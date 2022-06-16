Первая ферма во Вьетнаме, внедрившая экстракорпоральное оплодотворение молочных коров

Технология ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в области разведения молочных коров во Вьетнаме ранее было только в зародыше в… лабораториях. Понимая особую значимость этой технологии для разведения молочных коров в стране, внося значительный вклад в развитие, а также повышение качества и количества молочных коров во всем Вьетнаме, корпорация TH Group решила внедрять эту технологию и ферма молочных коров TH в уезде Нгиадан (провинция Нге-ан) постепенно осваивает эту технологию.

TH Group 24 раза импортировала молочных коров из Новой Зеландии и США во Вьетнам. Если проект ЭКО будет успешным, TH освоит технологию разведения чистокровных молочных коров во Вьетнаме, имеющих такое же хорошее качество и дающих столько же молока, как и ведущие породы в США, предоставляя породы фермам молочных коров TH и другим фермам в стране.

TH находится в авангарде применения эмбриональных технологий

С 2009 года и по настоящее время г-жа Тхай Хыонг и ее команда сотрудников в TH Group, особенно международные эксперты, которые приехали во Вьетнам и долгое время работают в TH, совершили очень важные подвиги для TH Group, а также животноводства и сельского хозяйства Вьетнама в целом.

Группа корреспондентов электронной газеты VietnamPlus прибыла в Нгеан по случаю того, что вице-президент Во Тхи Ан Суан и руководители центральных министерств и ведомств посетили «Концентрированный кластер ферм молочных коров, внедряющий высокие технологии с крупнейшим в мире закрытым производственным процессом» в уезде Нгиадан (Нгеан). Это возможность для нас стать свидетелями первого производства эмбрионов для ЭКО молочных коров во Вьетнаме.

Вице-президент Во Тхи Ань Суан подтвердила, что на нее произвели большое впечатление изменения в экономике и обществе уезда Нгиадан – когда-то очень сложном уезде провинции Нгеан.

На солнечной и ветреной земле запада Нгеана, вице-президент Во Тхи Ань Суан подтвердила, что она была очень впечатлена изменениями в социально-экономической ситуации уезда Нгиадан – уезда в провинции Нгеан, который раньше был в очень трудных условиях. По словам вице-президента, в эти местные изменения внес большой вклад бизнес, особенно TH Group под руководством Героя Труда Тхай Хыонг, очень сильной женщины, которая создала замечательные проекты и компанию.

Доцент, д-р Хоанг Ким Жао, председатель Вьетнамской ассоциации крупного рогатого скота, бывший директор Департамента животноводства (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов) сказал, что недостаток молочных пород коров раньше был препятствием для отрасли разведения коров молочных пород Вьетнама. До того, как TH Group начала инвестировать в молочное животноводство, Вьетнам импортировал молочных коров в основном с Кубы, Новой Зеландии и Австралии, однако многие гибридные молочные коровы F1 и F2 не были чистокровными, поэтому качество и производство молока были низкими, а фермеры несли убытки…

С целью улучшения качества молочных коров и увеличения надоев, в 2001 году Вьетнам импортировал 199 чистокровных молочных коров породы Holstein Friesian (HF) и 184 молочных коровы породы Jersey из США. Это был первый случай, когда Вьетнам импортировал молочных коров из США.

В ходе наблюдения за потомками этого стада установлено, что удои всегда на 30% и более выше, чем у других коров. Однако средний надой составляет всего 5.000-6.000 литров на одну корову за цикл (305 дней).

В 2009 году, при завершении строительства первой фермы, TH стала пионером в импорте чистопородных высокопродуктивных молочных коров HF из Новой Зеландии, а позже и из США – стран с развитым молочным животноводством.

Благодаря решениям для повышения продуктивности и качества молочных коров, а также процессам разведения и управления стадом, отвечающим международным стандартам, стадо чистокровных коров HF компании TH достигло надоев молока до 9.000 литров на корову за цикл, и эта продуктивность продолжает улучшаться, повышаясь за счет улучшения качества племенных коров.

Представитель TH Group отметил, что с конца 2015 и в начале 2016 года корпорация подписала контракт с компанией Sexing Technologies из США для импорта замороженных эмбрионов и передачи технологии производства эмбрионов IN VIVO. Благодаря этому сотрудничеству на ферме родилось много поколений дойных коров с выдающимися удоями. Исходя из первоначальных успехов, чтобы быстрее повысить продуктивность коров при сохранении драгоценных генетических ресурсов и обеспечении превосходного свежего молока, корпорация TH решила выбрать компанию ABS в качестве подразделения для развертывания и передачи технологии ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) фермам молочных коров с 2019 г.

