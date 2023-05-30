НАСЕЛЕНИЕ ВЬЕТНАМА ДОСТИГАЕТ 100 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК: ВОЗМОЖНОСТИ и ПРОБЛЕМЫ

Люди приводят маленьких детей в парк Тхаокамвиен (район 1) Хошимина. (Фото: vnexpress.net)

Население Вьетнама скоро достигнет 100 миллионов человек. Эта веха сделает Вьетнам 15-й по численности населения страной в мире и одной из трех стран Юго-Восточной Азии с населением в 100 миллионов человек.

10 лет назад когда население достигло 90 миллионов человек, размер экономики Вьетнама в 2013 году составлял 173 млрд. долл. США, доход на душу населения составлял 1960 долларов на человека. Однако к концу 2022 года, в начале 2023 год, размер экономики достиг 409 млрд. долл. США, а доход на душу населения в 2022 году достиг 4110 долларов США.

Ожидается, что к концу 2023 года, когда население Вьетнама превысит 100 миллионов человек, размер экономики достигнет примерно 424,45 млрд. долл. США (по прогнозам международных организаций), а средний доход должен составить 4.400 долларов США (согласно показателям, установленным Национальным собранием).

Развитие качественных человеческих ресурсов для повышения производительности труда и содействия социально-экономическому развитию. (Фото: baodautu.vn)

Таким образом, темпы роста должны быть ускорены, когда население увеличивается, потому что при 100 миллионах человек размер экономики должен превысить 440 млрд. долл. США. Это означает, что прирост ВВП должен превысить 7% в 2023 году, что создаст большое давление, поскольку прирост в 1 квартале 2023 года достиг только на 3,32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

100 миллионов надежд

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) во Вьетнаме оценивает, что мир быстро меняется, и Вьетнам также не должен остаться позади. Население в 100 миллионов человек означает, что Вьетнам обладает большим внутренним рынком, способностью привлекать больше прямых иностранных инвестиций благодаря здоровой рабочей силе, имеющей высокообразованный и квалифицированный уровень, инновационному мышлению и сильной мотивации страны.

Необходимо захватить и рационально использовать возможность «золотого населения» для быстрого и устойчивого развития страны. (Фото: ВИА)

Поэтому Вьетнаму необходимо осознать, что 100 миллионов человек в 2023 году – это не просто цифра, а видение построения сильного Вьетнама для нынешнего и будущих поколений. Потому что 100 миллионов вьетнамцев представляют собой «100 миллионов надежд, 100 миллионов мечтаний и 100 миллионов решений».

Празднование 100-миллионного гражданина станет важной и впечатляющей вехой для страны, считает профессор Нгуен Динь Кы, бывший директор Института народонаселения и социальных проблем (Национальный университет экономики) и председатель научного комитета Института народонаселения, семьи и детей.

Профессор д-р Нгуен Динь Кы, бывший директор Института народонаселения и социальных дел (университет Народного хозяйства), председатель Научного совета Института проблем народонаселения, семьи и детей. (Фото: ВИА)

Профессор Нгуен Динь Кы проанализировал, что даже при населении в 100 миллионов человек трудно двигаться вперед, если экономика слабо развита, а население имеет низкий интеллектуальный уровень. Однако если рассматривать 100 миллионов человек в контексте экономического развития и высокого уровня интеллекта населения, то это открывает огромные возможности для развития. Вьетнам является крупным, густонаселенным, трудоемким рынком (с более чем 50 миллионами рабочих), поэтому здесь существуют условия для развития многопрофильных секторов экономики, способствующих развитию как промышленности, так и сферы услуг.

«Большое население, рабочая сила являются привлекательностью для иностранных инвесторов. Однако проблема заключается в том, что при населении в 100 миллионов человек встает вопрос продовольственной и энергетической безопасности. Особенно когда площадь земли на душу населения невелика, а климат меняется… Обеспечение качественного образования, здравоохранения и охраны окружающей среды для 100 миллионов человек также является сложной задачей», – сказал профессор Нгуен Динь Кы.

ЮНФПА также указал на новые вызовы, поскольку Вьетнам скоро завершит демографический переход по мере снижения уровня смертности и рождаемости. Тот факт, что в настоящее время все вьетнамцы ведут более здоровый образ жизни и имеют большую продолжительность жизни, является важным достижением. Однако население Вьетнама быстро стареет из-за снижения уровня рождаемости и ограничения рождаемости в последние десятилетия.

Новорожденный в Национальной больнице акушерства и гинекологии. (Фото: Vietnam+)

Использование возможностей – качества рабочей силы

Глава статистического управления сказала, что численность населения в 100 миллионов человек является устойчивым ресурсом на период социально – экономического развития, это возможность развивать страну быстрыми, устойчивыми темпами. Вьетнам находится на стадии «золотого населения», когда около 70% населения страны находится в трудоспособном возрасте. Как правило, период «золотого населения» является «единственной в своем роде» возможностью для социально-экономического развития страны, и такая возможность выпадает только один раз в истории развития каждой страны.

Г-н Фам Чонг Нгиа, постоянный член комитета Национального собрания по социальным вопросам, отметил: «Вьетнам переживает золотой век населения, с сильной рабочей силой в 51,5 миллиона человек, занимая третье место по величине в регионе АСЕАН. Однако качество рабочей силы низкое: доля недавно обученных работников достигает 67%, а доля работников с дипломами и сертификатами – 27%.

Наша страна находится в периоде золотого населения с сильной рабочей силой в 51,5 миллиона человек, занимая 3-е место в регионе АСЕАН. (Фото: Интернет)

С населением 100 млн человек Вьетнам занимает 15-е место среди самых густонаселенных стран мира, 8-е место в Азии и 3-е место в Юго-Восточной Азии после Индонезии и Филиппин.

Если период золотого населения совпадет с периодом экономической стабильности, системы образования, которая хорошо приспособлена для предоставления знаний и профессиональных навыков работникам, тогда оно станет мощным двигателем социально-экономического развития. И наоборот, без соответствующей политики страна столкнется с такими проблемами, как нехватка рабочих мест, ловушка среднего класса и растущие социальные недуги, которые станут бременем для долгосрочного развития страны», – сказал Нгиа.

По мнению ЮНФПА, Вьетнаму необходимо продолжать инвестировать в молодежь посредством политики и программ в области здравоохранения, образования и возможностей трудоустройства, чтобы удовлетворить потребности рынка труда в новую эпоху и продвигать дух инноваций в стране. Кроме того, Вьетнаму необходимо укрепить свою политику в отношении услуг, связанных со здравоохранением, включая сексуальное и репродуктивное здоровье.

Веха в 100 миллионов человек и возможность “золотого населения” создадут сильный импульс для развития страны. (Фото: daidoanket.vn)

Зыонг Чи Корреспондент ВИА