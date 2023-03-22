50 лет вьетнамско-итальянских отношений: поднятие стратегического партнерства на новый уровень

Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок и заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано сопредседательствовали на консультациях. (Фото: ВИА)

50 лет назад, 23 марта 1973 года, когда Вьетнам еще вел борьбу за национальное освобождение и воссоединение страны, Итальянская Республика официально установила дипломатические отношения с Вьетнамом. После 50 лет установления дипломатических отношений, вьетнамско-итальянские отношения становятся все глубже и глубже, а сотрудничество расширяется во всех аспектах.

Италия активно поддерживает укрепление сотрудничества между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС) на крупных международных форумах, а также нормализацию отношений между Вьетнамом и финансовыми, коммерческими и международными валютными организациями. Италия всегда полна решимости продвигать многоплановое сотрудничество с Вьетнамом, считая Вьетнам приоритетной страной для развития отношений в Юго-Восточной Азии и направлением для итальянского бизнеса. На многосторонних форумах две страны регулярно координируют и поддерживают друг друга, внося позитивный вклад в обеспечение мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации, а также уважения международного права.

21 января 2013 г. президент Джорджо Наполитано и генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг. (Фото: ВИА)

Важной вехой стало подписание 21 января 2013 г. Вьетнамом и Италией Совместного заявления об установлении стратегического партнерства по случаю официального визита в Итальянскую Республику Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга. Решительная политическая приверженность между высшими руководителями двух стран является предпосылкой для поднятия вьетнамско-итальянских отношений на новый, более существенный и эффективный уровень.

Совсем недавно в рамках мероприятий Саммита по празднованию 45-летия отношений АСЕАН-ЕС в декабре 2022 года премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, подтвердив, что Вьетнам придает большое значение отношениям с Италией – важным членом Европейского союза (ЕС) и «Большой семерки» (G7), а также одним из ведущих партнеров Вьетнама по экономике и развитию в Европе; предложил сторонам воспользоваться возможностями сотрудничества в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), стремясь довести двусторонний товарооборот до 7 млрд. долл. США в ближайшие 2-3 года.

В последние годы торгово-инвестиционные отношения стали ярким пятном в отношениях двух стран благодаря активным усилиям двух правительств по созданию благоприятных условий. С 2010 года по настоящее время, двусторонний товарооборот удвоился. Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Италии в АСЕАН, а Италия является четвертым по величине партнером Вьетнама в ЕС.

Вьетнам также является одним из 10 развивающихся рынков, находящихся в приоритете итальянского правительства по развитию торговых и инвестиционных отношений. Особенно, Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), вступившее в силу в течение последних двух лет, открыло «новые горизонты» в сотрудничестве в целях развития между двумя странами. В 2021 году, несмотря на многочисленные колебания и трудности, товарооборот двух стран все же достиг 5,6 млрд. долл. США, что на 21% больше, чем в 2020 году. В 2022 году товарооборот достиг самого высокого уровня за все время в 6,2 млрд. долл. США, что на 11% больше, чем в 2021 году.

Что касается инвестиций, по состоянию на февраль 2023 года Италия имеет 141 действующий инвестиционный проект во Вьетнаме с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом в размере 453,3 млн. долл. США, занимая 34-е место из 142 стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам, и 9-е место из 25 стран-членов ЕС, инвестирующих в Вьетнам. Многие крупные итальянские корпорации действуют во Вьетнаме, самые крупные проекты находятся в обрабатывающей промышленности, такие как Bonfiglioli (производство двигателей), Piaggio (производство и сборка мотоциклов), Danieli Officina (производство стали), Fiat Iveco (совместное автомобильное предприятие Меконг), Datalogic, Аристон (производство водонагревателей).

Что касается сотрудничества в целях развития, Италия продолжает поддерживать ОПР для Вьетнама, уделяя особое внимание профессиональному обучению и развитию человеческих ресурсов, охране окружающей среды и управлению водными ресурсами, поддержке малых и средних предприятий, здравоохранению, научно-исследовательским программам.

Кроме того, продолжает позитивно развиваться сотрудничество двух стран в сферах культуры, образования, здравоохранения, науки и технологии, туризма, народной дипломатии и многих других сферах. Во время пандемии COVID-19 Вьетнам подарил Италии более 300.000 масок, а Италия предоставила Вьетнаму 2,8 млн. доз вакцины. Две страны регулярно организуют недели/месяцы культуры в Италии и Вьетнаме. В 2019 году обе стороны подписали Программу действий по сотрудничеству в области образования на период 2019-2022 гг., основное содержание которой направлено на сотрудничество в области развития языков, сотрудничество в области образования и предоставления стипендий… С момента своего создания в ноябре 1998 года, Совместный комитет по научно-техническому сотрудничеству провел 7 заседаний и утвердил 7 программ вьетнамско-итальянского научно-технологического сотрудничества с более чем 90 совместных исследовательскими проектами.

Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок и заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано. (Фото: ВНА)

2023 год имеет особое значение в отношениях между Вьетнамом и Италией, поскольку две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и 10-летие установления стратегического партнерства. Две страны координируют организацию памятных мероприятий в честь доброй дружбы между Вьетнамом и Италией.

Мероприятия по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Италией – это не только возможность оглянуться на развитие традиционной доброй дружбы между двумя странами, но и возможность укрепить взаимопонимание в направлении к многим новым более крупным и ярким перспективам сотрудничества путем продвижения и повышения имиджа Италии во Вьетнаме, а также Вьетнама в Италии, и в то же время открывая хорошие возможности сотрудничества для взаимной выгоды между двумя странами./.

ВИА и ANSA (Италия) подписали соглашение о сотрудничестве. (Фото: ВНА)

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА