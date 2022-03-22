2022 年 3 月 8 日中午，河内内排国际机场双臂舒张欢迎第一批远离家乡的乌克兰侨胞平安归来。截至目前，越南共组织了6趟航班，将1644名越南公民及其家人从乌克兰撤离至波兰和罗马尼亚后安全接回国。其让我们再一次明白“同胞”这两个字的神圣。“同胞”这两个神圣的字已成为连接世界各地越南游子的极其坚固的无形纽带。

将公民保护工作置于最高优先地位

据联合国难民事务高级专员公署称，超过 230 万人被迫撤离乌克兰。其中，包括数千名越南公民。因此，对在乌克兰的越南公民的保护工作很早就得到党和国家领导人的特别重视。



自俄罗斯与乌克兰的军事冲突爆发以来，越南外交部与俄罗斯和乌克兰职能机关、联合国以及越南公民撤离到的国家协调沟通，以确保侨胞们的安全通行以及到达疏散地点时能够及时得到食宿支持。越南驻各国大使馆以及国内各相关机构均将自己设置为“7/24小时值班”状态，前后拨打数千个洲际电话。



值得一提的是，当乌克兰战况愈演愈烈时，2月24日，中央书记处签发指导文件，其中要求，保护旅居乌克兰越南公民系最重要的内容之一，也系最紧迫的任务之一，彰显出党和国家的特别关注。

保护旅居乌克兰越南公民系最重要的内容之一，也系最紧迫的任务之一，彰显出党和国家的特别关注。

根据中央书记处的指导文件，越南政府及时成立解决与乌克兰局势相关问题的特别工作组，组长由政府常务副总理范平明担任。由此，一座“空中桥梁”已及时架到战区。

指导精神是不让越南公民因战争而受伤或丧生，也不让越南公民在撤离战区过程中挨饿受冻。本着人道主义精神、对同胞负责任的精神而采取行动是当务之急。

2月26日，政府总理也签发关于保护越南公民和其他法人生命和财产安全，乌克兰局势要注意的一些问题的第201/CĐ-TTg号决议，指示确保在乌克兰及相关地区越南公民和其他法人的生命、财产安全和合法权益；同时指导制定公民、驻乌代表机构全体人员撤离方案，以及向其提供食宿、必需品及其他生活条件的方案。

越南国家主席阮春福3月6日在关于公民保护工作的会议上强调。图自越通社

越南国家主席阮春福3月6日在关于公民保护工作的会议上强调：“指导精神是不让越南公民因战争而受伤或丧生，也不让越南公民在撤离战区过程中挨饿受冻。本着人道主义精神、对同胞负责任的精神而采取行动是当务之急。‘血浓于水’，我们要优先开展公民保护工作。”

3月17日下午，越南外交部发言人黎氏秋姮在外交部网上例行记者会上再一次强调，确保旅居乌克兰越南公民的生命和财产安全是越南党、国家和政府的最高优先事项。

免费航班将越侨接回祖国的怀抱



越南党和国家始终强调将保护在乌克兰的越南公民放在首位。组织航班将越南公民运送回国充分体现出党和国家对旅居海外越南同胞的高度责任感。

越南有关部门、驻外代表机构以及旅外越南人协会保持紧密配合，周到、及时向有乘机回国需求的越南公民提供帮助，彰显越南民族“雪中送炭”的相亲相爱精神。



由于多年远离故土，并在异常特殊的情况下回国，当他们有幸乘坐首趟保护公民班航回国时，大多数越侨泣不成声，无法掩饰内心的激动以及幸福感爆棚的情绪。



“我以及所有乘坐首趟从罗马尼亚飞往河内的公民保护航班回国的人现在的心情都非常感动并充满感激。回到祖国的怀抱里，回到我亲爱的故土，我非常感谢国内有关部门、机构、外交部以及越南驻罗马尼亚大使馆为迎接公民回国创造对便利条件。而感到最荣幸的是，我们能够乘坐首趟公民保护航班返回越南。我现在的感觉除了感恩无以言表，真的非常感动。”



上述是在乌克兰敖德萨生活和工作多年的乂安省武氏云以及大多数乘坐乘坐首趟公民保护航班回国的越南公民的切实感受。

继首两趟航班成功将在乌越南公民安全接回国后，在政府批准下，由太阳集团（Sun Group）赞助的撤侨航班也陆续抵达河内，具体，3月13日，由越南国家航空公司（简称越航- Vietnam Airlines）执行的VN58号航班乘载288名公民从波兰华沙抵达河内和VN68号航班乘载291名公民从罗马尼亚布加勒斯特抵达河内。其后，3月17日，越航的VN88号航班乘载219名公民从罗马尼亚布加勒斯特抵达河内；3月19日，越航的VN58号航班乘载259名公民从波兰华沙抵达河内。

从乌克兰撤回国的公民刘氏好说：“我很感动，难以言表。谢谢祖国接我们安全回国。谢谢罗马尼亚、摩尔多瓦雪中送炭。我本以为回国无望，但有大使馆，有各地同胞的出手相助，我现在已经重回故土。”

义安省人阮氏燕也分享说：“得到国家帮助回到越南了，我异常高兴和幸福。我也非常感谢旅外其他同胞向我们提供食宿帮助。越南人无论身处何处，始终和衷共济、患难与共。越南大使馆也为我们创造了一切便利条件。”

