Égalité des sexes: De la politique à la pratique

La prise en charge et la protection des droits et intérêts légitimes des femmes dans la famille comme dans la société, constituent une politique constante du Parti et de l’État.

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, a proclamé la Déclaration d’Indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. La première Constitution qui a été promulguée en 1946, affirme l’égalité homme-femme en soulignant que “Les femmes sont égales aux hommes à tous égards”.

Des femmes militaires vietnamiennes participent à des opérations de maintien de la paix de l’ONU. Photo: Département des opérations de maintien de la paix

Selon l’article 24 de la Constitution de 1959, les femmes en République démocratique du Vietnam ont les mêmes droits que les hommes en termes d’activités politiques, économiques, culturelles, sociales et familiales.

L’article 55 de la Constitution de 1980 affirme que tous les citoyens sont égaux devant la loi. L’article 63 indique que les femmes et les hommes ont des droits égaux dans tous les aspects de la politique, de l’économie, de la culture, de la société et de la famille.

Dans la Constitution de 1992 (modifiée et complétée en 2001), les contenus des dispositions susmentionnées sont inchangés.

Afin de concrétiser les dispositions de la Constitution, la loi sur l’égalité des sexes a été promulguée en 2006 avec des dispositions plus complètes sur les droits des femmes vietnamiennes.

Le 13e Congrès national des femmes pour le mandat 2022-2027 a eu lieu du 9 au 11 mars à Hanoï. Le congrès a élu un Comité exécutif de 155 membres. Ha Thi Nga a été réélue la président de l’Union des femmes vietnamiennes du 13e mandat. Photo: VNA

La Constitution de 2013 concrétise davantage les droits des femmes en développant des dispositions des Constitutions précédentes.

En tant que citoyennes, les femmes ont des droits politiques tels qu’égalité devant la loi, participation égale sans discrimination à la vie politique, civile, économique, culturelle et sociale (article 16), participation à la gestion étatique et sociale (article 28), etc. En outre, elles ont des droits civils, économiques, du travail et de l’emploi, des droits à la culture et à l’éducation, des droits liés à la justice, etc.

Les dispositions juridiques sur les droits des femmes au Vietnam montrent clairement le point de vue selon lequel les femmes sont égales aux hommes et prioritaires. Outre des droits pour assurer l’égalité des sexes devant la loi et éliminer la discrimination, les femmes ont des droits prioritaires qui créent des conditions favorables pour qu’elles démontrent leurs capacités avec des contributions autant que possible pour la famille et la société, tout en évitant des risques pour elles.

Le Comité exécutif de l’Union des femmes du Vietnam (VIIe mandat) composé de 96 membres. Photo: VNA

Des chiffres parlants

La 14e législature de l’Assemblée nationale a laissé une empreinte particulière dans l’histoire de l’organe législatif vietnamien car c’est la première fois au cours des 75 dernières années que cet organe est présidé par une femme (Nguyen Thi Kim Ngan). En outre, le poste de vice-président permanent de l’AN est aussi assumé par une femme (Tong Thi Phong).

La 15e législature de l’Assemblée nationale (AN) comprend 499 députés dont 151 femmes, soit un taux de 30,26%. C’est la deuxième fois que le taux de femmes députées à l’Assemblée nationale du Vietnam atteint plus de 30%.

Ouverture du 10e Congrès national des femmes en octobre 2007. Photo: VNA

Lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, parmi les membres officiellement élus au Comité central figurent 18 femmes (sans compter un membre suppléant), soit une déléguée de plus que le mandat précédent.

Parmi les 63 secrétaires des Comités du Parti de niveau provincial pour le mandat 2020-2025, neuf sont des femmes. Il s’agit du nombre le plus élevé de femmes occupant ce poste jamais enregistré.

Le Vietnam se classe 51e au monde, 4e en Asie et premier à l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) en termes de taux de femmes députées.

Entraînement de policières vietnamiennes. Photo: VNA

Son indice d’égalité des sexes s’améliore de plus en plus. En 2020, le Vietnam s’est classé 87e sur les 153 pays sondés en matière de réduction des écarts entre les sexes.

