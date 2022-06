« L’ambassadeur volontaire » de la souveraineté maritime et insulaire du pays

La cérémonie de salut au drapeau à Truong Sa. Photo: VNA

Après avoir été cinq fois à l’archipel de Truong Sa (Spratleys), le journaliste-peintre Etcetera Nguyên souhaite toujours y retourner car chaque voyage a approfondi sa foi et son amour pour la mer et les îles de la Patrie.

Le journaliste-peintre Etcetera Nguyên est l’un des rares expatriés américains chanceux à avoir visité cinq fois Truong Sa et les plates-formes DK1.

Juste après sa première visite, il a avoué que ses doutes et ses préjugés sur le Vietnam avaient été levés. Chaque voyage apportait une nouvelle émotion. Son amour pour la Patrie est si profond qu’il est devenu un “ambassadeur non rémunéré”, qui relie les communautés d’expatriés du monde entier et la Patrie.

Etcetera Nguyên (nom de naissance : Nguyên Quang Truong), est arrivé aux États-Unis en 1991. Il a vécu en Californie au sein de la communauté vietnamienne qui compte environ un million de personnes. Il a déclaré: “C’est aussi une communauté avec de nombreuses opinions différentes sur le Vietnam car la plupart des habitants de l’ancien régime se sont expatriés aux États-Unis après 1975. En 2006, il est retourné au Vietnam pour assister au Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Etcetera Nguyên a eu la chance de retourner plusieurs fois au Vietnam en tant que journaliste.

Le journaliste-peintre Etcetera Nguyên. Photo: VNA

En 2012, il a représenté les Vietnamiens d’outre-mer pour assister à un événement culturel sur la langue vietnamienne, où il a souligné que la grande préoccupation de la communauté vietnamienne d’outre-mer à cette époque était la question de la souveraineté maritime et insulaire.

Il a proposé d’organiser des visites vers les îles pour les Vietnamiens d’outre-mer, leur permettant de revenir au pays et de témoigner de leurs propres yeux. “Peu de temps après, nous avons reçu des informations du Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer, selon lesquelles le premier voyage aura lieu en 2012”, a-t-il raconté.

Son premier voyage à Truong Sa a eu lieu il y a juste 10 ans. Il y est allé avec des doutes et des hésitations. Il a pensé à un Truong Sa isolé, désolé et désert. Arrivé à Truong Sa, il a vu l’abondante vie de la population et des infrastructures qui a été soutenue par l’État. Il se souvient des cloches du temple, du bruit des enfants, des matchs de sport.

« J’admire vraiment les jeunes soldats à la peau bronzée et leurs histoires de sauvegarde de l’île jour et nuit. Ce sont des gens avec de grands rêves pour leur famille et des idéaux, avec la mission de protéger la mer et les îles sacrées de la Patrie », a-t-il confié.

Le journaliste-peintre a dessiné des portraits d’habitants et de soldats avec l’envie d’apporter un peu de joie à ceux qu’il rencontrait. Il en a profité pour parler, écouter les histoires quotidiennes des soldats, ressentir leur enthousiasme.

Il a parlé aux jeunes soldats qui sont prêts à se sacrifier pour protéger les eaux territoriales.

« J’ai confiance en la jeune génération qui est responsable envers sa Patrie et de son pays. Après ce premier voyage à Truong Sa, non seulement ma perception mais celle de nombreux Vietnamiens d’outre-mer “de l’autre côté de la ligne de front” ont complètement changé”, a-t-il dit.

De retour aux Etats-Unis, Etcetera Nguyên a organisé en 2012 une petite exposition présentant 200 photos sélectionnées de toutes les îles qu’il avait visitées. Il a également invité la communauté vietnamienne à venir voir et échanger directement.

« L’une des choses les plus précieuses que les Vietnamiens d’outre-mer ont reçues après leur voyage à Truong Sa a été la fierté et la vérité incontestable sur la souveraineté du Vietnam sur la Mer Orientale et ses îles», a-t-il confié.

Le journaliste a déclaré que ces dernières années, le Parti et l’État ont accordé une grande attention à la communauté vietnamienne d’outre-mer. La résolution 36-NQ/TW, la directive 45/CT-TW et la conclusion No 12-KL/TW sont des “portes ouvertes” pour les expatriés du monde entier.

Par rapport à il y a 10 ans, beaucoup de gens veulent partir à l’étranger pour trouver de meilleures opportunités, mais maintenant de plus en plus de gens veulent retourner au Vietnam car le pays a une très bonne position internationale et les directives et politiques du Parti et de l’État vont dans la bonne direction.

Les politiques sur la propriété immobilière, le mariage, les formalités de création d’une entreprise au Vietnam sont désormais très ouvertes, favorisant ainsi le retour des Vietnamiens à l’étranger dans leur pays ancestral.

Selon lui, la Conclusion N° 12-KL/TW du Bureau Politique sur les Vietnamiens résidant à l’étranger dans la nouvelle situation est très importante, en vue de favoriser leur participation au développement et à la défense du Vietnam et leur retour pour investir, d’appliquer efficacement les initiatives et les opinions des experts, des intellectuels et hommes d’affaires vietnamiens à l’étranger…

“Je veux être un ambassadeur non rémunéré tant que ma santé me le permet. Je veux être un “pont” reliant la patrie et la communauté vietnamienne d’outre-mer”, a-t-il déclaré./.

