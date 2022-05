Efforts pour assurer le bien-être social et promouvoir la croissance économique

Un an après les ravages de la 4e vague épidémique, l’économie se redresse progressivement, la normalité est revenue dans le pays. Hanoï a été la dernière localité du pays à autoriser la réouverture des écoles maternelles le 13 avril.

Le 27 avril 2021, la quatrième vague de COVID-19 a commencé à déferler sur le pays.

Fin mai 2021, l’épidémie s’est propagée à plus de 30 villes et provinces. En un mois et demi, le nombre de cas est passé à plus de 100.000 et près de 2 mois plus tard, il a été supérieur à 700.000 cas. De nombreuses localités ont mis en place la distanciation sociale et la distanciation sociale renforcée, en appliquant des mesures sans précédent à grande échelle.

Devant cette situation, notamment l’alourdissement du bilan des décès, après plusieurs réunions, dans l’esprit de mettre au premier rang la santé et la vie des gens, le Premier ministre a accepté d’appliquer des mesures de distanciation sociale dans 19 villes et provinces du Sud – région économique clé du pays, à partir du 19 juillet.

Ce fut une décision très difficile, mais c’était une mesure urgente car la quantité de vaccins dont le Vietnam disposait à ce moment-là était modeste. La politique de « zéro COVID » visait à limiter la propagation de l’épidémie et à protéger la santé et la vie des gens.

L’épidémie a fortement touché l’économie, des millions de travailleurs migrants ont dû rentrer chez eux dans des circonstances extrêmement difficiles. Selon des rapports des localités, au 15 décembre 2021, environ 2,2 millions de travailleurs sont retournés dans leur province natale.

Une série de politiques “sans précédent” ont été lancées et mises en œuvre de toute urgence avec pour tâche principale d’assurer la sécurité sociale, en particulier les conditions de vie des personnes dans les localités mettant en place la distanciation sociale.

En 2021, le Premier ministre a décidé de prélever plus de 158.000 tonnes de riz sur les réserves pour soutenir les personnes en difficulté en raison des impacts de l’épidémie de COVID-19.

Selon la résolution n° 68/NQ-CP, publiée le 1er juillet 2021, le gouvernement a décidé de lancer un programme de soutien de 26 billions de dongs pour soutenir les employés et les employeurs gravement impactés.

En application de cette résolution du gouvernement, en sept jours, la Sécurité sociale du Vietnam a finalisé la réduction des cotisations au Fonds d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 375.000 unités, soit l’équivalent de 11,238 millions de travailleurs, pour un montant d’environ 4.322 milliards de dongs (environ 180 millions de dollars). Elle a également traité des procédures pour que plus de 161.000 employés arrêtent temporairement de payer le fonds de retraite et d’assurance décès, pour un montant de plus de 1.119 milliards de dongs (47 millions de dollars).

Des procédures ont également été menées pour que près de 3,1 millions de travailleurs puissent avoir accès à des assistances à la suspension d’emplois, à la formation et au maintien d’emplois, au paiement des salaires…

En particulier, un programme de soutien de plus de 30.000 milliards de dongs (1,25 milliard de dollars) en provenance du Fonds d’assurance-chômage a été rapidement mis en œuvre pour les employés et les employeurs impactés.

Selon le directeur général de la Sécurité sociale du Vietnam, Nguyen The Manh, il s’agissait du plus grand programme d’aide directe en espèces jamais réalisé, qui a témoigné de l’attention du Parti et de l’Etat et de leur volonté de partager les difficultés avec les travailleurs et les employeurs.

De manière générale, en 2021, près de 71.500 milliards de dongs (2,979 milliards de dollars) ont été dépensés pour soutenir 742.000 employeurs et 42,8 millions de travailleurs.

Ces dernière semaines, la normalité est revenue dans les rues de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville.

La résolution 128/NQ-CP, publiée le 11 octobre 2021, sur une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace de l’épidémie de COVID-19, a ouvert la voie à la réalisation du “double” objectif de prévention et de contrôle de l’épidémie, de reprise et de développement économique.

Cette résolution du gouvernement a répondu aux attentes de la population. Sur le plan économique, grâce à la résolution 128/NQ-CP, le Vietnam a pu maintenir sa croissance.

Le gouvernement a également publié la résolution n° 11/NQ-CP, le 30 janvier 2022, sur le programme de reprise et de développement socio-économiques avec une série de politiques visant à soutenir les travailleurs et le milieu des affaires touchés par le COVID-19.

Parmi les politiques de soutien, le gouvernement a décidé d’accorder des aides en matière de loyer pour nombre de travailleurs des zones franches et industrielles, ou zones économiques clés. Environ 10.000 milliards de dongs (417 millions de dollars) ont été destinés à octroyer des prêts pour favoriser la création, le maintien et le développement d’emplois. Environ 15.000 milliards de dongs pour aider les gens à avoir accès aux logements sociaux, environ 3.000 milliards de dongs pour aider les élèves et étudiants à acheter des ordinateurs pour l’apprentissage en ligne et payer les frais scolaires…

Le gouvernement a également réservé 9.000 milliards de dongs (375 millions de dollars) afin de fournir des prêts pour la mise en œuvre du Programme cible national sur le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses au cours de la période 2021-2030.

Ce sont l’adaptation sûre et flexible à l’épidémie et des politiques opportunes et drastiques qui ont favorisé l’amélioration de la situation socio-économique au premier trimestre 2022.

Au premier trimestre la croissance du PIB a atteint plus de 5% et l’indice moyen des prix à la consommation était inférieur à 2% malgré la forte pression inflationniste nationale et étrangère.

L’optimisme règne dans tous les secteurs. La population et les entreprises ont fermement confiance en les politiques de reprise et de développement socio-économiques, et s’attendant à ce que la croissance se poursuive au deuxième trimestre et sur l’ensemble de l’année 2022./.