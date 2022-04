Binh Duong s’oriente vers un développement intelligent et durable

Une vue du Parc industriel de Vietnam-Singapour (VSIP1), ville de Thuan An, province de Binh Duong. Photo: VNA



La province de Binh Duong (Sud) s’est fixée comme objectif de devenir une ville intelligente, civilisée et moderne dans les années à venir, contribuant à faire du Vietnam un pays développé.

Selon le secrétaire du Comité du Parti de la province de Binh Duong, Nguyên Van Loi, au cours de ces 25 dernières années, l’organisation du Parti, l’autorité et le peuple de Binh Duong ont fait de gros efforts avec persévérance pour chercher à développer la localité. Face aux difficultés, Binh Duong a décidé de se concentrer sur l’élaboration d’une stratégie de développement économique vers la modernisation, basée sur la promotion de ses avantages en termes de géographique et de ses ressources et aussi sur la création d’un environnement d’investissement attrayant.

L’objectif de Binh Duong dans les années à venir est de devenir un centre, un moteur de liens régionaux. Photo: VNA

Binh Duong est alors devenu une province développée avec un taux d’industrialisation et d’urbanisation élevé dans la zone économique clé du Sud. Au cours de ces 25 dernières années, la population de la province a augmenté de près de 5 fois tandis que l’économie a été multipliée par 104 et les recettes budgétaires, par 75. En 2021, le revenu moyen annuel par habitant a atteint 152 millions de dôngs par personne (soit près de 7.000 dollars), un niveau le plus élevé du pays.

La structure économique de Binh Duong a changé positivement. D’une province basée principalement sur l’agriculture, jusqu’à présent, la proportion du secteur agricole de Binh Duong n’est que d’environ 3%, l’industrie de 67% et les services de 21%. Binh Duong a fait une percée pour devenir un point lumineux d’attraction de l’investissement du pays. En mars 2022, la province a attiré plus de 39 milliards de dollars d’investissements étrangers.

La province a grandement investi dans le système d’infrastructures socio-économiques et de transport et accéléré rapidement le taux d’urbanisation, environ 82%. Au cours des quatre dernières années, l’ICF (Intelligent Community Forum) a reconnu la Zone intelligente de Binh Duong comme l’une des 21 communautés dotées d’une stratégie de développement de la ville intelligente typique dans le monde.

Le secrétaire du Comité du Parti provincial Nguyên Van Loi a déclaré que grâce aux politiques décisives, des générations de dirigeants provinciaux ont mis en œuvre la politique d’attraction des investissements et d’invitation de talents, ce créant la base pour mobiliser des ressources, accueillir les entreprises nationales et étrangères venues pour construire Binh Duong.

Un changement important de la province est la construction du Parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) moderne et intelligent. Il s’agit d’une initiative de développement importante de la coopération Vietnam-Singapour, qui a été reconnue comme un modèle de la réussite.

Centre administratif de la province de Binh Duong. Photo: VNA



Selon le Dr Tran Du Lich, membre du Groupe consultatif sur l’économie du Premier ministre, Binh Duong doit réaliser immédiatement la construction et la connexion des rocades Nº3 et Nº4 avec Ho Chi Minh-Ville, accélérer la construction de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville – Thu Dâu Môt – Chon Thành, afin de promouvoir le développement économique provincial.

La province de Binh Duong est déterminée à appliquer les politiques, les avancées scientifiques et technologiques ; chercher l’assistance étrangère pour continuer à se développer et réaliser avec succès la direction du Premier ministre lors de sa visite à Binh Duong sur la construction d’un “un écosystème industriel de nouvelle génération, associé à la quatrième révolution industrielle, au développement vert, intelligent, durable et inclusif.”

L’objectif de Binh Duong dans les années à venir est de devenir un centre, un moteur de liens régionaux ; de se développer durablement vers une ville intelligente, civilisée et moderne./.