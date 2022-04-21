Вспышка эпидемии COVID-19 серьезно повлияла на мировую экономику, в том числе на Вьетнам. Но с другой стороны, эпидемия COVID-19 стала рычагом для стимулирования процесса цифровой трансформации в банковской системе, а «офлайн-операции» все более активно переходит в «онлайн».

Поэтому ряд коммерческих банков продолжают инвестировать в развитие банковских услуг в соответствии с этой тенденцией, чтобы обеспечить бесперебойные транзакции для клиентов.

Активно растут безналичные платежи

В условиях распространения заболевания необходимое ограничение контактов изменило покупательские и платежные привычки многих людей.

LЖивя в съемной квартире и часто приходя домой поздно с работы, Минь Тхань обычно ужинала в ресторанах. Однако после вспышки COVID-19 г-жа Минь Тхань решила заказывать еду и напитки через приложения.

«Все можно заказывать и оплачивать с телефона, поэтому я редко пользуюсь наличными. Арендную плату квартиру я также оплачиваю через электронные банковские приложения, чтобы свести к минимуму риск заражения вирусом от наличных денег и контактов», — сказала Минь Тхань.

Онлайн-шопоголик Нгуен Ван Хунг (Суанла-Ханой) поделился, что его семья давно уже снизила наличные оплаты для покупок, добавив, что прямо в его многоквартирном доме находится супермаркет Vinmart+, где он и жена пользуются только картой. Другие товары можно заказать онлайн на таких сайтах, как Tiki и Shopee, и оплатить с банковского счета.

«Я считаю, что покупки в интернете удобны и не требуют много времени на поездку. Часто в интернете предлагаются акции, и при этом некоторые товары продаются со скидкой в более чем 30% по сравнению с продажей в магазине. Если не понравился товар, то его можно обменять. Моя семья больше не пользуется наличными для платежей, за исключением форс-мажорных случаев», — сказал Хунг.

Согласно данным опроса Visa, цифровые банки получают большую поддержку со стороны вьетнамских потребителей: от 77% до 31% потребителей пользуются этими услугами. Движущей силой принятия этих форм является их удобство: потребители могут совершать транзакции в любое время, не приходя в банк. При этом услуги оплаты счетов являются наиболее предпочтительными для вьетнамских потребителей (72%), за которыми следуют денежные переводы семье и друзьям (67%).

Г-жа Данг Тует Зунг, директор Visa во Вьетнаме и Лаосе, поделилась: «Опрос показал, что вьетнамские пользователи все больше доверяют новым платежным услугам, предоставляемым авторитетным компаниями, которым они доверяют. В дополнение к безопасности и надежности, которые предлагают эти способы оплаты, они также ценятся за их способность улучшить контроль и мониторинг личных финансов».

Также по результатам опроса Visa все больше людей интересуются новыми способами оплаты на рынке. Биометрические платежи (такие как сканирование отпечатков пальцев, распознавание голоса/лица или сканирование сетчатки глаз) представляют особый интерес. До 83% отечественных потребителей в настоящее время знают об этих способах оплаты, и большинство из них также заинтересованы в их использовании. Цифровые карты также постепенно признаются 62% потребителей, и до 77% потребителей будут использовать их для будущих транзакций.

Bà Dung cho biết thêm, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi sang các hình thức thanh tЗунг добавила, что пандемия COVID-19 активно способствовала переходу на безналичные формы оплаты мелких расходов. Нетрудно заметить, что потенциал этих трендов для молодых пользователей огромен. В котором потребители поколения Z являются основной потребительской силой социальной коммерции, при этом 85% опрошенных людей уже знают о социальных сетях, а 68% в настоящее время используют социальные сети, знакомясь по крайней мере с тремя обзорами, связанными с продуктом, прежде чем совершить первую покупку.

Согласно статистике Госбанка, по состоянию на сентябрь общее количество транзакций через систему межбанковских электронных платежей увеличилось на 1,88% по количеству и на 42,58% по стоимости соответственно. Система электронного клиринга и переключения финансовых транзакций выросла на 96,63% по количеству и на 133,11% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Платежная деятельность через электронные каналы быстро выросла за последние годы, а объем платежей через мобильные устройства растет на 50-80% в год. Оплаты через интернет растут на 35%-40%/ ежегодно в количественном выражении, а доля физических лиц и организаций, использующих безналичные платежные средства через электронные платежные каналы, достигла 40%.



Примечательно, что в настоящее время многие новые и современные платежные услуги, такие как банковские карты, QR-код, электронные кошельки и т. д., были развернуты банками и платежными посредниками. Выросла текущая скорость развертывания цифровой трансформации в банках, запускается множество цифровых приложений, мобильный банкинг.

Усилия по улучшению клиентоориентированности

Можно утверждать, что нынешняя скорость цифровой трансформации в банках резко возрастает с запуском многих проектов цифровой трансформации, приложений мобильного банкинга, использования автоматических банковских систем и предоставления цифровых решений.