По словам вице-президента, в это местное изменение бизнес внес большой вклад, особенно TH Group под руководством Героя Труда Тхай Хыонг, очень сильной женщины, которая создала замечательные проекты и компанию.

Однако из-за вспышки эпидемии COVID-19 на протяжении 2 лет подряд процесс трансфера технологий ЭКО столкнулся со многими трудностями: учебные курсы приходились проводить онлайн; строительство материальных объектов (лаборатория, оборудование, …) для проекта ЭКО должно было осуществляться путем дистанционной консультации специалистов; было потеряно много времени и сил на процесс отбора и транспортировки дойных коров к месту производства эмбрионов. Самым большим препятствием, о котором следует упомянуть, является приезд группы экспертов во Вьетнам, потому что приходится откладывать рейсы.

Приложив все усилия, к марту 2022 года TH Group привезла экспертов ABS во Вьетнам для развертывания передачи этой специальной технологии.

На своем пути развития TH гордится тем, что является первой фермой во Вьетнаме, которая импортировала замороженные эмбрионы и применила передовые семенные технологии в больших количествах с конца 2015 – начала 2016 годов. Сегодня TH Group также является пионером, который совершил прорыв в лидерстве по всей стране в доступе и применении технологии ЭКО с большими инвестициями и командой опытных экспертов со всего мира.

Создание динамики для отрасли разведения коров молочных пород

Коровы, дающие эмбрионы тщательно отбираются с помощью программного обеспечения для селекции компании ABS, обеспечивая уверенность в том, что отобранные коровы обладают лучшими характеристиками, выдающимися с точки зрения удоя, качества и количества молока, а также высоким уровнем содержания белка.

Доктор Хоанг Ким Жао заявил, что технология эмбрионов ЭКО, считающаяся «мировым разумом» в этой области, применявшаяся в развитых странах много лет назад, поможет TH и отрасли разведения коров молочных пород реализовать мечту о полной автономии породы молочных коров во Вьетнаме.

Во Вьетнаме реализация ЭКО крупного рогатого скота также осуществляется некоторыми подразделениями, такими как Институт сельскохозяйственных наук Вьетнама, Сельскохозяйственная академия и Университет Хошимина. Однако все эти учреждения только проводят исследования с различными видами крупного рогатого скота. Что касается работы исключительно с дойными коровами и применения технологий ЭКО на практике, то этим занимается пока только TH Group – предприятие, полностью имеющее такие благоприятные факторы, как кластер современных и высокотехнологичных племенных ферм, в котором насчитывается около 70.000 дойных коров, в том числе коров с хорошим генетическим потенциалом; синхронное и современное высокотехнологичное оборудование; обширные источники сырья…

В частности, Герой Труда Тхай Хыонг – основательница корпорации, женщина, всегда выступающая за применение высоких технологий и технологии 4.0 на всех этапах цепочки производства молока, обладает решимостью построить «взлетную полосу» для «взлета» молочного сектора Вьетнама.

Коровы, дающие эмбрионы тщательно отбираются с помощью программного обеспечения для селекции компании ABS, обеспечивая уверенность в том, что отобранные коровы обладают лучшими характеристиками, выдающимися с точки зрения удоя, качества и количества молока, а также высоким уровнем содержания белка.

«Поэтому, услышав меня о возможности поделиться знаниями и опытом о создании эмбрионов молочных коров в пробирке, г-жа Тхай Хыонг была очень взволнована и подтвердила, что TH будет полон решимости сделать это. Я верю, что TH добьется успеха», — сказал г-н Жао.

По словам г-на Жао, технология ЭКО ускорит генетический прогресс, производя поколение молочных коров с выдающимися удоями и качеством свежего молока. Коровы, дающие эмбрионы тщательно отбираются с помощью программного обеспечения для селекции компании ABS, обеспечивая уверенность в том, что отобранные коровы обладают лучшими характеристиками, выдающимися с точки зрения удоя, качества и количества молока, а также высоким уровнем содержания белка.

«Применение технологии ЭКО имеет большое значение не только для TH Group, но и для отрасли разведения молочных коров. Причина в том, что эта технология быстро и активно поможет в производстве дойных коров при себестоимости всего 1/2-2/3 от стоимости импортных дойных коров; снизить стоимость импорта; уменьшить заболеваемость крупного рогатого скота, ввозимого из-за границы; даст больше информации о качестве пород молочных коров», — подчеркнул г-н Жао.

