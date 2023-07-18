欧盟零毁林法规：越南农业腾飞机遇

越南第一个罗布斯塔咖啡种植园于 1922 年在得乐省克隆帕（ Krong Pak） 县建立。图自baodaklak.vn

各国木材及木制品、咖啡和橡胶等行业的供应链将面临《欧盟零毁林法规》（EU Deforestation Regulation，缩写EUDR）带来的诸多挑战。不过，对于越南来说，如果做好准备并满足规定，这也是扩大出口市场的绝佳机会。

根据EUDR，越南出口到欧洲市场100%的农产品需要每个农场的地理定位信息（GPS），据此确认农业危害风险。

人们对越南咖啡很有兴趣。咖啡是越南对欧洲市场的主要出口产品之一。图自toquoc.vn

木材及木制品、咖啡、橡胶是越南对欧洲市场的主要出口产品，每年出口额超过23亿欧元（约合182亿人民币）。其中咖啡占47.5%，木材占35.2%，橡胶占17.1%。 因此，该法规的实施会对越南造成影响。

越南农业与农村发展部部长黎明欢。图自越通社

越南农业与农村发展部部长黎明欢于2023年6月29日在河内举行的有关此主题的会议上发表讲话，强调了越南促进绿色增长的承诺：“我们始终致力于保护绿色星球，对一亿越南人负责。今天的一代人不会为了生存而开采得山穷水尽。欧盟新法规将帮助我们巩固对世界的责任。 绿色增长是一种态度，而不是口号。”

欧盟委员会环境总司司长佛洛利卡·芬克-霍伊尔（Florika Fink-Hooijer）。图自越通社

欧盟委员会环境总司司长佛洛利卡·芬克-霍伊尔（Florika Fink-Hooijer）在此次会议上表示，欧盟承诺支持越南的可持续发展，以实现解决环境挑战的共同目标，为越南人民的繁荣以及保护亚洲国家独特的自然遗产做出贡献。

越南农业与农村发展部部长黎明欢在访问安沛省江泉(Suối Giàng)乡古茶园时要求当地农民优先保护森林。图自越通社

农业与农村发展部国际合作司司长阮杜英俊表示，越南要严格遵守欧盟的要求，因为这是一个重要的市场，尤其是咖啡产品的重要市场。他强调，越南将以更可持续、更绿色、对全球负责的方式推进该行业发展，从而提高越南农产品在欧盟市场的竞争力，从而创造改变农民生计的机会。

青年积极参加植树造林活动，为保护环境、恢复水源和创造绿色、清洁、美丽的景观做出贡献。图自baotainguyenmoitruong.vn

目前，越南制定了越南农业部门满足 EUDR 标准的国家行动计划框架，并且大多数基本行业均符合了EUDR标准。仅咖啡产品而言，70%的咖啡种植面积与森林无关，20%的面积与森林接壤；橡胶和木制品都有可持续生产认证。

平定省永盛县护林员开展森林保护巡逻工作。图自越通社

越南咖啡和可可协会（Vicofa）主席阮南海表示，越南咖啡总面积约65万公顷，其中大部分是2020年前种植的。自2020年12月31日，与森林砍伐活动有关的咖啡种植面积很少。越南咖啡产业仍以家庭规模生产为主（约有120万户），拥有小于0.5公顷土地的家庭数量非常多，因此追溯会非常困难。然而，越南企业和相关协会以及有关部门均确认，他们已为应对这一挑战并抓住其带来的机遇做好了准备。

可持续贸易倡议（IDH）可持续景观项目亚洲区总监陈琼芝表示，欧盟对咖啡园产品可追溯性的要求将使企业的管理、储存和运输成本大大增加。

越南西原地区的橡胶生产。越南将重点发展更可持续、更环保、更具竞争力的出口农产品。图自nongnghiep.vn

目前，大型企业，尤其是外资企业，已采取行动建立自己的数据库，证明其产品符合欧盟的要求。但这样做成本非常高，而这些成本会推给农民，因此IDH正在与国内多家企业协调，通过两种方式在三大咖啡种植县的11万公顷的面积上试开展可追溯模式。 一是对低风险或无风险地区的县级和乡级追溯系统。该地区约占三县咖啡面积的90%。剩下的10%属于有风险的区域，试运行咖啡园追溯系统。

大型企业，尤其是外资企业，已采取行动建立自己的数据库，证明其产品符合欧盟的要求。图自vtv.vn

农业与农村发展部国际合作司司长阮杜英俊。图自越通社

通过试点，这两个系统把成本、满足要求能力测算出来，并由此向欧盟提供信息和解决方案。此外，各部委和地方联手建立数据库，促进咖啡园可追溯性。尽管越南大部分商业性咖啡是在2020年12月31日之前种植的，但有必要向欧盟证明咖啡的原产地。阮杜英俊强调，企业和相关协会需要对此问题有清晰的认识，同时制定指导流程。从而，企业将能够降低种植区代码和产品可追溯性方面的成本。为此，需要国家、企业、农民各方通力合作，也需要国内外发展组织的支持。

阮杜英俊表示，农业与农村发展部已与欧盟合作，游说欧盟为预计将受到EUDR法规影响的越南农业部门的价值链提供支持。除了对2023-2027年期间越南林业部门的一项减少或防止森林砍伐并应对森林退化的计划外，欧盟承诺将提供更多支持，助力越南林业部门提高能力，满足法规的要求。

满足EUDR法规将是越南应对气候变化、保护环境和促进经济发展的新举措。越南政府总理范明政于2021年底在英国举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上发表讲话时曾强调，越南“不会以环境为代价来换取增长”。（完）

西宁省新边县炉戈-萨马特（Lò Gò –Xa Mát）国家公园管理委员会下属的森林保护工作组在与柬埔寨接壤的边境地区检查森林树木。越南决心不以牺牲自然环境为代价来换取经济发展。 图自越通社