Стремясь к гармоничному развитию и улучшению пользовательского опыта, коммерческий банк Bac A (BAC A BANK) также постоянно обновляет функции продуктов и услуг, чтобы обслуживать клиентов, совершающих транзакции, более прозрачными, более удобными. Это не только «шаг» BAC A BANK во время COVID-19, но и долгосрочная стратегия.

Руководитель BAC A BANK сказал, что план развития цифрового банкинга является частью стратегии развития банка до 2030 года. Кроме того, BAC A BANK запустил проекты по модернизации услуг электронного банкинга. Цель состоит в том, чтобы разнообразить полезные функции и оптимизировать клиентский опыт. В результате в третьем квартале 2021 года BAC A BANK запустил обновленную версию интернет-банкинга и мобильного банкинга для физических лиц.

В обновленной версии весь интерфейс интернет-банкинга и мобильного банкинга разработан BAC A BANK, обеспечивая беспрепятственный и научный опыт для клиентов с помощью электронных средств, таких как компьютеры (ПК/ноутбуки) и мобильные телефоны. В то же время пользователи также могут изменить свой аватар и обои, выбрать свои любимые утилиты для быстрого доступа и активно настроить домашнюю страницу в соответствии со своими потребностями в обычном использовании.

Приложение электронного банкинга BAC A BANK отличается не только продуманным дизайном интерфейса, но и интегрировано с рядом функций, которые помогают клиентам выполнять многие типы транзакций, «охватывая» наиболее важные услуги, от оплаты счетов за электричество, воду, телевидение, телекоммуникации…до благотворительных денежных переводов, денежных переводов через идентификацию, пополнение счета, платежей QR Pay. Каждая транзакция защищена современным методом аутентификации — Smart OTP.

Примечательно, что новая версия позволяет клиентам входить в систему со своими номерами телефонов, зарегистрированными для услуг электронного банкинга, или с помощью отпечатков пальцев или распознавания лиц с высокой степенью безопасности и точности. Функция уведомления о колебаниях баланса и другие сообщения от банка интегрированы и отображаются прямо в приложении мобильного банкинга BAC A BANK, в котором клиенты смогут обновлять информацию о транзакциях, счетах и акциях в любое время и в любом месте. Запрос информации об учетной записи осуществляется прямо на главной странице, шифрование учетных записей получателей работает с помощью QR-кода, а запросы истории транзакций сводятся к минимуму и все операции проходят всего в несколько «касаний».

Кроме того, с этим обновлением переход на новую версию мобильного банкинга BAC A BANK также очень прост и быстр – клиентам нужно всего лишь обновить приложение в Google Play или Apple Store, войти в систему и повторно активировать Smart OTP, следуя инструкциям прямо на экране. Таким образом можно в полной мере опробовать новые функции и утилиты, отвечающие большинству личных потребностей клиентов в управлении финансами и транзакциях.

Кроме того, с этим обновлением переход на новую версию мобильного банкинга BAC A BANK также очень прост и быстр – клиентам нужно всего лишь обновить приложение в Google Play или Apple Store, войти в систему и повторно активировать Smart OTP, следуя инструкциям прямо на экране. Таким образом можно в полной мере опробовать новые функции и утилиты, отвечающие большинству личных потребностей клиентов в управлении финансами и транзакциях.

“Chún«Мы надеемся, что с этими изменениями мы будем больше удовлетворять клиентов при использовании каналов онлайн-банкинга BAC A BANK, особенно во время усиливающегося социального дистанцирования», — поделился руководитель этого банка.

Клиенты могут активно управлять своими финансами

В этом обновлении BAC A BANK предоставил отдельным клиентам новый опыт, благодаря которому клиенты могут легко управлять своим финансовым положением с помощью интуитивно понятных графиков и подробных информационных таблиц для каждого типа счета клиента.

Руководитель BAC A BANK объяснил, что для клиентов управление типами счетов должно быть четким и раздельным, чтобы их можно было легко отслеживать, особенно для пользователей всех возрастов. Основываясь на этом требовании, BAC A BANK разработал круговую диаграмму, на которой информация о текущем и сберегательном счете отличается разными цветами, отображаясь четко и ясно. Информация о счете показывается, как только клиент выбирает соответствующий график. Баланс расчетного счета и сберегательного счета также отображается как общий баланс всех счетов и подробный баланс, когда клиент выбирает нужную учетную запись, которую он хочет найти.

С каждой платежной учетной записью клиенты могут немедленно выполнять связанные транзакции, такие как перевод или оплата счетов с этой учетной записи, или кодировать учетную запись в виде QR-кода для удобства отправки информации партнерам.

«Со сберегательным счетом клиенты могут не только быстро найти информацию, но и активно переходить к функции открытия или закрытия сберегательного счета. Интеграция этих функций является результатом детального и тщательного исследования потребностей клиента, чтобы обеспечить максимально удобное обслуживание, сводя к минимуму операции и время потребителя», — подчеркнул руководитель BAC A BANK.

Удобные операции

Можно увидеть, что рост транзакций через электронную торговлю приносит потребителям много преимуществ, особенно в период эпидемии, например, удовлетворение личных потребительских потребностей и своих семей при обеспечении факторов безопасности, удобства и скорости.

