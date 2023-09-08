ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ВЬЕТНАМОМ И США

Джо Байден (тогдашний вице-президент США) пожал руку Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу, когда от имени правительства США устроил прием по случаю официального визита генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в США в июле 2015 года по приглашению администрации президента Барака Обамы. Фото: Госдепартамент США

Визиты вьетнамских и американских высокопоставленных лидеров придавали и придают импульс развитию двусторонних отношений на основе взаимной выгоды, равенства, уважения независимости, суверенитета и политических институтов друг друга.

2023 год является важной вехой во вьетнамско-американских отношениях, поскольку две страны отмечают 10-ю годовщину установления всеобъемлющего партнерства (2013-2023 годы), а президент США Джо Байден 10-11 сентября официально посетит Вьетнам по приглашению Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.

Официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: ВИА

Комментируя визиты высокопоставленных лидеров двух стран за прошедшие многие годы, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила, что вьетнамско-американские отношения будут развиваться стабильно, содержательно и долгосрочно во всех сферах, способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития как в регионе, так и во всем мире.

Спустя 28 лет с момента официального установления дипломатических отношений (1995-2023 гг.) визиты высокопоставленных лидеров двух стран стали важным знаком, позволяющим «оставить в стороне прошлое, преодолеть разногласия и стремиться вместе в будущее», равноправно сотрудничать и получать взаимную выгоду.

Сегодня вьетнамско-американские отношения достигли всестороннего и содержательного развития, все больше углубляясь, внося позитивный вклад в безопасность, мир, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.

В ноябре 2000 года президент США Билл Клинтон посетил Вьетнам. Билл Клинтон был первым президентом США, официально посетившим Вьетнам, и считается одним из главных участников нормализации отношений между двумя странами, как во время его пребывания на посту президента, так и после его ухода.

Утром 7 ноября 2000 года президент США Билл Клинтон и президент Вьетнама Чан Дык Лыонг стали свидетелями подписания документа о сотрудничестве между США и Вьетнамом в сфере труда. Фото: ВИА

В июне 2005 года премьер-министр Фан Ван Кхай посетил Соединенные Штаты по приглашению президента Джорджа Буша-младшего. Это был первый визит премьер-министра Вьетнама в Соединенные Штаты после войны.

В июне 2005 года, премьер-министр Фам Ван Кхай посетил США по приглашению президента Джорджа Буша-младшего. Фото: ВИА

В последующие годы две страны обменивались рядом визитов на высоком уровне, а именно визитом президента США Джорджа Буша-младшего в ноябре 2006 года, официальным визитом президента Нгуен Минь Чиета в США в июне 2007 года и визитом премьер-министра Нгуен Тан Зунга в июне 2008 года.

Визит во Вьетнам президента США Джорджа Буша в ноябре 2006 г., визит в США президента Нгуен Минь Чиета в июне 2007 г. и визит премьер-министра Нгуен Тан Зунга в июне 2008 г. Фото ВИА

В июле 2013 года, во время визита президента Чыонг Тан Шанга в Соединенные Штаты по приглашению президента Барака Обамы, обе стороны установили всеобъемлющее партнерство между Вьетнамом и США, определив рамки двусторонних отношений на новый период, а также направление развития отношений на последующие годы.

Июль 2013 года, президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг посетил США по приглашению президента Барака Обамы. Фото: ВИА

Важной основой для развития всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США является утверждение обеими сторонами таких фундаментальных принципов, как уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности, равноправное, а также взаимовыгодное сотрудничество на основе международного права.

Исходя из этого, две страны продолжают укреплять свои политические и дипломатические связи посредством регулярных визитов на всех уровнях между двумя странами, тем самым укрепляя их взаимопонимание и углубляя двусторонние отношения.

