Туризм во Вьетнаме – подтверждение привлекательности и ожидание нового скачка

В 2023 году Вьетнамский туризм поставил цель принять 110 млн. туристов, включая 8 млн. иностранных, 102 млн. внутренних туристов, а общий доход от туристов составит 650.000 млрд. донгов.

Впечатляющий рост после пандемии

Генеральный директор Национальной администрации туризма Вьетнама Нгуен Чунг Кхань заявил, что в 2022 году из-за колебаний мировой экономической и политической ситуации мировой туризм не восстановился, как прогнозировалось, а медленнее, особенно в Азии.

Внутри страны Министерство культуры, спорта и туризма, сектор туризма активно реализовывали множество решений и задач, добившись выдающихся результатов, внеся важный вклад в восстановление постпандемического экономического развития.

2022 год является первым годом восстановления туристической деятельности в новых нормальных условиях, а с 15 марта и до сих пор в области туризма достигнуты очень обнадеживающие результаты.

По словам генерального директора Нгуен Чунг Кхана, количество иностранных туристов в 2022 году, по оценкам, достигло 3,66 млн. человек (что составило более 70% от целевого показателя, установленного в начале года). Число внутренних туристов достигло 101,3 млн., что намного превышает количество в 85 млн. в 2019 году до пандемии COVID-19. Общий доход от туристов оценивается в 495 трлн. донгов или 66% по сравнению с 2019 годом.

Впечатляющий рост внутреннего туристического рынка после эпидемии COVID-19 является ярким пятном, подтверждающим роль этого рынка в развитии туристической индустрии в контексте глобальных трудностей на рынке международного туризма.

С возобновлением туристической деятельности с 15 марта 2022 года Вьетнам оценивается Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) как одна из стран с самой открытой политикой в мире. Вьетнам также является одной из первых стран, открывшихся в регионе.

Согласно отчету Всемирного экономического форума за 2022 год, по индексу потенциала развития туризма Вьетнама в 2021 году страна заняла 52-е место, что на 8 позиций выше по сравнению с 2019 годом. Вьетнам находится в группе из 3 стран с наиболее ярким улучшением в мире.

На World Travel Awards 2022 вьетнамский туризм получил 16 высших наград в мире и 48 высших наград в Азии.

За последние 5 лет Вьетнам 3 раза признавался ведущим объектом всемирного наследия, 4 раза получал звание «Лучшее направление Азии», Вьетнам в 6-й раз получил титул «Лучшее направление для гольф-туризма в Азии» на World Golf Awards 2022 и множество других престижных международных титулов для вьетнамских населенных пунктов и предприятий.

Сразу после возобновления туризма Вьетнам сосредоточился на продвижении коммуникационной программы на тему «Жить полноценно во Вьетнаме» для привлечения иностранных посетителей.

По случаю 31-х Игр Юго-Восточной Азии, состоявшихся во Вьетнаме, туристическая индустрия активно продвигала образ безопасного, дружелюбного и привлекательного туризма во Вьетнаме среди спортивных делегаций и иностранных туристов, способствуя успеху Игр. По этому случаю Вьетнам выпустил фильм «Вьетнам: путешествуем, чтобы полюбить! – Давайте сиять и жить полноценно!».

В ожидании прорывов

Помимо «впечатляющего» возвращения после COVID-19, индустрия туризма по-прежнему сталкивается с некоторыми трудностями и проблемами.

Мировой туризм продолжает восстанавливаться, но не вернулся на уровень 2019 года, а внутренний туризм продолжает расти, но его темпы замедлились, поскольку многие из основных туристических рынков Вьетнама еще не полностью открылись.

В 2023 году туристическая отрасль Вьетнама ставит перед собой цель принять 110 млн. туристов, из которых около 8 млн. иностранных и 102 млн. внутренних туристов, общий доход от туристов составит около 650 трлн.

Сектор туризма сосредоточится на ключевых задачах, таких как реализация «Планирования туристической системы Вьетнама на период 2021–2030 гг. с перспективой до 2045 года» после утверждения правительством, реализация маркетинговой стратегии туризма Вьетнама до 2030 года, проекта «Применение технологий индустрии 4.0 для развития умного туризма, продвижение туризма как передового сектора экономики», проекта развития общественного туризма после утверждения.

В рекламной работе сектор туризма будет участвовать в международных туристических мероприятиях, таких как Туристический форум АСЕАН ATF 2023 в Индонезии; Туристическая ярмарка ITB в Берлине, Германия; ярмарка путешествий WTM в Лондоне, Великобритания; Медиа-организация Vietnam Tourism на телеканале CNN и некоторых крупных международных медиаканалах. Сектор также организует программы по представлению вьетнамского туризма на ключевых рынках в АСЕАН, Северо-Восточной Азии, Австралии, Европе, Северной Америке, совместно с провинцией Биньтхуан проведит Год национального туризма 2023 года в Биньтхуане на тему: «Биньтхуан – Зеленая конвергенция»…/.

Там Ханг

Корреспондент ВИА