无论是政府全额出资还是企业赞助，保护公民航班均获得相关部委、行业、机构、越南驻外代表机构、企业和旅居海外越南人协会协调配合及时、周到地组织，彰显出互助互爱、同胞情谊的精神。

越南外交部发言人黎氏秋姮。图自越通社

越南外交部发言人黎氏秋姮于3月17日下午在外交部网上例行记者会上表示：“在局势演变较快和复杂难料的情况下，越南各外交代表机构已竭尽全力尽速安排各架撤侨航班，载运越南侨胞回国，协助解决新发生的问题和各种障碍，让同胞们尽早完成各手续并回国，确保公开和透明，对老人、儿童、疾病患者和残疾人等给予优先”。

携手出力做好越南公民保护工作



3月10日下午，在越南外交部总部，在政府办公厅、外交部和越南航空局等领导代表的见证下，越南太阳集团与越航已正式签署合作协议，共同协助将旅居乌克兰战区的越南公民及其家属运送回越南。

越南太阳集团与越航已正式签署合作协议。图自越通社

根据合作协议内容，太阳集团与越航将签署运输合约，同有关职能机构配合，将已经撤离乌克兰到波兰和罗马尼亚的越南公民快捷、安全、有效地运送回越南。



组织航班的所有费用将由太阳集团负责支付。有回国愿望的旅居乌克兰越南公民及其家属可免费乘坐越航安排的相关航班回国，而不需要支付任何费用。



按计划，执行的撤侨航班直至没有越南公民及其家属需要回国为止。



当天下午，越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任范光校会见越南FLC集团（FLC Group）常务副主席兼越竹航空公司(Bamboo Airways）副主席香陈侨蓉。会见时，FLC集团代表已向外交部代表提交公文，其中指出，FLC集团将负责支付由越竹航空公司执行的乘载旅居乌克兰越南人民离开战区回越南的所有航班费用。

越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任范光校会见越南FLC集团（FLC Group）常务副主席兼越竹航空公司(Bamboo Airways）副主席香陈侨蓉。图自越通社

越南外交部副部长兼海外越南人国家委员会主任范光校表示：“一直以来，越南党和国家始终关照并有效开展海外越南人及其他法人合法权益的保护工作，强调海外越南人是越南民族不可分开的一部分。各家企业与政府并肩同行展开海外侨胞的诸多协助与保护工作已充分体现出越南民族的宝贵团结精神，为展开更快捷、更有效的保护工作创造重要资源，尤其是在像当前乌克兰发生影响到成千上万人民生活的重大危机期间”。



在企业和政府的共同努力下，特殊的公民保护工作将圆满完成，从而肯定越南党和国家在保护及协助与越南国内人民不可分开的海外越南人工作的人道主义、负责任和“当务之急”的精神。

同胞情谊 血浓于水

除了党、国家和政府领导的强烈且及时指导，外交部领导与所在国职能部门的密集沟通和磋商，越南驻罗马尼亚、波兰等国家大使的鼓励、协助并创造便利条件之外，还有数以万计旅居东欧各国的越南侨胞也以“互助互爱”、“情深似海”的精神共同分担，使所有越南侨胞在寒冷天气且在异国他乡艰辛而危险的撤离旅程中感到温暖无比。



乌克兰东部军事冲突爆发时，旅居俄罗斯沃罗涅日市的越南人协会立即募集捐款，协助从乌克兰撤离到俄罗斯的越侨。该协会也在网上发布有关其协助越南公民避难的计划信息。不久之后，哈尔科夫的许多家庭已快速联系并寻求帮助。



从波兰到斯洛伐克、罗马尼亚或匈牙利、俄罗斯等国家，越南人各“工作组”在难民营、火车站、码头等地日夜工作。此外，这些志愿者还面临新冠肺炎疫情尚未结束，欧洲的电、水、汽油及生活必需品价格快速上涨等的种种困难。然而，旅居波兰、德国、捷克、罗马尼亚、匈牙利、芬兰等国家的越南人仍愿意张开双臂给予支持与帮助。由此可见，在任何情况下，越南人民的“互助互爱”精神仍一直创造出神奇的力量，为遇到困难的人增添诸多动力。



每一箱衣服、被子、床垫以及备用电池充电器、手电筒等生活必需品等或者每个饭盒、瓶水等都整齐叠放在金星红旗下等待送给疏散途中的越南公民是“同胞情谊”的最生动证明。

越南驻斯洛伐克大使阮俊对旅居斯洛伐克越南人的主动、热情分担和支持帮助越南同胞的精神给予高度评价，这也是越南人无论身在何处的他乡故知和同胞之情的美丽象征。



在3月6日的会议上，越南国家主席阮春福对旅居海外越南人已积极、主动为在乌越南人在撤离战区过程中雪中送炭，弘扬越南民族的优良传统予以认可和高度赞赏。



“同胞”这两个字从未像现在一样如此美丽并具有神奇力量。仁爱之心、种族之爱拉近了成千上万人的距离，大家分享爱的情怀，共享爱的阳光。（完）

截至目前，越南驻外代表机构已经接待从乌克兰撤离到邻国的超过4600名越南人。

周功宣