Углубляется особая дружба между Вьетнамом и Кубой

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и Премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус (Фото: ВИА)

По приглашению председателя Национального собрания (НС) Народного правительства Республики Куба Эстебана Ласо Эрнандеса, Спикера Палаты представителей Аргентинской Республики Сесилии Моро, председателя Сената Республики Восточный Уругвай Беатрис Аргимон Седейра председатель НС Выонг Динь Хюэ совершает официальный визит в Республику Куба, Республику Аргентина и Республику Восточный Уругвай с 18 по 28 апреля 2023 года.

Официальный визит на Кубу председателя НС Выонг Динь Хюэ будет способствовать углублению тесных политических отношений между Партиями, государствами, НС и народами двух стран.

Визит председателя НС Выонг Динь Хюэ на Кубу совпадает с празднованием 60-летия создания на Кубе Комитета солидарности с Южным Вьетнамом (25 сентября 1963-2023 гг.), 50-летия первого визита Фиделя Кастро Рус во Вьетнам (сентябрь 1973 г.).

Особые отношения солидарности и модель международных отношений

В современной мировой истории редко бывают такие особые отношения, как отношения между Вьетнамом и Кубой.

Президент Хо Ши Мин и высокопоставленные вьетнамские лидеры на митинге с участием более 1000 делегатов из всех слоев общества в столице Ханоя для приветствия делегации Кубинской революционной Партии и правительства во главе с президентом Освальдо Дортикос Торрадо, конец октября 1966 г. (Фото ВИА)

Добрые отношения были построены кубинским национальным героем Хосе Марти, президентом Хо Ши Мином и президентом Фиделем Кастро, а также культивировались поколениями кубинских и вьетнамских лидеров.

За 6 десятилетий с того дня, как две страны установили дипломатические отношения, два народа Вьетнама и Кубы всегда стояли плечом к плечу в борьбе за независимость и свободу, а также в деле национального строительства и защите социалистического Отечества.

Несмотря на многие вызовы, взлеты и падения в мире, солидарность и братские отношения между Вьетнамом и Кубой все больше укреплялись и развивались, тесно переплетаясь во многих областях. Теперь, когда две страны в частности и мир в целом вступают в новый этап развития, Партия и государство Вьетнама и Кубы прекрасно понимают, что отношения сотрудничества между двумя странами необходимо поднять на более высокий уровень.

Сотрудничество между Вьетнамом и Кубой в настоящее время расширяется во многих областях политики, дипломатии, экономики, культуры, образования, науки и техники…

Политические отношения становятся все более тесными и доверительными. Высшие руководители двух Партий, государств и правительств регулярно совершают взаимные визиты, способствуя развитию эффективных двусторонних отношений, расширению обменов с министерствами, отраслями и областями.

Области сотрудничества активизируются

Хорошие политико-дипломатические отношения между Вьетнамом и Кубой создали импульс для развития экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. Двусторонний товарооборот достиг 250-300 млн. долл. США в год.

Две страны подписали двустороннее торговое соглашение (FTA) во время визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля во Вьетнам в 2018 году, и соглашение вступило в силу с 1 апреля 2020 года, способствуя развитию торговых обменов между двумя странами.

Стороны подписали ряд важных документов о сотрудничестве, в том числе о сотрудничестве в целях расширения двусторонней торговли (слева – министр промышленности и торговли Чан Туан Ань)

Хорошие политико-дипломатические отношения между Вьетнамом и Кубой создали импульс для развития экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В последние годы двусторонний товарооборот достиг 250-300 млн. долл. США в год.

Соглашение позволяет расширять и диверсифицировать торговые обмены, одновременно облегчает импорт и экспорт, проникновение товаров на рынок. Обе страны ожидают, что к 2025 году двусторонний товарооборот достигнет 500 млн. долл. США.

В сфере инвестиций Вьетнам в настоящее время является крупнейшим инвестором в регионе Азии и Океании на Кубе. Созданы и введены в эксплуатацию многие проекты и совместные предприятия со 100% иностранных инвестиций. Многие важные вьетнамские предприятия заинтересованы в кубинском рынке и приехали на Кубу в поисках возможностей для сотрудничества и инвестиций.

Что касается сельскохозяйственного сотрудничества, проект сотрудничества по поддержке Кубы в развитии производства риса в домашних хозяйствах в период 2011-2015 гг. с общим объемом инвестиций 43 млн. долл. США дал положительные результаты.

Проекты поддержки Кубы в производстве кукурузы, сои и аквакультуры на этапах 1 и 2 также дали хорошие результаты. Стороны продолжают исследования и реализацию других сельскохозяйственных и аквакультурных проектов, в рамках которых правительство Вьетнама одобрило проект «Вьетнамско-кубинское сотрудничество по развитию производства риса в период 2019-2023 гг.».

Министерство национальной обороны и Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей Вьетнама также оказывают техническую помощь Кубе в выращивании высокоурожайной кукурузы. Стороны также согласовали содержание реализации проекта по поддержке аквакультуры Кубы, этап 3 (2022-2025 гг.). Что касается образования, то Куба ежегодно предоставляет множество специализированных стипендий вьетнамским студентам, а кубинской молодежи предоставляются стипендии для изучения вьетнамского языка и культуры в Ханойском государственном университете.

Две страны также тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в профилактике и борьбе с COVID-19 и прилагают усилия для развития сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций.

Парламентское сотрудничество вносит позитивный и существенный вклад

Что касается парламентского сотрудничества, то генеральный секретарь НС и председатель канцелярии НС Буй Ван Кыонг заявил, что кубинское руководство и НС Кубы высоко ценят позитивный и существенный вклад обеих НС в укрепление особых отношений между двумя странами.

«Ожидается, что во время визита на Кубу председателя НС Выонг Динь Хюэ руководители законодательных органов двух стран подпишут Соглашение о создании механизма межпарламентского сотрудничества между двумя НС» Председатель Комитет по внешним связям НС Ву Хай Ха.

Текущий визит на Кубу председателя НС Выонг Динь Хюэ приурочен к годовщине многих важных событий кубинской революции и двухсторонних отношений.

Посол Кубы во Вьетнаме Орландо Николас Эрнандес Гильен

Посол Кубы во Вьетнаме Орландо Николас Эрнандес Гильен подтвердил, что визит очень важен, потому что это визит на Кубу одного из самых высокопоставленных вьетнамских лидеров. Визит имеет «историческое значение» с участием многих представителей многих областей, что будет способствовать дальнейшему развитию отношений сотрудничества между двумя странами.

Председатель комитета по внешним связям НС Ву Хай Ха

Председатель комитета по внешним связям НС Ву Хай Ха заявил, что «кубинская сторона с нетерпением ждет визита председателя НС Выонг Динь Хюэ».

Председатель НС Выонг Динь Хюэ стал первым высокопоставленным иностранным лидером, посетившим Кубу сразу после того, как в стране были успешно проведены всеобщие выборы и избраны важные государственные чиновники.

По словам Ву Хай Ха, ожидается, что в ходе этого визита на Кубу руководители двух НС подпишут Соглашение о создании межпарламентского механизма сотрудничества между двумя НС.

Подписание соглашения о сотрудничестве между двумя НС направлено на активизацию обмена опытом работы, а также взаимной поддержки на региональных и международных межпарламентских форумах, совместное содействие надзору за соглашениями о сотрудничестве между двумя сторонами, тем самым делая сотрудничество между Вьетнамом и Кубой более практичным и эффективным./.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус с детьми в Ханое. (Фото: ВИА)

Там Ханг Корреспондент ВИА