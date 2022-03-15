党和国家的文件、决议和政策中一直强调，家庭稳定是越南工业化和国家现代化以及社会主义建设取得成功的决定性因素之一。

随着近几十年来经济的强劲发展，包括家庭文化价值在内的社会生活的各个领域都发生了许多变化。选择家庭价值观进行培育，既能保留文化特色，又顺应具有重大意义的一体化趋势，而女性就是实施变革的关键因素。

培育家庭价值观的使命

可以说，在人类文明长河中，无论是战乱还是和平时期，是繁荣还是贫穷，家庭对于每个人和社会始终扮演着特别重要的角色。党和国家的文件、决议和政策中一直强调，家庭稳定是越南工业化和国家现代化以及社会主义建设取得成功的决定性因素之一。

越共中央书记处于2021年6月24日颁发了关于新形势下加强党对家庭建设工作的领导的指示令中确认，家庭是社会的细胞，是为了繁衍后代，是个体人格形成和培育、保存和弘扬优良传统文化、打击社会弊端、创造服务于建国卫国事业的人力资源等的重要环境。家庭是国家可持续发展的重要决定因素之一，新时期越南家庭价值体系的建设和发展是核心要求之一。

越南妇女联合会主席何氏娥强调，确定在新时代培育越南家庭价值观的切实可行的解决方案是绝对必要的，是会员、妇女的责任和协会的使命。在任何一个时代，家庭文化也是社会文化的基础，所以家庭文化是乡村文化和国家文化的一部分和根基。好的家庭可以培养出一个好人，这是社会进步、文明和国家可持续发展的保障。

作为母亲、第一位教师、传承文化、维护家风家规的人，妇女将在维护家庭文明生活中继续发挥着自己的作用。意识到这一点，多年来，各级妇联积极开展宣传教育活动，进一步提高妇女水平以及建设优雅文明、将文明家庭建设与“五不三净”的家庭建设运动结合起来的越南妇女。

越南新闻与宣传学院教师阮氏如慧表示，家庭经济的稳步发展，在改善家庭物质和精神生活方面创造新突破。经济基础坚实的小康家庭先为国家减轻负担，是以“吃饱穿暖、民主、平等和进步”为标准的新文化家庭建设道路的基本前提和突破。

多年来，越南妇女联合会开展了多项切实的活动，支持妇女发展经济、创业、帮助妇女摆脱贫困、稳定生活、投资儿女教育等。实际表明，为妇女提供资金支持、创造就业机会、确保妇女可持续生计是建设幸福和繁荣家庭的切实可行的解决方案。

科研人员表示，当今妇女在家庭教育中的作用与过去有很大的不同，同时，需要妇女动员家庭所有成员参与到家庭教育中。而最重要的是如何把教育变成家庭成员的自我教育，提高妇女的地位。

性别平等是维护家庭幸福的要素

家庭和性别研究院院长、家庭和性别研究杂志总编阮氏明诗强化现代家庭中的平等和进步时认为，这是建立幸福家庭的必要标准。阮氏明诗说，越南家庭在保留传统道德价值观的同时，也吸收进步现代的价值，其中值得一提的是夫妻经济合作模式。这充分体现越南家庭正在适应现代社会的变化，支持夫妻关系中的性别平等。

然而，家庭中的性别平等工作仍然存在许多不足之处。据越南劳动、荣军与社会部统计数据显示，家庭中的性别歧视现象依然普遍，女性的经济权力仍低于男性，基于性别的暴力依然存在。举个例子，女性用于家务平均时间是男性的2.1倍，而社会工作时间几乎相同。

河内市妇女联合会副主席黎氏天香表示，过去市妇联一向确定，家庭工作是重点任务之一，因此，该协会的竞赛运动、运动、计划和提案都惠及支持妇女建设温馨、进步和幸福的家庭内容。同时高度重视预防和打击家庭暴力、虐待妇女儿童、保障家庭妇女儿童安全等工作。此外，支持妇女发展家庭经济的活动取得了良好的成效，为提高会员和妇女生活质量作出贡献。

阮氏明诗副教授认为，平等是维持家庭幸福的重要因素之一，共同分担家庭生活中的日常家务增进成员之间的感情。越南妇女有强烈的思想解放倾向，对婚姻和家庭有许多现代开放的观念，摆脱了性别偏见的刻板印象。

可以看出，在婚姻和家庭中，已经出现了令人鼓舞的迹象，标志着妇女在家庭中的共同领导角色的表现，初步强调了家庭中性别平等的存在。（完）

相关信息:

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https://zh.vietnamplus.vn/哥伦比亚驻越大使高度评价越南在实现性别平等方面所作出的努力/160369.vnp

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