Помимо продуктивности, молочные коровы, рожденные от эмбрионов ЭКО, также способны хорошо адаптироваться к условиям жаркой и влажной среды во Вьетнаме. Если TH будет эффективно выращивать дойных коров, то и отрасль разведения молочных коров Вьетнама также станет лучше благодаря более высоким удоям молока, его лучшему качеству, предоставлению качественных молочных пород для ферм по разведению молочных коров по всей стране…

«Исходя из своего существующего молочного стада, TH выбирает только 3,5-10% лучших молочных коров для проведения ЭКО. Из года в год продуктивность и качество пород будут повышаться. Благодаря этому TH не только поставляет замороженные эмбрионы и породы для своих ферм, но также молочным фермам по всей стране и даже экспортирует их в другие страны», — сказал г-н Жао.

Люди, владеющие технологией

По словам г-на Гилада Эфрата, технология ЭКО заключается в создании эмбрионов в пробирке, поэтому она не похожа на другие методы, такие как искусственное осеменение коров. Техника ЭКО требует большой тщательности, и если у работника нет опыта, то никакие навыки никогда не принесут успеха.

Говоря подробнее о проекте ЭКО TH, г-н Виджай Кумар Пандей, председатель совета директоров компании по производству молока и молочных продуктов TH (THMF), сказал, что цель этого проекта – принести технологии ЭКО во Вьетнам, внедрить их во Вьетнаме, а также провести полное обучение персонала TH соответствующим навыкам.

Председатель совета директоров THMF подтвердил, что при текущем прогрессе реализации ожидается, что TH Group сможет производить 5.000-6.000 эмбрионов в год на первом этапе. На более позднем этапе, когда TH освоит технологию и станет экспертом в этой области, этот бизнес будет производить эмбрионы для других молочных проектов.

Г-н Гилад Эфрат, технический директор THMF, приглашая журналистов осмотреть полностью оборудованные технические помещения фермы 1 и 2, имеющие все современные машины и эндоскопический кабинет, сказал: «Техника ЭКО заключается в отборе коров, обладающих высоким генетическим потенциалом в стаде и лучше всего предрасположены для получения эмбрионов и рождения телят женского пола. Таким образом, поколение молочных телят будет состоять из особей высшего качества в выбранном стаде, из которых будет продолжено разведение молочных коров».

По словам г-на Гилада Эфрата, техника ЭКО заключается в создании эмбрионов в пробирке, поэтому она не похожа на другие методы, такие как искусственное осеменение коров. Техника ЭКО требует большой тщательности, и если у работника нет опыта, то никакие навыки никогда не принесут успеха.

«Поэтому мы отобрали лучших сотрудников. С помощью учебных занятий и инструкций экспертов ABS по технике ЭКО мы определили на каких вопросах следует сосредоточиться для достижения успеха. В TH все должно быть идеально. За прошедшее время у нас сформировалась команда технических специалистов с опытом переноса эмбрионов, и теперь они передают техники ЭКО другим специалистам TH. Я верю, что наша команда будет хорошо работать и освоит эту технику», — поделился г-н Гилад Эфрат.

Технический директор THMF также подчеркнул, что в рамках проекта ЭКО TH Group ожидает улучшения качества молочных коров за счет отбора эмбрионов от лучших коров в стаде. Генетически это огромный шаг к успеху. Для отрасли разведения молочных коров Вьетнама успех проекта принесет много пользы. Улучшение генетики благодаря проекту ЭКО в TH также означает и улучшение стада коров во Вьетнаме в целом.

По словам г-на Гилада Эфрата, техника ЭКО заключается в создании эмбрионов в пробирке, поэтому она не похожа на другие методы, такие как искусственное осеменение коров. Техника ЭКО требует большой тщательности, и если у работника нет опыта, то никакие навыки никогда не принесут успеха.

“Все процессы по созданию эмбрионов ЭКО проходят очень гладко”

TH Group имеет молочных коров с высоким генетическим потенциалом. В компании также имеется много высокотехнологичного оборудования, что очень удобно для реализации техники ЭКО, например, современная лаборатория, которая есть не везде в мире. Сейчас все идет очень гладко».

