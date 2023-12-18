СОГЛАШЕНИЕ VIFTA – ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРИТЬ РЫНОК ДЛЯ ВЬЕТНАМСКИХ ТОВАРОВ

Вьетнамско-израильское соглашение о свободной торговле (VIFTA) было подписано в июле в Израиле в контексте празднования двумя странами 30-летия установления дипломатических отношений (12 июля 1993 г. – 12 июля 2023 г.).
Переговоры по VIFTA велись в течение семи лет, через 12 раундов, и завершились в начале апреля этого года.
Израиль – очень развитая страна в области технологий: технологии производства, промышленная переработка; новые технологии; искусственный интеллект (ИИ); технологии сельскохозяйственного производства. Кроме того, это страна, которая нуждается в импорте продуктов в качестве сырья для производства и бизнеса, продовольствия и продуктов питания.
Соглашение VIFTA создаст благоприятные предпосылки для продвижения Вьетнамом экспорта товаров, имеющих сильные стороны в Израиль, в то время как предприятия получат возможность доступа к израильским высокотехнологичным товарам, способствуя снижению производственных и бизнес-издержек, а также повышению конкурентоспособности вьетнамских товаров.
Экономики Вьетнама и Израиля имеют взаимодополняющий характер, поэтому VIFTA является стратегическим шагом для двух стран, обещающим развитие двусторонней торговли и укрепление экономических связей.
Израиль – малонаселенный рынок, но спрос на импортные потребительские товары огромен, около 2,25 миллиарда долларов в год. Многие товары, пользующиеся спросом в Израиле, – это швейный текстиль, кожаная обувь, морепродукты и рыбопродукты, в производстве которых Вьетнам превосходит другие страны. И наоборот, высокие технологии, в которых преуспел Израиль, являются для Вьетнама условием пополнения внутренних производственных мощностей.
В настоящее время объем импорта и экспорта между Вьетнамом и Израилем достигает всего около 2,2 миллиарда долларов США, а Вьетнам имеет профицит торгового баланса. Таким образом, соглашение VIFTA является возможностью увеличить товарооборот и сбалансировать торговый баланс между двумя сторонами.
Израиль и Вьетнам ведут торговлю с 1994 года. Благодаря этому процессу торговые отношения между двумя странами растут все больше. Товарооборот между Вьетнамом и Израилем имеет тенденцию к увеличению. В 2020 году импортно-экспортный оборот составил почти 2 миллиарда долларов США, но к 2021 году он увеличился до 2,3 миллиарда долларов США, а к 2022 году достиг 2,6 миллиарда долларов США.
По словам Чыонг Динь Хоэ, генерального секретаря Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), VIFTA – это возможность для вьетнамской продукции расширить свою долю рынка в условиях, когда рыбное хозяйство переживает очень сложный период, а экспорт значительно сокращается.
В структуре экспорта рыбной продукции израильский рынок не занимает высокую долю, но это очень потенциальный рынок, поскольку Израиль имеет довольно большой потребительский спрос с высокой ликвидностью.
Израиль занимает 22-е место из 100 экспортных рынков вьетнамских рыбных продуктов по таким позициям товаров как креветки, замороженные кальмары, консервированный тунец, пангасиус.
В 2022 году Израиль занимает 4-е место среди 10 крупнейших рынков Вьетнама по импорту тунца (после Соединенных Штатов, Канады и Японии) с экспортным оборотом, достигающим 36,63 млн долларов США; 8-е место на рынке импорта кальмаров и осьминогов с 23,22 млн долларов США и 20-е место по замороженным креветкам с 21 млн долларов США.
Между тем, Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, выразил уверенность, что с подписанием соглашения Израиль вскоре войдет в топ-10 рынков экспорта вьетнамских овощей и фруктов. Хотя Израиль очень силен в сельскохозяйственном производстве, возможности для экспорта свежих тропических овощей и фруктов Вьетнама, таких как драконий фрукт, лонган, личи, манго, на этот рынок огромны.
По его словам, возможности для вьетнамской сельскохозяйственной продукции не ограничиваются только израильским рынком, но и открывают возможность сотрудничества с потенциальным Ближним Востоком через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен выразил надежду на то, что израильские предприятия продолжат исследования и вскоре начнут новые инвестиционные проекты во Вьетнаме, взяв на себя обязательство создать все благоприятные условия в соответствии с положениями закона, чтобы помочь израильским предприятиям инвестировать, производить и вести деловую деятельность.
Нир Баркат, министр экономики и промышленности Израиля, сказал, что израильское правительство также имеет механизмы и политики, поощряющие предприятия развивать, расширять инвестиции и сотрудничества на внешних рынках. С подписанием соглашения VIFTA Израиль открывает больше дверей для проникновения вьетнамских товаров непосредственно на внутренний потребительский рынок. Таким образом, это возможность для обеих сторон продвигать торговлю и инвестиции, формируя бизнес-экосистему в бизнес-сообществах двух стран.
По словам Нира Барката, он выразил желание, чтобы Вьетнам и Израиль вскоре открыли прямые рейсы из города Хошимин в Израиль, которые помогут предприятиям, инвесторам устанавливать контакты, обмениваться информацией о потребностях друг друга и рынках сбыта, тем самым способствуя более эффективному сотрудничеству.
Что касается ремесленной промышленности, то изделия из дерева также ожидают вступления в силу VIFTA, чтобы обеспечить больше мостов для транспортировки товаров в страны Ближнего Востока. Чан Куок Мань, председатель совета директоров АО «Сайгонское производственно-торговое развитие», сказал: «Что касается деревообрабатывающего сектора, объем экспорта мебельной продукции через Израиль в настоящее время невелик, но VIFTA откроет для предприятий, занимающихся деревянными изделиями, больше возможностей доступа к этому рынку и Ближнему Востоку».
Между тем, Вице-президент Ассоциации кожи и обуви города Хошимин Нгуен Ван Кхань, сказал, что появление нового рынка, такого как Израиль, поможет открыть вьетнамской кожевенной промышленности больше возможностей для расширения экспорта. Израиль – не очень большой рынок для прорыва, но он очень ценен в долгосрочной перспективе.
Кроме того, Израиль является партнером с высокой конкурентоспособностью и хорошими условиями, поэтому вьетнамским предприятиям, которые не являются профессионалами в области импорта и экспорта, будет трудно получить доступ на рынок. В частности, при экспорте вьетнамских потребительских товаров в Израиль предприятия должны уделять внимание повышению качества, особенно гигиены и безопасности пищевых продуктов.
Однако эксперты предупреждают, что, несмотря на потенциал, Израиль является рынком, требующим высоких стандартов продукции, вьетнамским предприятиям необходимо полностью понимать израильские правила, чтобы хорошо проникнуть на этот рынок./.