыонга.

Транспортное сообщение, связанное с быстрым развитием крупных, хорошо спланированных ИП позже (известных также как индустриальные парки нового поколения), привлекло десятки тысяч отечественных и иностранных компаний, выбравших Биньзыонг в качестве места для инвестиций. Недавно крупные экономические группы мира начали инвестировать в проекты на миллиарды долларов в Биньзыонге, что свидетельствует о стратегии развития «умного» города, повышающей ее эффективность и создающей новую площадку для международных инвесторов.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Биньзыонг Нгуен Ван Зань также признал, что на протяжении многих лет правительство провинции Биньзыонг всегда было заинтересовано в поддержке развития инвестиционных предприятий в провинции путем улучшения инвестиционной среды, планирования ИП, повышения конкурентоспособности, применения науки и технологий, упрощения административных процедур, развертывания подготовки кадров, строительства жилья (в том числе социального жилья, жилья для рабочих), предложения рабочей силы для предприятий, инвестирующих в провинцию. Поэтому Биньзыонг считается одной из ведущих провинций и городов страны в социально-экономическом развитии, промышленном развитии и привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

В первые месяцы 2022 года, когда пандемия COVID-19 все еще оказывала значительное влияние на социально-экономическое развитие провинции, но с соответствующими механизмами, политикой и решениями, Биньзыонг по-прежнему привлекал множество компаний, отечественных и иностранных инвестиций. В настоящее время Биньзыонг занимает второе место в стране по привлечению ПИИ после Хошимина. В Хошимине, всего 4.042 проекта из 65 стран и территорий, а общий зарегистрированный капитал составляет примерно 40 млрд. долл. США./.

ИП Вьетнам-Сингапура (VSIP1) в городе Тхуан-ан, провинция Биньзыонг. (Фото: ВИА)



Там Ханг

Корреспондент ВИА