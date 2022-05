Créer un élan pour le développement économique du delta du Mékong

En tant que grande région économique couvrant une superficie totale de 40.400 km², le delta du Mékong possède de nombreux atouts pour développer l’agriculture et attiré des investissements dans différents domaines. Cependant, ses infrastructures de transport laissent encore à désirer, empêchant les localités de promouvoir leurs avantages compétitifs.

Selon les experts, le delta du Mékong contribue actuellement à environ 40% de la valeur de production agricole nationale, plus de 54% de la production rizicole, 90% de la production de riz d’exportation, 65% de la production aquacole-halieutique et 70% de la production fruitière.

Analysant l’attractivité des localités du delta, Nguyen Phuong Lam, directeur de la Fédération vietnamienne du commerce et de l’industrie pour Can Tho, a estimé que la force de ce delta dépendait beaucoup de ses conditions naturelles.

Doté d’une superficie vaste, d’un réseau de rivières et canaux très dense, le delta dispose de nombreux atouts dans les secteurs comme la riziculture, l’aquaculture, la culture de fruits et légumes, le tourisme et l’énergie.

Cependant, selon Nguyen Phuong Lam, l’un de ses défis majeurs aujourd’hui est le faible développement de ses infrastructures portuaires et fluviales. L’infrastructure logistique manque encore de connexion et les prestataires de services logistiques de colis sont peu nombreux. Le système d’infrastructures de transport limité rend élevés les coûts logistiques, ce qui réduit la compétitivité des marchandises.

Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), a déclaré que 85% des exportations du delta devaient passer par les ports de Ho Chi Minh-Ville et la province de Ba Ria-Vung Tau. Les 15 % restants passent par la route jusqu’aux postes-frontières du Centre et du Nord. Par conséquent, bien que le potentiel des ports maritimes et des services logistiques dans le delta soit important, il ne peut pas répondre aux besoins de production et d’écoulement des principaux produits de la région.

Récemment, le Premier ministre a approuvé la Planification du delta du Mékong pour la période 2021 – 2030 avec vision à l’horizon 2050, selon laquelle, le delta deviendra une zone à haut niveau de développement, un lieu agréable à vivre, une destination attrayante pour les touristes et les investisseurs.

En ce qui concerne le développement des infrastructures, la planification fait référence au développement de systèmes d’infrastructures de transport multimodaux, de liaisons interrégionales et internationales et aussi à la promotion des atouts de la région dans le domaine de la navigation fluviale intérieure. D’ici 2030, la zone compte investir dans la construction et la modernisation d’environ 830 km d’autoroutes, d’environ 4.000 km de Nationales, de 4 aéroports, de 13 ports maritimes, de 11 clusters de ports de passagers et de 13 clusters de ports de fret fluviaux.

Il faudra mettre l’accent sur l’investissement dans le développement des infrastructures fluviales afin de tirer parti des avantages de la région et d’augmenter la part de marché du transport de conteneurs ; développer 13 clusters de ports de fret pour garantir un débit total de la capacité de fret de 53 millions de tonnes/an ; 11 clusters de ports de passagers assurant une capacité de débit totale estimée à 31 millions de passagers/an.

Quant au système portuaire, d’ici 2030, il faudra satisfaire la demande de marchandises de 64 à 80 millions de tonnes (marchandises en conteneurs de 0,6 à 0,8 millions de TEU). En ce qui concerne l’aviation, l’aéroport international de Phu Quoc a une vocation touristique et celui de Can Tho de centre de développement de la logistique de l’aviation régionale.

Pour atteindre ces objectifs de développement des infrastructures, en particulier de transport, fin mars, la construction du pont Rach Mieu 2 a été lancée. Ce pont sur la rivière Tien contribuera à réduire la congestion et les coûts pour les véhicules car la distance entre Ho Chi Minh-Ville et des provinces telles que Ben Tre, Tra Vinh, Soc Trang, Bac Lieu et Ca Mau sera raccourcie.

Actuellement, les villes et provinces de la région accélèrent également l’achèvement des principaux ouvrages de circulation, pour créer un effet de levier pour le développement socio-économique local./.