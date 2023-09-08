ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ВЬЕТНАМОМ И США

Визиты вьетнамских и американских высокопоставленных лидеров придавали и придают импульс развитию двусторонних отношений на основе взаимной выгоды, равенства, уважения независимости, суверенитета и политических институтов друг друга.
2023 год является важной вехой во вьетнамско-американских отношениях, поскольку две страны отмечают 10-ю годовщину установления всеобъемлющего партнерства (2013-2023 годы), а президент США Джо Байден 10-11 сентября официально посетит Вьетнам по приглашению Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.
Комментируя визиты высокопоставленных лидеров двух стран за прошедшие многие годы, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила, что вьетнамско-американские отношения будут развиваться стабильно, содержательно и долгосрочно во всех сферах, способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития как в регионе, так и во всем мире.
Спустя 28 лет с момента официального установления дипломатических отношений (1995-2023 гг.) визиты высокопоставленных лидеров двух стран стали важным знаком, позволяющим «оставить в стороне прошлое, преодолеть разногласия и стремиться вместе в будущее», равноправно сотрудничать и получать взаимную выгоду.
Сегодня вьетнамско-американские отношения достигли всестороннего и содержательного развития, все больше углубляясь, внося позитивный вклад в безопасность, мир, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.
В ноябре 2000 года президент США Билл Клинтон посетил Вьетнам. Билл Клинтон был первым президентом США, официально посетившим Вьетнам, и считается одним из главных участников нормализации отношений между двумя странами, как во время его пребывания на посту президента, так и после его ухода.
В июне 2005 года премьер-министр Фан Ван Кхай посетил Соединенные Штаты по приглашению президента Джорджа Буша-младшего. Это был первый визит премьер-министра Вьетнама в Соединенные Штаты после войны.
В последующие годы две страны обменивались рядом визитов на высоком уровне, а именно визитом президента США Джорджа Буша-младшего в ноябре 2006 года, официальным визитом президента Нгуен Минь Чиета в США в июне 2007 года и визитом премьер-министра Нгуен Тан Зунга в июне 2008 года.
В июле 2013 года, во время визита президента Чыонг Тан Шанга в Соединенные Штаты по приглашению президента Барака Обамы, обе стороны установили всеобъемлющее партнерство между Вьетнамом и США, определив рамки двусторонних отношений на новый период, а также направление развития отношений на последующие годы.
Важной основой для развития всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США является утверждение обеими сторонами таких фундаментальных принципов, как уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности, равноправное, а также взаимовыгодное сотрудничество на основе международного права.
Исходя из этого, две страны продолжают укреплять свои политические и дипломатические связи посредством регулярных визитов на всех уровнях между двумя странами, тем самым укрепляя их взаимопонимание и углубляя двусторонние отношения.
Заметные события включают в себя визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Соединенные Штаты в 2015 году; визит президента Барака Обамы во Вьетнам в 2016 году; визит премьер-министра Нгуен Суан Фука в 2017 году; визиты президента Дональда Трампа в 2017 и 2019 годах; визиты вице-президента Камалы Харрис в 2021 и 2023 годах, а также недавно состоявшийся визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Соединенные Штаты в мае 2022 года.
Во время телефонного разговора в марте 2023 года между Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом США Джо Байденом оба лидера подтвердили свое согласие посетить друг друга в подходящее время. В ходе того же телефонного разговора президент США Джо Байден подтвердил, что Вьетнам является важным партнером, вновь заявил о своей поддержке «независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама», а также подтвердил своё уважение к независимости, суверенитету, территориальной целостности и политическим институтам Вьетнама, согласившись с тем, что уважение является важной основой в отношениях двух стран.
Двухдневный визит президента США Джо Байдена во Вьетнам, который начинается сегодня, станет следующей исторической вехой в двусторонних отношениях. Обе стороны обсудят ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как содействие росту экономики Вьетнама, ориентированной на технологии и инновации, расширение отношений между двумя народами посредством образовательных обменов и программ развития рабочей силы, борьба с изменением климата, а также укрепление мира, процветания и стабильности в регионе.
В послании, поздравляющем Вьетнам с Национальным днем 2 сентября 2023 года, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что «Я с нетерпением жду исторического визита президента Джо Байдена в Ханой 10 сентября, чтобы отметить все, чего мы достигли вместе, и наметить планы на наше общее будущее».
Посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер недавно заявил журналистам, что визит президента Джо Байдена во Вьетнам направлен на то, чтобы дать понять то, что две страны привержены обеспечению процветания и безопасности друг друга, и Соединенные Штаты хотят доказать, что это очень значимые и чрезвычайно важные отношения как для вьетнамского, так и для американского народа.
С вьетнамской стороны, в поздравительной телеграмме в честь 10-й годовщины Всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США, адресованной госсекретарю США Энтони Блинкену 26 июля, министр иностранных дел Буй Тхань Шон подтвердил, что 10-я годовщина установления всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США – это возможность для двух сторон работать вместе и определить конкретные шаги на пути к светлому будущему; в частности, Вьетнам рассматривает США как одного из ведущих важных партнеров.
Правительство Вьетнама подтверждает свою готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами для продвижения развития двусторонних отношений обширным и содержательным образом, особенно в области торговли, инвестиций, технологий, инноваций, с тем чтобы служить интересам народов двух стран, внося при этом вклад в мир, стабильность, сотрудничество и устойчивое развитие как в регионе, так и во всем мире. Вьетнам также продолжит поддерживать Соединенные Штаты в проактивном и ответственном сотрудничестве с АСЕАН, а также с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Индийским океаном, в том числе в рамках региональных механизмов, таких как всеобъемлющее стратегическое партнерство АСЕАН – США, партнерство Меконг – США и АТЭС./.
Зыонг Чи
Корреспондент ВИА