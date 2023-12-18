СОГЛАШЕНИЕ VIFTA – ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРИТЬ РЫНОК ДЛЯ ВЬЕТНАМСКИХ ТОВАРОВ

Рыбные продукты – один из товаров, экспортируемых в большом объеме в Израиль. (Фото: ВИA)

Вьетнамско-израильское соглашение о свободной торговле (VIFTA) было подписано в июле в Израиле в контексте празднования двумя странами 30-летия установления дипломатических отношений (12 июля 1993 г. – 12 июля 2023 г.).

Церемония подписания соглашения VIFTA между министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиеном и министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом в рамках официального визита в Израиль 25 июля 2023 года заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанга. (Фото: ВИA)

Переговоры по VIFTA велись в течение семи лет, через 12 раундов, и завершились в начале апреля этого года.

Израиль является первой страной в Западной Азии, с которой Вьетнам подписал соглашение о свободной торговле, а Вьетнам также является первой страной в Юго-Восточной Азии, с которой Израиль подписал соглашение о свободной торговле.

Израиль – очень развитая страна в области технологий: технологии производства, промышленная переработка; новые технологии; искусственный интеллект (ИИ); технологии сельскохозяйственного производства. Кроме того, это страна, которая нуждается в импорте продуктов в качестве сырья для производства и бизнеса, продовольствия и продуктов питания.

Соглашение VIFTA создаст благоприятные предпосылки для продвижения Вьетнамом экспорта товаров, имеющих сильные стороны в Израиль, в то время как предприятия получат возможность доступа к израильским высокотехнологичным товарам, способствуя снижению производственных и бизнес-издержек, а также повышению конкурентоспособности вьетнамских товаров.

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Экономики Вьетнама и Израиля имеют взаимодополняющий характер, поэтому VIFTA является стратегическим шагом для двух стран, обещающим развитие двусторонней торговли и укрепление экономических связей.

Израиль – малонаселенный рынок, но спрос на импортные потребительские товары огромен, около 2,25 миллиарда долларов в год. Многие товары, пользующиеся спросом в Израиле, – это швейный текстиль, кожаная обувь, морепродукты и рыбопродукты, в производстве которых Вьетнам превосходит другие страны. И наоборот, высокие технологии, в которых преуспел Израиль, являются для Вьетнама условием пополнения внутренних производственных мощностей.

Dệt may là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tương đối khá sang Israel, kim ngạch quý I năm nay xấp xỉ 4 triệu USD. Ảnh TTXVN

В настоящее время объем импорта и экспорта между Вьетнамом и Израилем достигает всего около 2,2 миллиарда долларов США, а Вьетнам имеет профицит торгового баланса. Таким образом, соглашение VIFTA является возможностью увеличить товарооборот и сбалансировать торговый баланс между двумя сторонами.

Израиль и Вьетнам ведут торговлю с 1994 года. Благодаря этому процессу торговые отношения между двумя странами растут все больше. Товарооборот между Вьетнамом и Израилем имеет тенденцию к увеличению. В 2020 году импортно-экспортный оборот составил почти 2 миллиарда долларов США, но к 2021 году он увеличился до 2,3 миллиарда долларов США, а к 2022 году достиг 2,6 миллиарда долларов США.

В настоящее время существует около 70 позиций товаров, которые Вьетнам может экспортировать в Израиль, включая кожаную обувь, рыбную продукцию, фрукты…

По словам Чыонг Динь Хоэ, генерального секретаря Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), VIFTA – это возможность для вьетнамской продукции расширить свою долю рынка в условиях, когда рыбное хозяйство переживает очень сложный период, а экспорт значительно сокращается.

Чыонг Динь Хоэ, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). (Фото: ВИA)

В структуре экспорта рыбной продукции израильский рынок не занимает высокую долю, но это очень потенциальный рынок, поскольку Израиль имеет довольно большой потребительский спрос с высокой ликвидностью.

Израиль занимает 22-е место из 100 экспортных рынков вьетнамских рыбных продуктов по таким позициям товаров как креветки, замороженные кальмары, консервированный тунец, пангасиус.

