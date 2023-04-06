50-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Нидерландами: типичный пример «динамичных и эффективных отношений»

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стали свидетелями подписания Совместного заявления Министерства промышленности и торговли Вьетнама и Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов о сотрудничестве в области сокращения выбросов в атмосферу при производстве и потреблении. (Фото: ВИА)

За более чем полвека с момента официального установления дипломатических отношений 9 апреля 1973 года, Вьетнам и Нидерланды установили хорошие отношения дружбы и сотрудничества во всех областях, таких как политика и дипломатия, экономика, образование и обучение, оборона и безопасность…, которые все активнее углубляются.

На основе доверительных и дружественных отношений, имеющих общую политическую решимость, потенциал и потребность в сотрудничестве, совместимые интересы и взаимодополняющую экономическую структуру, хорошие отношения между двумя странами Вьетнама и Нидерландов, безусловно, будут продолжать приносить плоды, становится более глубокими и существенными.

Надежные политико-дипломатические отношения

Отношения между Вьетнамом и Нидерландами считаются типичным примером «динамичных и эффективных отношений» между Вьетнамом и европейской страной. Хотя официально дипломатические отношения были установлены в 1973 году, задолго до этого, примерно в начале XVII века, во Вьетнам приезжали голландские купцы, чтобы купить специи, рис, шелк и посуду. Во время войны сопротивления Вьетнама против империалистов США многие голландцы вышли на улицы в знак протеста против войны и создали Голландско-вьетнамский комитет здравоохранения для оказания гуманитарной помощи Вьетнаму.

С 1990-х годов отношения между двумя странами укрепляются, Нидерланды считают Вьетнам своим приоритетным партнером, а политика по развитию сотрудничества с Вьетнамом получает высокую поддержку и единодушие в политических кругах, а также в бизнес-сообществе.

Две страны установили стратегическое партнерство по адаптации к изменению климата и управлению водными ресурсами (октябрь 2010 г.); Стратегическое партнерство по устойчивому сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (июнь 2014 г.) и поднятия уровня отношений до всеобъемлющего партнерства во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во Вьетнам в апреле 2019 г. С тех пор обе стороны активно сотрудничают во многих областях, от политики до дипломатии, экономики, торговли и инвестиций. Совсем недавно, в ходе официального визита в Королевство Нидерландов премьер-министра Фам Минь Тьиня (декабрь 2022 г.), лидеры двух стран договорились об активизации и углублении сотрудничества двух стран в рамках Стратегического партнерства по адаптации к изменению климата и Стратегического партнерства по устойчивому сельскому хозяйству; расширять сотрудничество в области безопасности и обороны, культуры и туризма, транспорта, науки и технологии, образования и обучения, а также продолжать поддерживать друг друга на многосторонних форумах, таких как рамки сотрудничества АСЕАН-ЕС, Саммит Азия-Европа (АСЕМ), ООН….

Два лидера договорились продолжать эффективно реализовывать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и совместно способствовать превращению двух стран в центры транзита товаров в двух регионах.

*** Постоянно развивается экономико-торгово-инвестиционное сотрудничество**

Нидерланды являются ведущим торговым и инвестиционным партнером Вьетнама в Европе. Двусторонняя торговля в 2021 году достигла 8,37 млрд. долл. США, что почти на 10% больше, чем в 2020 году, а в 2022 году – 11,1 млрд. долл. США, что на 32,6% больше, чем в 2021 году. Нидерланды являются вторым по величине профицитным рынком Вьетнама в 2022 году.

Реализация Соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Вьетнамом (EVFTA) от августа 2020 г. открыло перед вьетнамскими и голландскими предприятиями много прекрасных возможностей для расширения сотрудничества. В результате многие сельскохозяйственные продукты Вьетнама успешно вышли на рынок ЕС со льготными налоговыми ставками.

По объему инвестиций по состоянию на март 2023 года Нидерланды занимают 8-е место из 143 стран и территорий и первое место в Европейском союзе (ЕС) во Вьетнаме с 421 проектом во Вьетнаме, а общий капитал достиг 13,89 млрд. долл. США.

Что касается сотрудничества в целях развития, то на протяжении десятилетий Нидерланды были одним из крупнейших официальных доноров ЕС в целях развития для Вьетнама. В июне 1999 года Нидерланды включили Вьетнам в список приоритетных стран для получения помощи в целях развития. В октябре 2000 года две страны подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве в области развития. Кроме того, Нидерланды также оказывают некоторую помощь в негосударственной форме через Нидерландско-вьетнамскую комиссию по здравоохранению. Это организация, которая оказывает Вьетнаму большую поддержку в области здравоохранения, общественного здравоохранения и развития средств к существованию для бедных людей в сельских районах с 1968 года до сих пор.

С января 2014 года Нидерланды изменили свои отношения с Вьетнамом, признав страну «торговым партнером», сосредоточив внимание на развитии торговли и инвестиций с Вьетнамом, чтобы способствовать экономическому росту и занятости в Нидерландах. Однако Нидерланды продолжают спонсировать многие общественные организации Вьетнама, работающие в социальной и экономической областях.

***Эффективное сотрудничество во многих областях** Наряду с активизацией торгового и инвестиционного сотрудничества Вьетнам и Нидерланды активно расширяют сотрудничество во многих других областях. Особенно, с 2010 года обе стороны установили Стратегическое партнерство по адаптации к изменению климата и управлению водными ресурсами.

Межправительственный комитет Вьетнама и Нидерландов по адаптации к управлению водными ресурсами провел свое 5-е заседание, посвященное реагированию на изменение климата и управлению водными ресурсами.

Наиболее выдающейся деятельностью в первые годы сотрудничества между двумя странами было завершение Плана дельты Меконга с долгосрочным видением, вынесением множества рекомендаций, сосредоточением внимания на решении вопросов управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата, чтобы превратить дельту Меконг в зону устойчивого экономического развития.

В настоящее время Нидерланды продолжают делиться опытом, человеческими ресурсами и технологиями, чтобы помочь Вьетнаму в решении неотложных проблем, таких как борьба с засухой и вторжением соленых вод, особенно решение проблем оседания и эрозии берегов рек, побережий… Две страны также тесно сотрудничают в области сельского хозяйства. В рамках Стратегического партнерства по изменению климата и устойчивому сельскому хозяйству обе стороны реализовали множество программ и проектов сотрудничества со среднесрочной и долгосрочной ориентацией. Нидерланды в настоящее время являются крупным инвестором в сельскохозяйственный сектор Вьетнама и постепенно помогают Вьетнаму наладить устойчивое сельскохозяйственное производство, увеличивая стоимость экспорта овощей и фруктов, садоводства, животноводства и аквакультуры.

Сотрудничество в области образования и обучения Нидерланды помогло Вьетнаму во многих проектах. С августа 2002 г. Нидерланды включили Вьетнам в список специальных правил сотрудничества в сфере высшего образования. Многие вьетнамские университеты и научно-исследовательские институты наладили тесное сотрудничество в области обучения и исследований с голландскими партнерами.

Что касается здравоохранения, то за последние два года Нидерланды предоставили Вьетнаму 1 млн. доз вакцин и медицинское оборудование на сумму 43 млрд. донгов для профилактики пандемии COVID-19 и борьбы с ней./.

Зыонг Чи Корреспондент ВИА

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