Заметные события включают в себя визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Соединенные Штаты в 2015 году; визит президента Барака Обамы во Вьетнам в 2016 году; визит премьер-министра Нгуен Суан Фука в 2017 году; визиты президента Дональда Трампа в 2017 и 2019 годах; визиты вице-президента Камалы Харрис в 2021 и 2023 годах, а также недавно состоявшийся визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Соединенные Штаты в мае 2022 года.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг во время переговоров с президентом США Бараком Обамой, 7 июля 2015 года, Белый дом, Вашингтон, США. Фото: ВИА

«Мы только что договорились, что в ближайшем будущем мы будем руководить ведомствами и народами двух стран, чтобы стремиться развивать всесторонние отношения, включая политику, дипломатию, экономику, инвестиции, торговлю и науку, образование, обучение, оборону и безопасность; здравоохранение, окружающую среду, борьбу с изменением климата в мире. Важно хорошо координировать свои действия друг с другом в многосторонней сфере, включая отношения в области обороны и безопасности».

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступает 7 июля 2015 года в Овальном кабинете Белого дома, США

Во время телефонного разговора в марте 2023 года между Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом США Джо Байденом оба лидера подтвердили свое согласие посетить друг друга в подходящее время. В ходе того же телефонного разговора президент США Джо Байден подтвердил, что Вьетнам является важным партнером, вновь заявил о своей поддержке «независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама», а также подтвердил своё уважение к независимости, суверенитету, территориальной целостности и политическим институтам Вьетнама, согласившись с тем, что уважение является важной основой в отношениях двух стран.

Телефонный разговор в марте 2023 года между Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом США Джо Байденом. Фото: tuoitre.vn

Двухдневный визит президента США Джо Байдена во Вьетнам, который начинается сегодня, станет следующей исторической вехой в двусторонних отношениях. Обе стороны обсудят ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как содействие росту экономики Вьетнама, ориентированной на технологии и инновации, расширение отношений между двумя народами посредством образовательных обменов и программ развития рабочей силы, борьба с изменением климата, а также укрепление мира, процветания и стабильности в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: baoquocte.vn

В послании, поздравляющем Вьетнам с Национальным днем 2 сентября 2023 года, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что «Я с нетерпением жду исторического визита президента Джо Байдена в Ханой 10 сентября, чтобы отметить все, чего мы достигли вместе, и наметить планы на наше общее будущее».

Посол США во Вьетнама Марк Кнаппер. Фото: ВИА

Посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер недавно заявил журналистам, что визит президента Джо Байдена во Вьетнам направлен на то, чтобы дать понять то, что две страны привержены обеспечению процветания и безопасности друг друга, и Соединенные Штаты хотят доказать, что это очень значимые и чрезвычайно важные отношения как для вьетнамского, так и для американского народа.

С вьетнамской стороны, в поздравительной телеграмме в честь 10-й годовщины Всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США, адресованной госсекретарю США Энтони Блинкену 26 июля, министр иностранных дел Буй Тхань Шон подтвердил, что 10-я годовщина установления всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США – это возможность для двух сторон работать вместе и определить конкретные шаги на пути к светлому будущему; в частности, Вьетнам рассматривает США как одного из ведущих важных партнеров.

Вьетнамско-американские отношения развиваются глубоко, эффективно и существенно на всех трех уровнях: двустороннем, региональном и международном. Фото: ВИА

Правительство Вьетнама подтверждает свою готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами для продвижения развития двусторонних отношений обширным и содержательным образом, особенно в области торговли, инвестиций, технологий, инноваций, с тем чтобы служить интересам народов двух стран, внося при этом вклад в мир, стабильность, сотрудничество и устойчивое развитие как в регионе, так и во всем мире. Вьетнам также продолжит поддерживать Соединенные Штаты в проактивном и ответственном сотрудничестве с АСЕАН, а также с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Индийским океаном, в том числе в рамках региональных механизмов, таких как всеобъемлющее стратегическое партнерство АСЕАН – США, партнерство Меконг – США и АТЭС./.

Зыонг Чи Корреспондент ВИА