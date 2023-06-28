30-ЛЕТНИЙ ПУТЬ ИНТЕРГРАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХЮЭ В МИР

Представление Няняк в программе празднования 30-летия признания ЮНЕСКО Комплекса памятников Хюэ и музыки Няняк мировыми культурными наследиями, 17 июня 2023 года. (Фото: ВИА)

Тридцать лет назад Комплекс памятников Хюэ — первое материальное культурное наследие Вьетнама — был признан ЮНЕСКО Всемирным культурным наследием. С тех пор управление, сохранение и продвижение системы наследия Хюэ были сосредоточены на возрождении многих архитектурных и художественных произведениях, интеграцию Хюэ с миром и создание основы для социально-экономического развития населенного пункта.

Первый памятник, признанный объектом Всемирного наследия

За 143 года своего существования (1802-1945) династия Нгуен, последняя феодальная династия Вьетнама, оставила потомкам систему массивных памятников. Однако разрушительные действия войны и экстремальные погодные условия серьезно повлияли на это наследие.

Тхай Конг Нгуен, бывший директор Центра сохранения памятников Хюэ (период 1989 – 2002 гг.) вспоминал: «Во время войны Цитадель Хюэ была объектом для бомбардировки, многие районы, архитектурные сооружения были стерты. Более 300 архитектурных произведений, оставшихся после войны, пришли в упадок, сильно пострадали и обветшали… Когда страна только вышла из войны, ресурсы, вложенные в сохранение наследия, были ограничены, что поставило наследие Хюэ под угрозу краха…»‎.

Центральный город Хюэ подвергся бомбардировке ВВС США в 1968 году. (Фото: архив ВИА)

В 1981 году, после визита в Хюэ, Амаду Махтар М’Боу, в то время генеральный директор ЮНЕСКО, выступил с призывом сохранить культурное наследие Хюэ. После его призыва была развернута международная кампания в поддержку древней столицы Хюэ, которая постепенно изменила восприятие наследия в положительную сторону. В середине 1982 года была создана компания по управлению историческими и культурными реликвиями Хюэ, позже переименованная в Центр сохранения памятников Хюэ, ознаменовал собой важное событие, направленное на сохранение культурного наследия Хюэ.

По словам Тхай Конг Нгуена, путь по внесению Комплекса памятников Хюэ в список Всемирного культурного наследия начался в 1990 г. В этом году по случаю работы покойного премьер-министра Во Ван Киета с руководством Тхыатхиен-Хюэ провинция запросила разрешение на подготовку документа, направленного на сохранение и повышение ценности реликвий Хюэ, подготовку научного досье и его подачу в ЮНЕСКО для включения Хюэ в список всемирного культурного наследия, кроме того провинция также организовала зонирование и защиту на случай посягательств со стороны посторонних. Вышеуказанные предложения были одобрены покойным премьер-министром Во Ван Киетом.

Туристы в наследии Хюэ. (Фото: ВИА)

Усилиями Центра сохранения памятников Хюэ, с помощью и руководством экспертов ЮНЕСКО и министерств и ведомств в 1992-1993 годах досье по комплексу памятников Хюэ было завершено и представлено в Совет всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 декабря 1993 года Комплекс памятников Хюэ был официально внесен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и стал первым объектом всемирного наследия Вьетнама, удостоенным чести.

На сегодняшний день провинция Тхыатхьен-Хюэ гордится тем, что имеет 5 объектов наследия, признанных ЮНЕСКО в качестве Всемирного культурного наследия, в том числе Комплекс памятников Хюэ (1993 г.), Королевская придворная музыка Няняк (2003 г.), Ксилографии династии Нгуен (2009 г.), гравюрированные документы на дереве династии Нгуен – Мокбан (2014 г.) и собрание всех административных документов династии Нгуен – Чаубан (2016 г.).

Признанное ЮНЕСКО мировое культурное наследие. (Фото: ВИА)

Усилия по сохранению наследия

Оглядываясь назад на 30 лет, с того дня, как Комплекс памятников Хюэ был признан ЮНЕСКО Всемирным культурным наследием, Центр сохранения памятников Хюэ эффективно осуществляет восстановление и сохранение системы наследия.

После утверждения правительством центр реализовал Проект планирования для сохранения и повышения ценности памятников Хюэ в период 1996-2010 годов с общим объемом инвестиций в размере 720 миллиардов донгов для сохранения и реставрации памятника. Восстановлено более 80 крупных объектов строительства. Центр внедрил схему по корректировке планирования по сохранению и повышению ценности памятников Хюэ в период 2010-2020 годов с общим объемом инвестиций более 2,3 трнл донгов для сохранения, восстановления и реставрации более 170 объектов. В частности, в 2018 году Премьер-министром был одобрен Проект по переселению жилых помещений и расчистке территории в Зоне I Комплекса памятников императорской цитадели Хюэ, и в настоящее время проект реализуется на 2 этапе.

Дворец Киен Чунг, расположенный в Запретном городе, реставрирован с 2019 года и будет снова открыт в августе 2023 года. (Фото: ВИА)

Заместитель директора Центра сохранения памятников Хюэ Фан Ван Туан сказал, что спустя 30 лет после признания объекта Всемирным культурным наследием ЮНЕСКО, культурное наследие Хюэ постепенно возрождается, постепенно восстанавливается первый облик исторической древней столицы. По данным ЮНЕСКО, сохранение памятников Хюэ в настоящее время переходит в стадию стабильности и устойчивого развития, становясь важным рычагом в стратегии социально-экономического развития провинции Тхыатхиен-Хюэ и центральной части Вьетнама.

Возрождение и устойчивое развитие

Наряду с поддержкой международного сообщества, Вьетнам активно проводит политику по созданию ресурсов для сохранения и популяризации наследия комплекса памятников Хюэ, формируя множество туристических продуктов.

Усиливается работа по сохранению и развитию ценностей комплекса Хюэ. (Фото: ВИА)

Первые иностранные туристы, посещающие Хюэ в 2020 году. (Фото: baovanhoa.vn)

В целях превращения Тхыатхиен – Хюэ в «город наследия» со статусом национального и глобального центра культурного туризма Центр сохранения памятников Хюэ разрабатывает план сохранения и реставрации Комплекса памятников Хюэ к 2030 году, с перспективами до 2050 года, который, как ожидается, будет представлен Министерству культуры, спорта и туризма для оценки и утверждения премьер-министром в сентябре 2023 года.

По словам представителя ЮНЕСКО во Вьетнаме Кристиана Манхарта, реставрацию комплекса памятников Хюэ во Вьетнаме необходимо проводить регулярно, чтобы сохранить стабильность результатов последних 30 лет и эффективно продвигать ценности памятников в ближайшем будущем./.

Празднование 30-летия (1993–2023 гг.) признания Комплекса памятников Хюэ и 20-летия (2003–2023 гг.) и Няняк – королевской музыки Вьетнама ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

Там Ханг Корреспондент ВИА