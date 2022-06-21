槟椥省力争成功开展“新同起”竞赛运动

槟椥市中心的一角。

槟椥省1960年同起运动成为越南南部在党和胡志明主席领导下开展抗美救国事业中民族解放斗争史上的里程碑。

槟椥省同起运动取得胜利后，“同起火焰”在整个南部强烈地蔓延。同起运动取得的胜利将南部革命从守军的阵地转变为进攻的阵地，不断地进攻敌人并取得胜利。

同起塑像

随着同起运动的进行，槟椥省和整个南部进入1975春季崛起总进攻的决战，其中，最重要的是历史性的胡志明战役全面解放南方，实现统一国家，全国一道走向社会主义建设道路。

自国家统一之日起，槟椥省党部和人民大力弘扬同起运动的精神，建设更加富裕、更加美丽的家园。

62年来，槟椥省党部和人民在该省建设事业中一直保持与弘扬同起精神和价值。同起是一种文化创新，锻造力量，为槟椥省党部和人民战胜困难和挑战，自信、自强、自力、活跃、创新、奋发向上建设槟椥省，推动槟椥省从贫困落后的省份发展成为民众精神和物质生活不断得到改善，经济社会等方面不断呈现起色的省份。

2021年是落实2020-2025年任期各级党部大会决议和越南共产党第十三次全国党代表大会决议的第一年，在新冠肺炎疫情造成种种困难的背景下，槟椥省已认真落实越共槟椥省第十一次代表大会的方针和“共识-创新”主题，启动2020-2025年和远期展望至2030年的“新同起”竞赛运动。

槟椥省人民委员会主席陈玉三表示，未来几年，椰子加工、水产品加工、扶助产业和可再生能源被确定为该省重点产业。

2022年，槟椥省人民委员会提出地区生产总值（GRDP）预计增长8-8.5%，出口总额达到15亿美元，人均地区生产总值超2000美元，城市化率达23%，清洁水供应覆盖率达66%等主要目标。

62年来，槟椥省党部和人民在该省建设事业中一直保持与弘扬同起精神和价值。

2022年，槟椥省人民委员会提出地区生产总值（GRDP）预计增长8-8.5%

槟椥省力争开发可再生电力 2000 兆瓦，在盛富县和巴知县对液化天然气发电项目进行投资，输电网络基础设施确保及时释放该地区可再生能源项目的潜力。

陈玉三表示，今后，具有突破性的重点任务是加强招商引资，发展基础设施，按规划重点建设工业园区和工业集群的基础设施。

槟椥省将主动与积极融入国际社会，为经济和社会的发展奠定基础，认真兑现与对外伙伴在所有领域所做出的承诺，主动了解与充分利用一切机遇和资源。（完）

阮秋恒

黎翠荷