ЗАЩИТА И ПРОДВИЖЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Вьетнам – одна из стран Юго-Восточной Азии, богатых биоразнообразием. (Фото: ВИA)

Являясь одной из стран с высоким уровнем биоразнообразия в мире, Вьетнам разработал руководящие принципы, политики по защите, сохранению, а также продвижение биоразнообразия.

Несмотря на достижение многих успехов в работе по доработке правовой базы и правоприменения в области управления дикими животными и их защиты, Вьетнам по-прежнему сталкивается со многими проблемами, вызванными браконьерами, занимающимися незаконным оборотом, владением и незаконной транспортировкой диких животных. Продвижение активных действий по защите диких животных становится важной задачей компетентных органов и социальных сообществ.

Реинтродукция диких животных в национальном парке Кукфыонг (провинция Ниньбинь). (Фото: nhandan.vn)

Содействие борьбе и рассмотрению нарушений

Национальная стратегия по сохранению биоразнообразия до 2030 года, с видением до 2050 года, утвержденная премьер-министром, определяет конкретные задачи по реализации национальных целей в области сохранения и способствует успешной реализации глобальных целей, принятых в рамках глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года.

Национальная стратегия направлена на улучшение состояния популяции по меньшей мере 10 исчезающих, ценных, редких видов, которые подлежат приоритетному сохранению к 2030 году. Для реализации стратегии Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды представило Премьер-министру на утверждение программу сохранения диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, которая является приоритетной до 2030 года, с видением до 2050 года.

За прошедшее время компетентные органы и судебные процессы приложили значительные усилия в борьбе с незаконной торговлей дикими животными.



9 месяцев 2023 года Центр экологического просвещения (ENV) зафиксировал 2760 инцидентов с 8661 нарушением, связанным с дикими животными. Компетентные органы конфисковали более 2000 особей живых диких животных и арестовали лица, причастные к 110 нарушениям.

Центр спасения, сохранения и развития организмов при национальном парке Кукфыонг успешно спасает северного белощекого гребенчатого гиббона (Nomascus leucogenys) (Фото: ВИA)

Из 145 дел по диким животным, переданных в суд за этот период, в 63 делах нарушителям было назначено тюремное заключение. За тот же период Центр экологического просвещения зафиксировал общий административный штраф, наложенный на субъектов рекламы, по содержанию в неволе и незаконной торговли дикими животными, на сумму 13,4 миллиарда донгов.

Полиция проводит проект по борьбе с торговлей дикими животными. (Фото: cand.vn)

Наряду с деятельностью по коммерческому разведению животных, которая не контролируется строго, одной из наиболее серьёзных проблем в настоящее время является контрабанда иностранных животных и растений. Только за последние два года Центр экологического просвещения зафиксировал почти 300 нарушений, в результате которых более 9700 особей иностранных диких животных были проданы или содержались в неволе.

За последние два года было зарегистрировано почти 300 нарушений, в результате которых более 9700 особей экзотических диких животных стали предметом торговли или содержания в неволе. (Фото: thiennhien.net)

Заместитель председателя судебного комитета Национального собрания Нгуен Мань Кыонг сказал, что Национальное собрание и правительство приложили большие усилия в совершенствование правовой системы и рассмотрение нарушений. Однако нарушения закона о диких животных по-прежнему являются частыми и зачастую связаны с перевозкой животных в больших количествах. Известны случаи, когда иностранцы использовали Вьетнам в качестве транзитного пункта.

Поэтому, в дополнение к дальнейшему совершенствованию правовой базы, ответственным ведомствам необходимо усилить правоприменительную деятельность, тем самым повышая осведомленность граждан и государственных служащих о защите диких животных, включая неиспользование продуктов из диких животных.

Красноголовые журавли в национальном парке Чамтьим (Фото: ВИA)

По словам заместителя директора Агентства «Образование для природы – Вьетнам» (ENV) Нгуен Фыонг Зунга, кажущимися безобидными действия, такие как употребление лекарств, полученных из диких животных, ношение украшений из слоновой кости, украшение домов образцами диких животных, разведение обезьян в качестве домашних животных, хранение или продажа диких птиц в интернете, на самом деле представляют серьезную угрозу для биологического разнообразия страны.

Планирование коридоров биоразнообразия для эффективного сохранения ценных и редких видов. (Фото: tapchimoitruong.vn)

Усилия по сохранению биоразнообразия

Согласно отчету Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Вьетнам активно реализует множество решений по сохранению биоразнообразия, способствующих расширению сети природных заповедников. На сегодняшний день в стране создано 178 природных заповедников, в том числе 34 национальных парка, 59 природных заповедников, 23 заповедника и местообитаний, 62 зоны охраняемого природного ландшафта.

Национальный парк Чамтьим признан Рамсарским угодьем. (Фото: tuoitre.vn)

Национальный парк Чамтьим является 4-й Рамсарской зоной во Вьетнаме и 2000-й в мире. Это один из птичьих регионов Вьетнама международного значения, где кормятся и обитают 232 вида птиц, в том числе 32 редких вида; 16 видов занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), включая красноголовых журавлей.

Больше всего журавлей обитало в национальном парке Чамтьим в 1988 году – 1052 красноголовых журавля. К 2021 году в национальном парке Чамтьим остались только 3 особи, и до сих пор не было зафиксировано появления красноголовых журавлей. Это самая редкая птица, занесенная в Красную книгу Вьетнама и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Воздействие изменения климата наряду с процессом социально-экономического развития в провинции Донгтхап повлияло на биоразнообразие национального парка Чамтьим. Стремясь к цели сохранения и устойчивой эксплуатации ценных ресурсов, провинция Донгтхап решительно реализовала множество планов и решений, направленных на предотвращение сокращения биоразнообразия в этой провинции. Провинция опубликовала «Проект сохранения и развития красноголовых журавлей в национальном парке Чамтьим на 2022-2023 годы». Общий объем финансирования проекта составляет почти 185 миллиардов донгов.

Выпуск диких животных в естественный лес в национальном парке Бу Жа Мап. (Фото: ВИA)

Вьетнам приближается к цели полного прекращения содержания медведей в неволе в домашних хозяйствах и у отдельных лиц по всей стране к концу 2026 году. Недавно в уезде Фулок, провинция Тхыатхиен-Хюэ, Азиатская организация защиты животных в сотрудничестве с Департаментом лесного хозяйства (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов) провела торжественное открытие первого этапа Вьетнамского центра спасения медведей в национальном парке Батьма.

Через год строительства первого этапа центр завершил строительство материальной инфраструктуры, включая медвежью больницу, временную карантинную зону, два двойных медвежьих домика и четыре специальные зоны, тем самым способствуя решению проблемы нехватки медицинских учреждений по спасению диких животных, добровольно возвращенных жителями ввиду конфискации или рассмотрения дел и нарушений.

Лесные рейнджеры в национальном парке Кукфыонг – крупнейшем заповеднике Вьетнама (Фото: ВИA)

В ближайшее время одним из решений и действий Вьетнама по сохранению видов будет эффективное сочетание сохранения на месте и перемещения находящихся под угрозой исчезновения, ценных и редких животных с приоритетной защитой; поэтапный подход и внедрение передовых международных методов сохранения в соответствии с фактическими условиями Вьетнама. Меры по сохранению и перемещению – это приоритетные действия, которые должны предприниматься синхронно и параллельно с мерами по снижению угроз для видов./.

Вьетнам – страна с высоким биоразнообразием. (Фото: ПРООН)