Особенно в период социального дистанцирования удаленные транзакции и онлайн-платежи действительно выходят на сцену, как для обеспечения безопасности от эпидемий, так и для удобной покупки всего, что необходимо, начиная от еды, бакалейных товаров до бытовой техники, электроники или оплаты электричества, воды, счетов за интернет…

BAC A BANK также в настоящее время применяет преференциальный тарифный план, предусматривающий освобождение и снижение многих видов сборов: бесплатная регистрация, бесплатное техническое обслуживание; отсутствие комиссии или ее снижение за межбанковские денежные переводы, конкурентоспособные комиссии на рынке.

Помимо фиксированных лимитов для всех клиентов, BAC A BANK также предлагает более высокие лимиты для клиентов с особыми потребностями и приоритетными темами в соответствии с критериями банка.

Г-жа Чан Нгок Лан, давний клиент BAC A BANK, поделилась, что приложение BAC A BANK помогло ей оптимизировать время финансовых транзакций с помощью очень простой и быстрой процедуры.

«Раньше у меня была привычка расплачиваться наличными при совершении покупок, но в последнее время, опасаясь эпидемии, я перешел на онлайн-покупки, оплату через интернет-банкинг и доставку товаров на дом. Когда я хожу за покупками в супермаркеты, торговые центры, я перевожу деньги или пользуюсь бесконтактными картами, сводя к минимуму контакт с наличными. Имея только свой телефон, я могу легко проверять информацию об учетной записи, безопасно перевести деньги и экономить их, расплачиваясь в интернете. Более того, если раньше каждый раз мне приходилось бежать к пунктам оплаты или в банки, чтобы оплатить счета за электричество и воду, или чтобы перекусить я должен был искать продуктовый магазин, то теперь это все занимает всего 2 минуты. Именно столько нужно, чтобы войти в приложение на телефоне для решения всех проблем».

Г-жа Чан Тху Зыонг (район Хайбачынг, Ханой) отметила, что она использует платежный счет BAC A BANK на протяжении десятилетий и считает его очень удобным. В частности, с того дня, как этот банк официально модернизировал свои услуги электронного банкинга новой версией интернет-банкинга и мобильного банкинга, он стал намного удобней и безопасней.

«Как только я зашла на домашнюю страницу интернет-банка BAC A BANK, я увидел функции, которые мне нужно использовать, и они очень удобные. Кроме того, там также есть много приятных функций, таких как сохранение часто используемых номеров и напоминание номеров счетов. Благодаря этому, когда меня ищут и я не могу вспомнить настоящее имя получателя, просто нужно найти название магазина или псевдоним, что является удобной и новой функцией этого банка», — поделилась Зыонг.

Зыонг также добавила, что, поскольку она часто покупает и продает товары онлайн, используя переводы, она может сразу поделиться квитанцией об оплате в таких приложениях, как Facebook, Chat, Viber, Zalo … с владельцем магазина.

«В частности, BAC A BANK не взимает комиссии за переводы, поэтому транзакции по оплате бесплатные. Кроме того, в дополнение к SMS-уведомлениям, я также могу получать уведомления об изменениях баланса счета, что позволяет мне полностью управлять денежным потоком», — поделилась Зыонг.

Theo số liệu thống kê từ BAC A BANK, từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, số lượng giao dịch qua kênh ngân hànСогласно статистике BAC A BANK, с начала года по конец июля 2021 года количество онлайн-транзакций через канал электронного банкинга этого банка увеличилось на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. BAC A BANK постоянно совершенствует оптимальные функции и обеспечивает абсолютную безопасность для своих клиентов.

LРуководитель BAC A BANK сказал, что параллельно с ростом популярности каналов цифровых транзакций многие формы мошенничества стали более изощренными. Они направлены на похищение денежных средств граждан с электронных банковских счетов. Однако, BAC A BANK всегда модернизирует и обновляет систему в соответствии с новейшими технологиями, обеспечивая клиентам максимальное спокойствие. Благодаря развертыванию системы безопасности с помощью линий передачи, адресов сайтов, статических паролей, расширенного Smart OTP и т. д. риски клиентов сведены до минимума (при условии выполнения официальных рекомендаций банка).

BAC A BANK также регулярно обновляет информацию и сообщает своим клиентам по электронной почте, SMS и СМИ о формах мошенничества, посягательств на банковские счета, всегда уведомляет и напоминает клиенту об информационной безопасности при операции.

Один из сторонников онлайн-покупок отметил, что поскольку сейчас легко оплачивать все виды услуг, покупки … в приложении банка, он уверен, что не многие люди захотят вернуться к традиционным способам. Кроме того, при дальнейшем снижении стоимости услуг клиенты будут знать, что выбор онлайн- или офлайн-транзакций для них более выгоден. Безналичные платежи быстро растут, и у банков также появляется больше возможностей для развития своих цифровых каналов./.

Там Ханг

Журналист ВИА

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