Чтобы лучше понять процесс передачи технологий по производству эмбрионов ЭКО для молочных коров, а также осуществимость и эффективность проекта, который считается «исторической работой» не только для TH Group, но и для всей отрасли разведения молочных коров Вьетнама, репортер электронной газеты VietnamPlus взял интервью у г-на Родриго Мендеса Унтуры, руководителя экспертной группы ЭКО компании ABS (партнер TH Group).

– Не могли бы вы немного рассказать о компании ABS, которая передает TH Group современные технологии ЭКО?

Г-н Родриго Мендес Унтура: Наша компания специализируется на эмбриональных технологиях, работает уже 22 года и продолжает расширять и развивать этот рынок. В настоящее время мы присутствуем в 23 странах мира. Некоторые из наших лабораторий находятся в США, Бразилии и странах Латинской Америки, Южной Америки и т.д. Мы добились больших успехов и сейчас делимся этими успехами с TH Group.

– То есть это первое сотрудничество по передаче технологий ЭКО компании ABS с вьетнамским предприятием-партнером?

Г-н Родриго Мендес Унтура: Верно! Это наша первая совместная работа над проектом во Вьетнаме, и мы очень взволнованы. Для обслуживания этого проекта в начале 2020 года, за два месяца до вспышки COVID-19, я отправился во Вьетнам, чтобы обсудить с TH Group некоторые вопросы по передаче технологий, но из-за вспышки эпидемии проект был задержан на некоторое время. Однако теперь мы приступили к работе над конкретными задачами.

– Как вы относитесь к TH Group в процессе совместной работы?

Г-н Родриго Мендес Унтура: У TH Group есть молочные коровы с высоким генетическим потенциалом. В компании также имеется много высокотехнологичного оборудования, что очень удобно для реализации техники ЭКО, например, современная лаборатория, которая есть не везде в мире. Сейчас все идет очень гладко.

«Человеческие ресурсы являются фундаментальным фактором в развитии проекта. В настоящее время в TH Group работает команда хороших и опытных экспертов, поэтому они хорошо сработались с нами, чтобы способствовать развитию проекта и его продвижению к успеху». Г-н Родриго Мендес Унтура, руководитель группы ЭКО компании ABS (партнер TH Group).

– Что касается человеческих ресурсов, как вы оцениваете сотрудников TH, которые участвуют в реализации этого проекта ЭКО?

Человеческие ресурсы являются фундаментальным фактором в развитии проекта. В настоящее время в TH Group работает команда хороших и опытных экспертов, поэтому они хорошо сработались с нами, чтобы способствовать развитию проекта и его продвижению к успеху.

– Как, на ваш взгляд, эта техника ЭКО поможет TH Group в частности и молочной отрасли Вьетнама в целом в повышении качества чистых свежих молочных продуктов?

Г-н Родриго Мендес Унтура: Техника ЭКО имеет важное значение в животноводстве, особенно с точки зрения генетического улучшения по сравнению с традиционными методами оплодотворения. Мы можем выбрать яйцеклетки у лучших самок и лучшие мужские сперматозоиды, что помогает нам многократно преумножать генетический потенциал.

При эксплуатации молочной фермы, как правило, надо импортировать высокопродуктивных коров из других стран. Поэтому при применении этой техники ЭКО TH Group сможет быть автономной, обладая лабораторией по производству эмбрионов, а также в разведении молочных коров для улучшения генетического потенциала. В результате себестоимость производства будет ниже, поскольку технологии совершенствуются, преимуществ становится больше, техническая команда становится все более и более профессиональной, постоянно обучаясь и совершенствуя технологии. Это действительно хорошее преимущество для TH в частности и Вьетнама в целом.

– Сколько времени потребуется TH Group, чтобы полностью освоить эту технику ЭКО?

Г-н Родриго Мендес Унтура: Для полного овладения этой техникой потребуется какое-то время обучения, например, в лаборатории оно составит не менее 1 года; для OPU (сбор яйцеклеток) – от 1,5 до 2 лет; а для переноса эмбрионов – не менее 1 года. Я высоко ценю техников TH Group, они очень быстро учатся с первых дней работы.

– Как руководитель экспертной группы проекта, что вы ожидаете от этого проекта?

Г-н Родриго Мендес Унтура: Мы возлагаем большие надежды на этот проект, потому что TH Group всегда продвигает и поддерживает нас для скорейшего достижения успеха. Мы также очень рады сопровождать первое вьетнамское предприятие по реализации этого проекта./.

Большое Вам спасибо за интервью!

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА