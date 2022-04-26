Промзона Вьетнам-Сингапура (VSIP1) в городе Тхуан-ан, провинции Биньзыонг. (Фото: ВИА)





20 апреля в Центре конференций и выставок Биньзыонга состоялось пленарное заседание научного семинара на тему «Продолжая традиции провинции Биньзыонг четверть века: достижения и перспективы».

На мероприятии присутствовали бывший член Политбюро, бывший президент государства Нгуен Минь Чиет; член ЦК партии, секретарь провинциального партийного комитета Биньзыонг Нгуен Ван Лой; Член ЦК партии, главный редактор журнала «Коммунист» Доан Минь Хуан и более 700 специалистов, ученых, профессоров, докторов… Мероприятие было подключено к 120 мостовым точкам уездов, городков, общин и кварталов провинции.

Административный центр провинции Биньзыонг находится в городе Мой, Тху Зау Мот. (Фото: ВИА)

Выступая на семинаре, секретарь парткома провинции Биньзыонг Нгуен Ван Лой подчеркнул, что, унаследовав очень важные достижения провинции Шонгбе, в течение последних 25 лет партийный комитет, власти и жители Биньзыонга всегда думали, прилагали усилия, настойчиво старались и стремились к прорывам. Исходя из своей трудной реальности, Биньзыонг решил сосредоточиться на построении стратегии экономического развития в направлении современности, основанной на продвижении своих преимуществ географического положения, существующих ресурсов и создании привлекательной среды для привлечения отечественных и иностранных инвестиций.

С тех пор Биньзыонг превратился из чисто сельскохозяйственной провинции в развитую провинцию с высокими темпами индустриализации и урбанизации в ключевой южной экономической зоне. За последние 25 лет население провинции увеличилось почти в 5 раз; масштабы экономики выросли в 104 раза; а доходы бюджета – в 75 раз. Биньзыонг является одним из немногих населенных пунктов, которые регулируют бюджет центрального правительства. К концу 2021 года доход на душу населения достиг 152 млн. донгов на человека в год (почти 7.000 долл. США), поэтому Биньзыонг оценивается центральным правительством как населенный пункт с самым высоким доходом на душу населения в стране.

Экономическая структура Биньзыонга изменилась положительно: если в прошлом провинция в значительной степени зависела от сельского хозяйства, то в настоящее время доля сельскохозяйственного сектора составляет всего около 3%, промышленности – 67% и услуг – 21%. Биньзыонг совершил прорыв, став ярким пятном в привлечении инвестиций всей страны: только иностранные инвестиции к марту 2022 года достигли более 39 млрд. долл. США. Система социально-экономической инфраструктуры, транспортная инфраструктура развивается все более синхронно и современно. Скорость урбанизации высока, достигает более 82%. За последние 4 года Всемирный форум умных сообществ (ICF) отметил умный регион Биньзыонг как одно из 21 сообщества с типичными стратегиями развития умных городов в мире.

Секретарь провинциального парткома Биньзыонг сказал, что благодаря острым мыслям и прорывным решениям парткома провинции Шонгбе (бывшее название Биньзыонга) поколения провинциальных руководителей динамично и творчески реализовывали политики «расстилания красной ковровой дорожки для привлечения инвестиций» и «расстилания цветочных ковров для привлечения талантов», создав основу для мобилизации ресурсов и встречи волны инвестиций в строительство Биньзыонга как отечественных, так и иностранных предприятий.

Доцент, доктор Чан Динь Тхиен, бывший директор Вьетнамского института экономики и член экономической консультативной группы премьер-министра, сказал, что итоги модели развития Биньзыонга должны быть подведены раньше, чтобы ее можно было распространить в других провинциях.

По словам г-на Чан Динь Тхиена, Биньзыонг имел чисто сельскохозяйственную отправную точку, был беден, с чрезвычайно сложными условиями развития, но теперь стал ведущей провинцией «индустриализации и модернизации». Провинция готова присоединиться к гонке по трассе высокого развития, чтобы стать более современной и «выйти в мир».

Важным изменением в провинции является строительство нового, современного и умного вьетнамско-сингапурского индустриального парка (VSIP). Это важная инициатива развития реализована благодаря вьетнамо-сингапурскому сотрудничеству, которая была воплощена на практике и подтверждается как успешная модель. Кроме того, Биньзыонг совершил прорыв в реформах.

Эта формула развития очень проста и очевидна, но это действительно шаг вперед, имеющий историческое значение. Биньзыонг сформировал модель индустриального парка 3-го поколения, такую ​​как Индустриальный парк VSIP3, в направлении к зеленому, разумному и творческому развитию. Бывший директор Вьетнамского института экономики подтвердил, что эти изменения в Биньзыонге являются настоящим прорывом в процессе экономического обновления Вьетнама.

Административный центр провинции Биньзыонг. (Фото: ВИА)



TМежду тем, д-р Чан Зу Лить, член Экономической консультативной группы премьер-министра, оценил, что эта конференция показала, что Биньзыонг доказал свою ценность в качестве ведущей «индустриальной» провинции страны, являющейся образцовой моделью развития. Однако, по словам г-на Чан Зу Литя, в настоящее время Биньзыонг не может «расти», «стоять» или «идти в одиночку», поскольку если провинция желает идти далеко, то все должны идти вместе. Соответственно, необходимо иметь механизм региональной связи для создания наиболее динамичного сообщества развития в стране, способного конкурировать в регионе и на международном уровне. Биньзыонгу необходимо немедленно провести строительство и соединение кольцевых дорог 3 и 4 с Хошимином, ускорить строительство скоростной автомагистрали Хошимин-Тху Зау Мот- Чон Тхань, чтобы помочь Биньзыонгу ускорить развитие.

На семинаре председатель Народного комитета Биньзыонг Во Ван Минь объявил послание провинции с решимость его реализовать на основе гибкого и творческого применения руководящих принципов и политик; понимания и применения современных научно-технических достижений; поиска резонанса и общих моментов с провинциями, городами, странами и территориями, чтобы продолжать развиваться до новых высот, стремясь успешно реализовать указание премьер-министра по созданию в Биньзыонге «промышленной экосистемы нового поколения, связанной с четвертой промышленной революцией, зеленым, разумным, устойчивым, инклюзивным развитием, не оставляющей никого позади».

Цель Биньзыонга в ближайшие годы — стать центром, движущей силой региональных связей, и продолжать оставаться примером на местном уровне в усилиях по преодолению ловушки среднего дохода и устойчивому развитию в направлении умного, цивилизованного и современного города, вместе со всей страной реализуя видение и цель превращения Вьетнама в развитую, социалистически ориентированную страну с высоким уровнем дохода./.

Звонг Чи

Журналист ВИА