В 2022 году Израиль занимает 4-е место среди 10 крупнейших рынков Вьетнама по импорту тунца (после Соединенных Штатов, Канады и Японии) с экспортным оборотом, достигающим 36,63 млн долларов США; 8-е место на рынке импорта кальмаров и осьминогов с 23,22 млн долларов США и 20-е место по замороженным креветкам с 21 млн долларов США.

Между тем, Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, выразил уверенность, что с подписанием соглашения Израиль вскоре войдет в топ-10 рынков экспорта вьетнамских овощей и фруктов. Хотя Израиль очень силен в сельскохозяйственном производстве, возможности для экспорта свежих тропических овощей и фруктов Вьетнама, таких как драконий фрукт, лонган, личи, манго, на этот рынок огромны.

Израиль скоро станет одним из 10 крупнейших импортеров вьетнамских фруктов и овощей (Фото: vneconomy.vn)

По его словам, возможности для вьетнамской сельскохозяйственной продукции не ограничиваются только израильским рынком, но и открывают возможность сотрудничества с потенциальным Ближним Востоком через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен выразил надежду на то, что израильские предприятия продолжат исследования и вскоре начнут новые инвестиционные проекты во Вьетнаме, взяв на себя обязательство создать все благоприятные условия в соответствии с положениями закона, чтобы помочь израильским предприятиям инвестировать, производить и вести деловую деятельность.

Нир Баркат, министр экономики и промышленности Израиля, сказал, что израильское правительство также имеет механизмы и политики, поощряющие предприятия развивать, расширять инвестиции и сотрудничества на внешних рынках. С подписанием соглашения VIFTA Израиль открывает больше дверей для проникновения вьетнамских товаров непосредственно на внутренний потребительский рынок. Таким образом, это возможность для обеих сторон продвигать торговлю и инвестиции, формируя бизнес-экосистему в бизнес-сообществах двух стран.

Министр науки и технологий Вьетнама Хиюнь Тхань Дат (слева) и министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат показывают подписанный протокол третьего заседания Межправительственного комитета в Ханое 16 августа 2023 года. (Фото Портала правительства Вьетнама)

По словам Нира Барката, он выразил желание, чтобы Вьетнам и Израиль вскоре открыли прямые рейсы из города Хошимин в Израиль, которые помогут предприятиям, инвесторам устанавливать контакты, обмениваться информацией о потребностях друг друга и рынках сбыта, тем самым способствуя более эффективному сотрудничеству.

Что касается ремесленной промышленности, то изделия из дерева также ожидают вступления в силу VIFTA, чтобы обеспечить больше мостов для транспортировки товаров в страны Ближнего Востока. Чан Куок Мань, председатель совета директоров АО «Сайгонское производственно-торговое развитие», сказал: «Что касается деревообрабатывающего сектора, объем экспорта мебельной продукции через Израиль в настоящее время невелик, но VIFTA откроет для предприятий, занимающихся деревянными изделиями, больше возможностей доступа к этому рынку и Ближнему Востоку».

Ремесленная и деревообрабатывающая промышленность откроет вьетнамским деревообрабатывающим предприятиям больше возможностей для выхода на израильский рынок и в ближневосточный регион. (Фото: ВИA)

Между тем, Вице-президент Ассоциации кожи и обуви города Хошимин Нгуен Ван Кхань, сказал, что появление нового рынка, такого как Израиль, поможет открыть вьетнамской кожевенной промышленности больше возможностей для расширения экспорта. Израиль – не очень большой рынок для прорыва, но он очень ценен в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Израиль является партнером с высокой конкурентоспособностью и хорошими условиями, поэтому вьетнамским предприятиям, которые не являются профессионалами в области импорта и экспорта, будет трудно получить доступ на рынок. В частности, при экспорте вьетнамских потребительских товаров в Израиль предприятия должны уделять внимание повышению качества, особенно гигиены и безопасности пищевых продуктов.

Вьетнамско-израильский бизнес-форум 16 августа 2023 года способствовал развитию экономического и торгового сотрудничества между двумя странами (Фото: ВИA)

Однако эксперты предупреждают, что, несмотря на потенциал, Израиль является рынком, требующим высоких стандартов продукции, вьетнамским предприятиям необходимо полностью понимать израильские правила, чтобы хорошо проникнуть на этот рынок./.