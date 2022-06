La souveraineté maritime et insulaire du Vietnam est le ciment qui unit la communauté de plus de 5,3 millions de Vietnamiens résidant à l’étranger avec leurs compatriotes au Vietnam, créant un esprit d’unité nationale, de fédération des efforts pour s’orienter vers la mer et les îles de la Patrie.

Pendant les jours où ils vivaient aux côtés des cadres, soldats et habitants insulaires, les compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger ressentent clairement l’amour sacré pour la mer, les îles et la Patrie. Ils ont exprimé leur respect pour des générations de soldats et d’habitants qui se sont accrochés jour et jour à la mer et aux îles du pays.

Après plus de deux ans d’attente en raison de l’épidémie de Covid-19, Bui Thi Thom, une Vietnamienne résidant en Allemagne, a pu finalement entamer un voyage à Truong Sa (Spratleys) et à la plate-forme DK1, une expérience précieuse et unique de sa vie.

« J’ai vu de mes propres yeux la vie de nos soldats et compatriotes sur l’île, senti l’intense vitalité de la mer et des îles de la Patrie et vécu dans l’amour et la fierté qu’ils vouent à la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie », s’est-elle souvenue.

« Le sang vietnamien coule dans nos veines, où que nous vivions et qui que nous soyons. Truong Sa est comme une maison où nous nous réunissons, a-t-elle partagé.

Dinh Hung Cuong, un Vietnamien résidant au Japon, représentait la communauté vietnamienne au Japon forte de plus de 450.000 personnes pour se rendre à Truong Sa et la plate-forme DK1.

Il a fait savoir que 41 ressortissants vietnamiens sont revenus de 17 pays avec le cœur plein d’affection des enfants éloignés du pays pour les soldats et compatriotes du district insulaire de Truong Sa et de la plate-forme DK1.

Une délégation de plus de 40 Vietnamiens d’outre-mer (Viet kieu) de 17 pays du monde a terminé le 25 mai sa visite aux soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa et de la plate-forme DK1. Photo: VNA

Dès son arrivée sur l’île de Song Tu Tây, première étape de son voyage, Dinh Hung Cuong est allé rencontrer et offrir des cadeaux aux enseignants et aux élèves de l’école primaire de Song Tu Tây. Faisant partie de la génération suivante, les enfants qui grandissent sur l’île comprennent, aiment et préservent l’île mieux que quiconque.

« Ce n’est pas tout, ces derniers jours, nous avons tous senti l’enthousiasme de jeunesse de chaque cadre et de chaque soldat en mission. L’image des soldats gardiens de la mer et des îles de la mère patrie a allumé l’amour pour la mer et les îles, le pays natal dans le cœur des compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger revenant d’aussi loin que l’Amérique, l’Afrique et l’Europe ou depuis les pays aussi proches du Vietnam que le Laos, le Cambodge, la Thaïlande”, a-t-il confié.

Voyageant à Truong Sa et à la plate-forme DK1, Cao Danh, un Vietnamien résidant au Laos, a exprimé son respect pour les générations de soldats de l’armée de mer qui ont gardé la mer et les îles vietnamiennes jour et nuit, jurant de se sacrifier sans réserve pour la Patrie.

En visitant pour la première fois Truong Sa et la plate-forme DK1, Trân Anh Tuân, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, président de l’Association des Vietnamiens en Pologne, n’a pas dissimulé ses émotions. Dans le cœur d’un enfant vivant éloigné du pays depuis longtemps, non seulement lui, mais aussi plus de 30.000 Vietnamiens résidant en Pologne, ont toujours le regard tourné vers leurs origines, s’intéressent toujours au développement de la mère patrie, en particulier à la vie dans les régions reculées, côtières, les archipels vietnamiens de Hoàng Sa et Truong Sa.

Trân Anh Tuân a fait savoir qu’en plus de 30 ans vivant éloigné de la patrie, il a visité de nombreux pays à travers le monde, mais qu’aucun voyage n’est aussi imbu d’émotions.

Nguyên Thi Huong, une compatriote vietnamienne en Allemagne, n’a pu cacher ses émotions lorsque les membres de sa délégation ont fait escale sur l’île de Gac Ma, dans l’archipel de Truong Sa, pour une cérémonie d’hommage aux soldats qui se sont sacrifiés le 14 mars 1988 pour défendre la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam.

« Les larmes montent aux yeux. Parce qu’ils apprécient tous la valeur historique nationale et les grands sacrifices de générations de soldats et d’habitants vietnamiennes qui s’accrochent à la mer et défendent les îles. Parqu’ils se réjouissent de l’intégrité territoriale et des eaux territoriales vietnamiennes d’aujourd’hui », a-t-elle partagé.

Rappelant l’honneur d’avoir accueilli la première délégation des Vietnamiens résidant à l’étranger à Truong Sa et à la plate-forme DK1 en 2012, le sous-colonel Luong Xuân Giap, commissaire politique de la brigade 146, région navale 4, a déclaré qu’au cours des 10 dernières années, la diaspora vietnamienne a mieux connu la vie des soldats et des habitants dans l’archipel de Truong Sa.

Cela inspire la confiance des ressortissants vietnamiens, propage l’amour de la mer et des îles auprès de la communauté vietnamienne à l’étranger en général et des amis internationaux en particulier. Les sentiments d’attachement des compatriotes vietnamiens à l’étranger encouragent les soldats et les habitants de Truong Sa à mener à bien leur mission contre vents et marées, a-t-il conclu./.

