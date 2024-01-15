НОВОЕ ВИДЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПАРКА ХОАЛАК

Городской район Хоалак, расположенный в уезде Тхатьтхат, должен стать самым большим среди пяти запланированных спутников вокруг центра Ханоя. (Фото: ВИA)

Ожидается, что высокотехнологичный парк Хоалак, который только что официально был передан Министерством науки и технологий под управление Ханойскому народному комитету, станет современным научно-техническим и образовательным городским районом регионального значения, оказывающим прямое, огромное влияние на экономический рост и развитие столицы Ханой, а также всей страны.

Основанный в 1998 году, за 25 лет становления, строительства и развития высокотехнологичный парк Хоалак привлек 111 инвестиционных проектов (в том числе 96 отечественных и 15 иностранных инвестиционных проектов) с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом более 111.500 миллиардов донгов.

Возможность для конкретизации рядя целей

Председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань выступает на церемонии передачи высокотехнологичного парка Хоалак от Министерства науки и технологий муниципальному Народному комитету 24 ноября 2023 года. (Фото: ВИA)

Выступая на церемонии приемавысокотехнологичного парка Хоалак Министерством науки и технологий председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань подтвердил, что для города это является благоприятным условием для конкретизации цели, определенной в резолюции Политбюро № 15-NQ/Tu от 5-5-2022 г. о направлениях, задачах развития столицы Ханоя до 2030 года, с видением до 2045 года.

«Содействие исследованиям, передаче, применению, развитию науки, технологий и инноваций; превращение Ханоя в ведущий центр инноваций, исследований, разработок и передачи технологий страны и региона, ядром которого является высокотехнологический парк Хоалак», говорится в резолюции № 15-NQ/TƯ Политбюро.

В презентации, адресованной семинару «Некоторые теоретические и практические вопросы в строительстве и реализации генерального плана Ханоя на период 2021-2030 годов, с видением до 2050 года», доктор Ха Хи Нгок (из Вьетнамского института экономики) сказал, что создание экосистем для науки, технологий и инноваций сосредоточивается на подразделениях, поддерживающих инновации, которые доказали и доказывают свою эффективность.

Проект корректирует генеральный план Ханоя до 2045 года, с видением до 2065 года и дает ориентацию на развитие двух динамичных районов столицы: северного района красной реки с высококачественными услугами и западного района – города науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации.

Генеральное планирование Ханоя до 2045 года с перспективой до 2065 года определяет направления развития двух локомотивных районов – северной части Красной реки и западной части. (Фото: hanoimoi.vn)

В западном районе городской центр Хоалак является мозговым центром науки, высокотехнологичной инженерии, учебным центром с высококачественным образованием; где расположены исследовательский центр, университет, центр экспериментов с цифровыми технологиями, искусственным интеллектом, применением и передачей технологий, с приоритетной политикой привлечения высококачественных кадров вместе с предприятиями для работы и проживания.

Профессор, доктор Хоанг Ван Кыонг, бывший вице-ректор Национального экономического университета, прокомментировал, что высокотехнологичный парк Хоалак ориентирован на развитие по открытой модели и является ядром в создании и содействии тому, чтобы город Ханой стал ведущим инновационным центром всей страны.

К 2030 году Ханой намерен завершить строительство высокотехнологичного парка Хоалак и ввести его в полную эксплуатацию, работая по модели умного города, внося свой вклад в строительство инновационного города Хоалак.

Ханой планирует в основном завершить строительство и ввести в эксплуатацию высокотехнологичного парка Хоалак к 2030 году. (Фото: tapchicongthuong.vn)

Устранение узких мест для развития

Доктор Ха Хи Нгок проанализировал, что в контексте смещения инвестиций между районами высокотехнологичный парк Хоалак, если он будет реорганизован, децентрализован, с привлекательными инвестиционными стратегиями, наряду с выдающимися инвестиционными институтами, станет местом назначения для привлечения высокотехнологичных проектов в столицу Ханой.

«Чтобы превратить это в жизнь, высокотехнологичному парку Хоалак необходимо преодолеть препятствия, связанные с основными потребностями, такими как снабжение чистой водой, общественный транспорт, жилье, общественные работы и усовершенствование внутренней дорожной инфраструктуры, открытие центра интернет-систем и центра обработки данных», – прокомментировал доктор Ха Хи Нгок.

VNPT IDC Hoa Lac занимает общую площадь 23.000 кв. м. (Фото: VietnamPlus)

Эксперт также предложил cпециальные и выдающиеся механизмы и политики для высокотехнологичного парка Хоалак, которые являются главным приоритетом для привлечения стратегических инвесторов, поддержки инновационных стартапов в приоритетных областях города Ханой. Кроме того, городу также нужна политика по налоговым льготам.

Министерство науки и технологий разрабатывает план развития высокотехнологичного парка Хоалак до 2030 года с перспективой до 2045 года в соответствии со стратегией развития науки, технологий и инноваций на период 2021-2030 гг. (Фото: ВИA)

В другой презентации, доктор Нгуен Куанг (Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам – ООН Хабитат) упомянул ориентацию развития «интеллектуальной деревни», важной составной части высокотехнологичного парка Хоалак. По его словам, деревня станет зеленым, креативным и гуманным городом со смешанным использованием и различными масштабами, обеспечивающим жилье, инфраструктуру, транспорт, социальные и экологические услуги.

«Необходимо планировать районы смешанного использования, разнообразного масштаба, жилищные проекты, бизнес-офисы и услуги, которые будут адаптированы к будущим потребностям и изменениям. Кроме того, устойчивое развитие с ролью зеленого города и зеленых технологий также имеет важное значение», – сказал доктор Нгуен Куанг.

Министерство науки и технологий и Народный комитет Ханоя подписывают соглашение о сотрудничестве на церемонии передачи высокотехнологичного парка Хоалак. (Фото: ВИA)

На церемонии подписания соглашения о передаче высокотехнологического парка Хоалак между Министерством науки и технологий и народным комитетом Ханоя 24 ноября председатель народного комитета Ханоя подтвердил свою решимость мобилизовать и эффективно продвигать ресурсы из центрального бюджета, местного бюджета и социальных ресурсов в продолжении развития высокотехнологичного парка Хоалак в соответствии с изложенными направлениями и целями.

По словам министра науки и технологий Хиунь Тхань Дата, передача является крупным и значимым поворотным моментом в строительстве и развитии высокотехнологичного парка Хоалак. Министерство науки и технологий продолжит оказывать содействие Народному комитету Ханоя и координировать его действия в целях содействия развитию высокотехнологичного парка Хоалак в ближайшее время./.

Графическое изображение городского района Хоалак. (Фото: baochinhphu.vn)