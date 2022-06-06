为胡志明市经济发展铺平道路

2022年初，胡志明市人民委员会已颁发《关于 2022-2025 年阶段城市经济社会恢复和发展计划》的决定。为了实现既定目标，有必要将胡志明市纳入区域总体规划中，与周边地方相连接。该市不断积极寻找资金来源，以加速交通基础设施建设。

第四波新冠疫情爆发给胡志明市经济社会活动造成严重影响。在实施社交距离措施期间，许多项目被迫停工或处于“半停工”状态，严重影响了项目的完工进度。 重新开放后，投资者和承包商立即加速各项工程和项目建设，许多跨区域项目也正在紧急实施。

在中心地区，总投资3.9万亿越盾的首添2号大桥也投入使用，逐步形成连接东部地区与西贡河西岸现有市中心的完整交通体系。

首添2号大桥

另一方面，槟城至仙溪城轨一号线项目已完成工程总量的90.31%。槟城至仙溪地铁项目17组列车的最后两列列车于 2022 年 5 月也运抵越南。槟城至仙溪地铁项目全部17列地铁列车抵达隆平车站，标志着该项目进入试运行阶段。

* 区域恢复互联互通

胡志明市旧邑郡西贡商业合作社联合社超市为人们提供丰富的商品。图自越通社

作为南部地区的经济社会中心，胡志明市与该地区其他省市加强对接，谋求共同发展。将该市的作用和位置与区域互联互通相结合的经济社会复苏和发展措施纳入全国总体规划中，从而有效落实政府经济社会复苏与发展计划。

目前，胡志明市与各地方正在实施许多高速公路项目，以有效连接胡志明市与南部重点经济区各省之间的货物供应链。特别是，胡志明市、隆安、平阳、同奈等省市正在积极为胡志明市三环路项目审批流程做好准备。

已竣工并投入使用的各项交通工程为胡志明市疫后复苏注入动力。然而，该市仍然需要大量资源来投资交通发展，为胡志明市乃至该区域经济社会复苏和发展奠定基础。

* 充分挖掘利用资源

在2021-2025年阶段和远期展望至2030年胡志明市交通基础设施发展计划中，胡志明市需要900万亿越盾用来发展交通工程（2021-2030年阶段）。但是，由于基础设施的年度投资资金不足，加上新冠疫情严重冲击，该市正在为实现交通工程发展目标而寻找和安排资金来源做出巨大的努力。

胡志明市人民委员会主席潘文买表示，该市主动制定并颁发了《2022-2025 年阶段经济社会恢复和发展计划》，为修复断裂的供应链、振兴城市经济、恢复文化和社会活动提供紧急且具有针对性的解决方案。

目前，中央将胡志明市财政预算比例从18%提高至21％，这是未来阶段投资发展的资金来源。胡志明市正在与平阳省、同奈省和隆安省努力完成相关手续，为胡志明市三环路项目部署资金做好准备。关于该项目的地方预算资金，各地已承诺，将按计划拨出足够的资金来实施项目。

政府总理经济咨询小组成员陈游历表示，如果有良好的资金动员机制，到2030年，可以完成区域交通系统，届时各地方将为国家财政预算作出巨大贡献。

胡志明市交通运输局局长陈光林表示，依法推动国家预算外资金招商引资十分必要，今后应重点推动。交通运输局还核查了2021-2025年预计招商引资的交通运输业项目清单，并建议市人民委员会出台机制和政策，筹集投资于2021-2030年阶段各项重点项目的资金。

该市还将利用国会第 54 号决议中的特殊机制和新规定带来的收入，其中包括基础设施结构使用费、国有企业的股份化、土地使用权出让收入、胡志明市范围内中央机关的公共资产出售资金等。

胡志明市正努力寻找资源投入交通，打通发展“瓶颈”。南部重点经济区正等待交通项目带来的“动力”，为今后胡志明市乃至该地区经济社复苏和发展铺平道路。（完）