Vietnam-Argentine: Partenariat intégral étroit et fiable

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le ministre argentin des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte Santiago Andres Cafiero (11 juillet 2022). Photo: VNA



Le 25 octobre 1973, l’Argentine était l’un des trois pays d’Amérique latine (après Cuba et le Chili) à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. Ces 50 dernières années, l’amitié et la coopération entre les deux pays se sont continuellement consolidées et bien développées.

Le Vietnam considère l’Argentine comme l’un de ses principaux partenaires en Amérique latine.

La visite officielle du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a eu lieu à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Argentine (2023), qui devrait renforcer l’amitié et la solidarité traditionnelles entre le Vietnam et l’Argentine, les pays d’Amérique latine en général, promouvoir la coopération interparlementaire et élever le niveau du partenariat intégral entre les deux pays pour qu’il soit de plus en plus substantiel et efficace.

Relations politiques d’amitié, de solidarité et de confiance

Les peuples du Vietnam et de l’Argentine entretiennent des relations amicales, se réservant toujours une solidarité et des soutiens précieux. Le Vietnam n’oubliera jamais le mouvement du peuple argentin en soutien au peuple vietnamien dans sa lutte pour libération nationale d’hier.



L’ouverture d’ambassades dans les deux capitales au milieu des années 1990 et les visites régulières de hauts dirigeants ont posé des bases solides pour promouvoir les relations politiques et économiques entre le Vietnam et l’Argentine.

Plus particulier, après que les deux pays ont élevé leur relation à un partenariat intégral en 2010, les liens ont connu de nouveaux développements positifs dans tous les domaines. Actuellement, les deux parties envisagent d’établir un partenariat stratégique par secteur.

Au cours du dernier demi-siècle, du côté argentin, trois présidents ont effectué des visites officielles au Vietnam: le président Carlos Menem (février 1997), la présidente Cristina Fernandez (janvier 2013) et le président Mauricio Macri (février 2019). Plus récemment, en juillet 2022, le ministre des Affaires étrangères S.Cafiero a effectué une visite officielle au Vietnam.

Du côté vietnamien, citons la délégation du chef de l’État Tran Duc Luong (novembre 2004), le président de l’Assemblée nationale Nguyen Van An (mars 2006), le Premier ministre Nguyen Tan Dung (avril 2010), la vice-présidente de l’Assemblée nationale Uong Chu Luu (juillet 2012), la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (juillet 2014) et la vice-présidente de l’Assemblée nationale Do Ba Ty (juillet 2018).

Les relations entre les deux organes législatifs se sont bien développées à travers des échanges de délégations bilatérales et des contacts dans le cadre de forums parlementaires multilatéraux.

L’Assemblée nationale du Vietnam a créé le Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Argentine (novembre 2012) et l’Assemblée nationale argentine vient de fonder le Groupe parlementaire d’amitié Argentine-Vietnam (7 février 2023).

Les deux pays ont établi de nombreux mécanismes et signé de nombreux documents importants pour promouvoir la coopération dans de nombreux domaines. Ils ont signé de nombreux accords de coopération tels que les accords sur la promotion et la protection des investissements, la coopération économique et commerciale, la coopération industrielle et agricole, la coopération vétérinaire, établi des consultations politiques entre leurs ministères des Affaires étrangères, noué des coopérations technologique, culturelle et éducative, ainsi que dans l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien Nguyen Phu Trong et le président argentin Mauricio Macri assistent à la cérémonie de signature d’un programme d’échange culturel pour 2019 – 2023 entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et celui argentin de l’Éducation, de la Culture, de la Science et de la Technologie. Photo: VNA

La coopération multilatérale entre les deux pays est de plus en plus étroite dans les instances et organisations internationales, aux Nations unies, au Forum de coopération Asie de l’Est-Amérique latine (FEALAC), à l’Organisation mondiale du commerce et à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Sur la base de ces bonnes relations politiques, le Vietnam souhaite recevoir le soutien de l’Argentine pour son élection au Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027, et soutenir la candidature du Vietnam au poste de membre de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) pour le mandat 2025-2031.

Parallèlement aux bonnes relations politiques et diplomatiques, la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et l’Argentine continue de croître, devenant le fondement de relations à long terme entre les deux pays.

Le Vietnam est le sixième partenaire commercial de l’Argentine, le cinquième marché d’exportation de l’Argentine dans le monde et un partenaire clé dans la coopération Sud-Sud de l’Argentine en Asie du Sud-Est, tandis que l’Argentine est notre troisième partenaire commercial en Amérique latine.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont continuellement augmenté, passant de 316 millions de dollars en 2007 à plus de 4,8 milliards de dollars en 2022 (multipliés par 15). Les ministères et secteurs des deux pays ont identifié des potentiels et des atouts complémentaires, promu la coopération dans les domaines existants dans une direction substantielle et l’ont étendue à de nouveaux secteurs comme l’énergie et des mines.

Le Vietnam salue la proposition de l’Argentine de négocier un accord de libre-échange (ALE) entre le Marché commun sud-américain (MERCOSUR) et le Vietnam, qui a rapidement annoncé le début des négociations pour cet accord ; de maintenir un approvisionnement stable et à un prix raisonnable des produits traditionnels argentins (maïs, soja, viande bovine et produits laitiers).

Le Vietnam a ouvert son marché à de nombreux produits argentins (bœuf, citron, pomelo) et envisager d’autoriser l’importation d’oranges, de mandarines et de porc. Afin d’atteindre une balance commerciale durable et de réduire le déficit commercial du Vietnam (3,2 milliards de dollars en 2022), le Vietnam a demandé à l’Argentine d’augmenter ses importations de produits vietnamiens, notamment produits agricoles tels que longane, mangue, poivre, noix de cajou, produits aquatiques, riz, café, fruits secs, meubles et matériaux de construction.

Le Vietnam et l’Argentine veulent porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars d’ici 2025.





Les autorités et les entreprises des deux pays envisagent d’ouvrir une ligne aérienne directe entre le Vietnam et l’Argentine, tout en renforçant la coopération et le soutien mutuel dans les domaines de la défense, de la justice, des sciences et technologies, des sports, de la culture, etc. ./.