Dans les domaines économique et financier, les femmes vietnamiennes font également des progrès remarquables. Selon Grant Thornton Vietnam, société membre de Grant Thornton International, le Vietnam a dépassé la moyenne mondiale avec 39% de postes de direction dans les moyennes entreprises occupés par des femmes (une augmentation de 6% par rapport à 2020). Ainsi, le Vietnam se classe au 3ème rang mondial (sur les 29 pays enquêtés) et au 2ème en Asie – Pacifique.

Les postes les plus importants souvent occupés par les femmes dans les entreprises au Vietnam en 2021 sont les directeurs financiers, avec un taux de 60% (contre 32% en 2020), ce qui permet au Vietnam de se hisser à la première place en Asie-Pacifique.

La représentante d’ONU Femmes salue les efforts du Vietnam pour promouvoir l’égalité des sexes

Le gouvernement vietnamien a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable (ODD), en particulier l’ODD5 sur l’égalité des sexes, a déclaré Elisa Fernandez Saenz, représentante d’ONU Femmes au Vietnam.

Elisa Fernandez Saenz, représentante d’ONU Femmes au Vietnam

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information au seuil du 13e Congrès national des femmes du Vietnam, la représentante d’ONU Femmes a également salué les efforts du Vietnam pour renforcer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Le Vietnam a mis en place un cadre juridique solide pour promouvoir l’égalité des sexes, a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de la loi sur l’égalité des sexes, de la loi sur la prévention et le contrôle de la violence domestique et de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2021-2030).



Elle a constaté qu’au cours des dernières années, le Vietnam avait montré des engagements et des efforts forts pour améliorer le statut des femmes dans toutes les sphères, y compris la politique.



Cela peut être vu dans les résultats des élections de la 15e législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026, qui se sont tenues le 10 juin 2021, où le taux de femmes députées a atteint 30,26 % – la représentation la plus élevée des femmes à l’organe législatif vietnamien depuis la 5e Assemblée nationale (1976-1981).



« Nous devons souligner que le taux au Vietnam est désormais supérieur de 4,7 points de pourcentage à la moyenne mondiale de 25,5% de femmes parlementaires, faisant passer le Vietnam du 65e au 54e rang mondial », a-t-elle souligné, décrivant cela comme une réalisation remarquable du pays dans la promotion de l’égalité des sexes et dans l’autonomisation des femmes grâce à l’augmentation de la participation des femmes au parlement.

ONU Femmes remet du matériel pour soutenir les femmes et les enfants victimes de la violence sexiste dans le contexte de COVID-19. Photo: ONU Femmes au Vietnam

En ce qui concerne le développement économique, les femmes ont apporté une contribution significative à l’économie puisqu’elles représentent 47,7% de la population active et 26,5% des propriétaires et directeurs généraux d’entreprises, bien plus que les niveaux régionaux, a noté la responsable.



La représentation égale et la participation significative des femmes aux postes de direction et à la prise de décision à tous les niveaux, dans les secteurs public et privé, sont essentielles pour que le Vietnam réalise de manière inclusive et durable sa vision de développement socio-économique, pour atteindre les Objectifs de Développement durable et pour “ne laisser personne de côté”, a-t-elle déclaré.



La responsable a recommandé au Vietnam de se concentrer davantage sur la réduction de l’écart de rémunération entre les sexes et la prévalence de la violence à l’égard des femmes et des filles, ajoutant que certains groupes de femmes et de filles ont besoin d’une attention particulière, tels que les minorités ethniques, les personnes vivant avec un handicap ou le VIH, dans les zones rurales ou les zones sujettes aux catastrophes naturelles, et les travailleuses migrantes.



Concernant la coopération avec le Vietnam pour promouvoir l’égalité des genres, elle a affirmé qu’ONU Femmes continuerait à soutenir le gouvernement dans le respect de ses engagements à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et des filles, à faire progresser les droits des femmes et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, et les garçons et les filles.

