После года бушующей четвертой волны эпидемии экономика постепенно восстанавливается и развивается, вернулся нормальный ритм жизни и Ханой стал последним населенным пунктом в стране, который принял решение отправить дошкольников обратно в школу 13 апреля прошлого года.

Апрель 2021 года, когда правительство консолидировало все свои усилия, также стал периодом, когда Вьетнам столкнулся с четвертой волной эпидемии COVID-19, которая началась с 27 апреля 2021 года.

К концу мая 2021 года эпидемия охватила более 30 провинций и городов. Всего через полтора месяца количество случаев увеличилось до более чем 100.000, а почти через 2 месяца это число превысило 700.000 случаев. Во многих населенных пунктах было введено социальное дистанцирование и усилено социальное дистанцирование, применяя беспрецедентные крупномасштабные противоэпидемические меры.

Перед лицом быстро развивающейся, сложной и непредсказуемой эпидемической ситуации, когда росло число смертей, после многочисленных заседаний правительства, Постоянного комитета правительства, Руководящего комитета по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 в духе: «Здоровье и жизнь людей на первом месте», премьер-министр согласился с 19 июля применить меры одновременного социального дистанцирования в 19 южных провинциях и городах — ключевых экономических регионах страны.

Это было очень сложное решение, потому что оно влекло за собой ряд последствий для экономики и социальной безопасности, но это необходимая мера, потому что количество вакцин, к которым Вьетнам имел доступ, невелико.

Эпидемия распространилась, экономика застопорилась, и миллионам иногородних рабочих пришлось вернуться домой в крайне тяжелых экономических условиях. По состоянию на 15 декабря 2021 года около 2,2 млн. человек вернулись в населенные пункты по всей стране из-за воздействия четвертой эпидемии COVID-19.

Количество людей, вернувшихся в провинции и города из Ханоя, составляет 447,1 тыс. человек, из Хошимина — 524 тыс. человек, из южных провинций — 594 тыс. человек, из других местностей и городов — 676 тыс. человек.

В связи с этим был издан и в срочном порядке реализован ряд «беспрецедентных» политик, основной задачей которых было обеспечение социальной безопасности и жизни людей, особенно в сельской местности.

В 2021 году премьер-министр принял решение выделить более 158.000 тонн запасов риса, чтобы поддержать людей, столкнувшихся с трудностями из-за воздействия эпидемии COVID-19.

В Постановлении № 68/NQ-CP от 1 июля 2021 года правительство решило запустить пакет поддержки в размере 26 трлн. донгов, разработали 12 групп политик для поддержки работников и работодателей, сильно пострадавших от воздействия COVID-19.

По данным Службы социального страхования Вьетнама, выполняя постановление правительства, всего через 7 дней Служба завершила корректировку по уменьшению взносов в Фонд страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для 375 тыс. агентств, или 11.238 млн. работников на сумму около 4,322 млрд. донгов (около 180 млн. долл. США), временно отсрочила выплаты в пенсионный Фонд для более чем 161.000 сотрудников на сумму более 1.119 млрд. донгов (47 млн. ​​долл. США).

Был утвержден список из почти 3,1 млн. сотрудников, которым будут предоставлены политики поддержки, в том числе поддержка при прекращении работы, переобучении, выдача заема для выплат заработной платы на время приостановки работы, кредита на восстановление производства.

В частности, реализован пакет поддержки в размере более 30.000 млрд. донгов (1,25 млрд. долл. США) из Фонда страхования по безработице для работников и работодателей, пострадавших от пандемии COVID-19, в соответствии с Постановлением № 116/NQ Правительства (от 24 сентября 2021 г. ) и Постановлением Премьер-министра № 28/2021/QD-TTg (от 1 октября 2021 г.).

