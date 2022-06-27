越南经济在疫情后复苏：呈现积极迹象

经过两年多的抗击新冠肺炎疫情阻击战后，迄今，在越南的疫情已经得到有效控制，国家进入了“新常态”：安全、灵活适应且有效控制疫情。 越南经济复苏呈现积极迹象。

越南经济明显起色

据越南计划与投资部统计总局发布的消息，2022年前5月累计货物进出口总额达3051亿美元，同比增长15.6%，其中，出口增长16.3%，进口增长14.9%，贸易顺差5.16亿美元。

具体为，今年前5个月货物出口总额达约1528.1亿美元，同比增长16.3%。出口额超过10亿美元的商品有26种，占出口总额的89.6%。

关于进口方面，统计总局称，2022年前5月累计商品进口额达1522.9亿美元，同比增长14.9%。进口额超10亿美元的商品有28种，占进口总额的85.7%。

经济回暖信号更明显的迹象是，5月份，新设企业数创近5年同期最高水平，达1.34万家，比去年同期增长15.2%。累计前5月全国新设企业9.86万家，复工复产企业同比增长25.8%。 年初以来，平均每个月新设企业和复工企业达1.97万家，比去年同期增长25.8%，高于退出市场的企业数量。

另一方面，尽管市场价格不断攀升，但通胀率仍在可控范围内。2022年前5月，平均消费价格指数同比增长2.25%，这一数字仍然远低于2017-2020年前5月的水平。

日前，世界银行（WB）在首都河内正式发布《2022年6月越南宏观经济更新报告》。报告指出，尽管俄乌冲突依然持续导致全球不稳定性增加，世界商品价格大幅上涨，中国为防控疫情实施封锁措施导致供应链中断，但越南经济仍保持强劲复苏势头。

报告指出，工业生产继续保持平稳增长态势，同比增长10.4%；商品零售和消费服务营业收入环比增长4.2%和同比增长22.6%。这些数字充分展现了越南国内消费需求的强劲复苏。5月份消费服务营业收入和商品零售额分别同比增长41%和18.4%。

得益于国内总需求强劲复苏，5月国家财政预算收入同比增长约29.4%，使国家财政预算连续5个月保持盈余。今年前5月政府债券和政府担保债券的发行量仅达计划的14.1%，不到去年同期的一半。

5月份引进外商直接投资注册资本达到8.79亿美元，为2020年9月以来的最低水平，同比下降近50%。

今年5月份越南接待国际游客人数约17.3万人次，比4月增长70%左右，创2020年4月以来新高，但仍未达到疫情爆发前到访的国有游客人数的16%。

值得注意的是，据《日经亚洲》（Nikkei Asia）公布的 2022 年 5 月份新冠复苏指数(COVID-19 Recovery Index)，越南的排名明显上升，越南的排名上升 48 位，在全球122个国家和地区中位居第 14 位。

据《日经亚洲》（Nikkei Asia）公布的 2022 年 5 月份新冠复苏指数(COVID-19 Recovery Index)，越南的排名明显上升，越南的排名上升 48 位，在全球122个国家和地区中位居第 14 位。

助力经济复苏的及时果断扶持政策

经济复苏进程离不开越南党和政府及时有力的支持政策。

越南政府副总理黎明慨

在越南第十五届国会第一次特别会议上，越南国会通过了关于规模高达347万亿越盾的助推经济社会复苏与发展的财政政策、货币政策的第43号决议（43/2022/QH15）。仅仅19天后，越南政府就发布了关于经济社会复苏和发展计划的第 11号决议（11/NQ-CP）。

越南国会6月初就经济社会问题进行讨论时，越南政府副总理黎明慨表示，累计到位资金达22万亿越盾。黎明慨认为：“这一政策实施得非常快并基本走上了正轨。”

胡志明市塑料橡胶协会主席、德明橡胶有限公司经理阮国英透露，前5月，胡志明市塑料橡胶协会大部分成员的出口订单比以前至少增加了10-30%。在疫情得到控制后，多家企业已经强劲复苏，其生产活动正逐步恢复正常，以在未来几个月注入增长动力。预计，企业将继续扩大市场并提高产品质量，提升竞争力。

同样，胡志明市纺织、刺绣和针织协会主席范春红表示，该协会刚刚进行的一项调查，结果显示，90% 的企业已拿到2022年第二季度末的订单，甚至30-40%的企业拿到了全年的订单。