Elisa Fernandez lors d’un événement appelant à l’égalité des sexes. Photo: ONU Femmes au Vietnam

ONU Femmes a fourni des conseils techniques et aidé le gouvernement à mettre en œuvre des politiques et des programmes qui promeuvent le leadership et la participation des femmes à la prise de décision à tous les niveaux et qui préviennent et répondent efficacement à la violence sexiste dans la famille et les lieux publics; a renforcé les droits économiques des femmes grâce à l’accès aux services sociaux, aux ressources et aux opportunités d’emploi; et fourni des conseils sur la planification appropriée et l’allocation des ressources pour la promotion de l’égalité des sexes au niveau national, a souligné la responsable.



En dehors de cela, ONU Femmes mène également des campagnes de communication et des activités pour lutter contre les stéréotypes de genre afin que toutes les femmes, hommes, garçons, filles et autres genres puissent atteindre leur plein potentiel, a-t-elle conclu.

Le Vietnam est l’un des modèles les plus performants en termes de promotion de l’égalité des sexes

Le Vietnam a mis en place les mécanismes juridiques nécessaires pour la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment la loi sur l’égalité des sexes, la loi sur la prévention et le contrôle de la violence domestique, la loi sur le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes, a déclaré l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Les femmes vietnamiennes sont devenues omniprésentes dans l’architecture économique du pays et participent activement à son développement et à sa prospérité. Photo: VNA

Les objectifs déclinés dans la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes seraient à même de favoriser davantage le rôle de la femme dans des postes de responsabilité et de décision et la lutte contre la violence sous toutes ses formes, faite aux femmes.

Le Vietnam s’érige désormais en l’un des modèles les plus performants en termes de promotion de l’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et ce, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD), a-t-il affirmé.

De même, et grâce aux mesures prises par le Gouvernement vietnamien, le pays dispose du taux le plus élevé en Asie du Sud-Est de femmes participant aussi bien dans le secteur économique que politique.

En témoigne le taux des femmes députées à l’Assemblée Nationale de la 15ème législature qui a dépassé les 30%.

L’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi. Photo: Ambassade du Maroc au Vietnam

Le Vietnam a fourni un effort considérable afin de réduire l’écart de développement dans plusieurs régions et localités éloignées, notamment à travers l’élaboration de programmes spécifiques et de plans visant la mise à niveau de ces régions et localités.

Ce fut le cas de la Stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour 2011-2020 qui avait placé les travailleuses migrantes, les minorités ethniques et les personnes handicapées dans les zones rurales ou les zones sujettes aux catastrophes naturelles au cœur de ses préoccupations.

Cette stratégie inclusive a permis d’élargir les opportunités économiques aux femmes rurales et de les initier à l’esprit entrepreneurial en leur fournissant un accès à la formation et au financement pour créer leurs propres entreprises et partant améliorer leurs revenus.

L’ambassadeur a souligné que depuis le lancement de la politique de Dói Moi (Renouveau) en 1986, les femmes vietnamiennes sont devenues une des forces motrices du développement socio-économique du pays.

Cela est illustré par le nombre impressionnant des entreprises au Vietnam qui sont aujourd’hui dirigées par des femmes, soit plus de 285.600 entreprises et la forte augmentation de participation des femmes sur le marché du travail se rapprochant de celle des hommes par un taux très élevé d’alphabétisation classant ainsi le pays en pole position à l’échelle régionale.

Selon le diplomate marocain, les femmes vietnamiennes sont devenues omniprésentes dans l’architecture économique du pays et participent activement à son développement et à sa prospérité.

Tous les observateurs ont salué les nombreuses politiques visant à garantir les droits des femmes, à les inclure dans le processus politique et à leur permettre de contribuer autant que les hommes au développement socio-économique du pays.

Les stratégies ambitieuses élaborées par le gouvernement vietnamien, visant l’autonomisation, la promotion du rôle des femmes et leur intégration dans les structures politiques et les postes de responsabilité commencent à produire des résultats probants.

Ces politiques et stratégies ont aidé les femmes vietnamiennes à libérer leur potentiel, à poursuivre leurs passions en toute confiance, à développer des carrières et à acquérir une autonomie économique, a-t-il conclu./.