Разработаны политики по поддержке пострадавшим работникам и работодателям из-за эпидемии COVID-19

По словам генерального директора Службы социального страхования Вьетнама Нгуен Тхе Маня, это самый крупный пакет прямой денежной поддержки за всю историю, демонстрирующий заинтересованность Партии и государства в оказании своевременной поддержки и разделении трудностей для сотрудников и работодателей, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии COVID-19.

Быстрая, краткая и окончательная выплата государственной поддержки работникам и работодателям показала заботу Партии и государства о жизнях работников, особенно в трудные времена из-за стихийных бедствий и эпидемий. В целом в 2021 году потрачено почти 71.500 млрд. донгов (2,979 млрд. долл. США) на поддержку 742.000 работодателей и 42,8 млн. работников.

В эти дни, по оживленным улицам столицы Ханоя и Хошимина каждый чувствует, что жизнь действительно вернулась в нормальное русло.

Постановление № 128/NQ-CP от 11 октября 2021 г. о безопасной, гибкой адаптации и эффективной борьбе с эпидемией COVID-19 проложило путь к реализации «двойной» цели профилактики и контроля, восстановления и развития.

Это решение правительства оправдало ожидания людей в то время, когда им предстояло пройти очень длительный период социального дистанцирования из-за 4-й вспышки эпидемии. В экономическом плане Постановление имеет ключевое значение в восстановлении экономических результатов в 2021 году. Благодаря Постановлению № 128/NQ-CP Вьетнам может держать экономический рост.

Способствуя скорейшему преодолению экономических трудностей, не оставаясь от процесса восстановления мировой экономики, и в то же время создавая основу и благоприятные условия для социально-экономического развития на весь период 2021-2025 гг., Правительство также приняло Постановление № 11/NQ-CP от 30 января 2022 г. о программе социально-экономического восстановления и развития с рядом мер поддержки людей и работников, пострадавших от эпидемии, предприятий, кооперативов, хозяйств, отраслей промышленности и сфер, создающей движущую силу для экономического подъема и развития.

Стоит отметить решение правительства поддержать 3-месячную арендную плату за жилье для работников, которые имеют трудовые отношения, арендуют комнаты, проживают и работают в промышленных парках и зонах экспортной переработки – ключевых областях экономики, при чем уровень поддержки для работников, возвращающихся на рынок труда, составляет 1 млн. донгов в месяц, а для работников, работающих на предприятиях, — 500.000 донгов в месяц.

Выделяется кредит на 10.000 млрд. донгов (417 млн. долл. США) для поддержки создания, сохранения и расширения рабочих мест, кредит на 15.000 млрд. донгов (652 млн. долл. США) для физических лиц и домохозяйств на приобретение жилья, строительство новых домов или ремонт в соответствии с политикой социального жилья, выдаются кредиты учащимся и студентам на покупку компьютеров для онлайн-обучения и на покрытие расходов на учебу с общим капиталом в 3.000 млрд. донгов (125 млн. долл. США).

Правительство также выделило 9 млрд. донгов (375 млн. долл. США) для предоставления кредитов на реализацию Национальной целевой программы социально-экономического развития этнических меньшинств и горных районов на период 2021–2030 годов.

Именно безопасная и гибкая адаптация к эпидемии, а также своевременная и решительная политика способствовали социально-экономическому процветанию в первом квартале 2022 года.

Международные организации понизили свой прогноз роста мировой экономики в 2022 году по сравнению с предыдущим прогнозом, отметив, что восстановиться мировой экономике будет труднее. Однако экономика Вьетнама продемонстрировала положительные признаки восстановления. Рост ВВП в первом квартале достиг более 5 %, средний индекс потребительских цен в первом квартале составил менее 2%, несмотря на сильное внутреннее и внешнее инфляционное давление.

Темп жизни оживился во всех сферах, люди и предприятия твердо верят в политику социально-экономического восстановления и развития, ожидая, что рост продолжит свою положительную динамику во втором квартале и в целом в 2022 году./.

Там Ханг

Корреспондент ВИА

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