芹苴市水产股份公司负责人表示，该公司目前正以 100% 的产能运营。2022年前5月，公司出口近1600万美元，预计2022年出口3000万美元，主要市场为美国、中国及部分欧洲国家。 随着经营活动的积极恢复，员工的薪水增加了约20%。

越南工商会（VCCI）法制部主任豆英俊表示，2022年，虽然经济形势开始好转，但由于面临疫情的不确定性和世界复杂形势，生产经营活动遭受不少困难和挑战。他指出，令人鼓舞的是，国家的政策给予了很大的支持，如减税、缓税、维持贷款风险分类形态，减免多项收入等，希望国会和政府于2022年初批准的许多复苏扶持政策，特别是支持企业获得贷款、对劳动者的社会保障等政策尽快落到实处并见到实效。

令人鼓舞的是，国家的政策给予了很大的支持，如减税、缓税、维持贷款风险分类形态，减免多项收入等

对未来的信心

越南经济在疫情后的复苏成果引起了欧洲一些大型企业的关注。在中国拥有 11 家工厂的德国汽车供应商博泽（Brose）目前正在考虑在越南建立新的生产基地。

去年 12 月，丹麦乐高（Lego）公司宣布将在平阳省建造一座价值10亿美元（9.35 亿欧元）的工厂。 这是迄今为止欧洲企业在越南最大的投资项目之一。

德国亚太商业协会（OAV）东盟地区经济专家丹尼尔·米勒（Daniel Müller ）表示，除了印度之外，越南继续被德国企业视为亚太地区最有潜力的市场。此外，许多德国企业也在越南寻找投资机会。

据德国工商总会驻越南代表处刚公布在越德国企业信心调查的考察结果显示，近93%的企业将继续在越南进行投资，64%的受调查企业相信在今后12个月内营商业绩积极向好。此外，46%的德国企业计划招聘更多员工。

报告显示，吸引德国企业对越南的关注的重要因素之一是边境开放以及政府采取的当机立断的及时政策，为大流行后的经济复苏创造动力。

另一方面，越南欧洲商会（EuroCham）的商业景气指数（BCI）显示，2022年初，欧洲企业对越南投资环境的信心持续增强。2022年第一季度，该指数升至 73 个点，再创第四波疫情爆发以来的最高水平。越南欧洲商会的新闻公报称，随着越南放宽疫情限制以及经济增长加速，该指数与 2021 年第四季度相比增加了 12 个点，与 2021 年第三季度相比增加了近 58 个点。

欧洲各企业领导对越南经济今后的增长前景持乐观的态度。超过三分之二的受访者认为，越南经济在 2022 年第二季度将稳步增长并得到改善，高于 2021 年第四季度的58%的水平。

澳大利亚-越南政策研究所(AVPI) 研究员雷蒙德•马龙（Raymond Mallon）最近发表的一篇文章，其中对越南经济在后疫情时代的复苏和 2022年及后续几年的前景作出分析和预测。

马龙指出了来自国外和国内的部分增长动力。具体是，2021年新设企业数量增加缓慢，6个月来企业数量竟快速增加。私人投资在创造新的就业机会方面发挥越来越重要的作用。

文章强调，越南政府以减轻疫情对经济的影响为目标，并努力减少体制和基础设施瓶颈，同时确保所有企业能够在公平竞争的环境中竞争。越南政府已承诺增加对卫生、教育和基础设施的支出，并保持对企业经营活动的扶持政策。

据作者预测，当越南政府在疫情后重新关注经济社会发展时，公共投资将在2022 年恢复。此外，越南国内中产阶级不断壮大，带动了国内消费需求增长。

文章还指出，越南企业日益深度融入全球生产链，加大投资、技术转让力度，从而提高生产率和收入。最近实施的区域经济合作协议也有助于深化区域供应链融合，促进对外贸易和投资，并为越南企业带来新的机会。在经济结构调整方面，越南农业、物流服务、标准化、金融和电子商务等行业发生了许多结构性变化。

作者同时认为，越南面临疫情持续反复、乌克兰冲突、全球经济复苏慢于预期、通胀压力和利率上升等一系列全球性风险。

因此，越南政府应进一步发挥教育和卫生方面取得的成果，加强社会保障工作，进一步改善营商环境，解决基础设施瓶颈，加快推进公共投资，提高投资效率，继续集中建立市场机构，以提供高效和可预测的监管和政策环境。 凭借所取得的成果，在越南政府和企业的共同努力下，坚信越南经济将实现强劲复苏并迎来光明的未来，实现可持续发展。（完）

杨玉叶