80-летие со дня выпуска в свет Очерка вьетнамской культуры (1943-2023 гг.): Президент Хо Ши Мин: «Культура освещает путь к развитию и прогрессу общества»

Президент Хо Ши Мин – великий культурный деятель Вьетнама, а также мировая культурная знаменитость. В сокровищнице мыслей Хо Ши Мина важное место занимает система взглядов на культуру, содержащая большие ценности, ведущие и ориентирующие строительство и развитие вьетнамской культуры.

* Мысли Хо Ши Мина о культуре и построении национальной культуры

Обобщая теорию и практику, президент Хо Ши Мин вскоре представил концепцию культуры следующим образом:

«Ради выживания, а также цели жизни человечество создало и изобрело язык, письменность, мораль, право, науку, религию, литературу, искусство, орудия повседневной деятельности в виде одежды, пищи, жилья и методов использования. Все эти творения и изобретения и есть культура».

Взгляд Хо Ши Мина указывала как на источник движущей силы, так и на структуру культуры.

Что касается места и роли культуры, то, по словам президента Хо Ши Мина, культура является одним из четырех важных направлений развития страны: «В деле строительства страны есть четыре проблемы, которые должны придавать равное значение: политической, экономической, социальной и культурной областям».

Он указывал на тесную связь между культурой и другими областями: культуре нельзя стоять в стороне, «но она должна быть и в экономике и в политике», и наоборот, экономика и политика также должна быть «в культуре».

На первой Национальной культурной конференции в 1946 году президент Хо Ши Мин подтвердил, что «культура должна освещать путь нации»; на Национальной культурной конференции 1948 года президент Хо Ши Мин продолжал подчеркивать: «Культура освещает путь к развитию и прогрессу общества». Этот его тезис демонстрирует неподвластное времени видение, подчеркивающее ведущую роль культуры в развитии каждой страны.

Очерк вьетнамской культуры было инициировано генеральным секретарем ЦК КПВ Чыонг Чинем. (Фото: архив)

Для создания национальной культуры президент Хо Ши Мин подчеркнул необходимость создания духа независимости и самоусиление, укрепления гражданских прав, построения экономики и всех дел, связанных с благополучием людей в обществе.

«Что касается образования, – подчеркнул он, – построение образования является неотложной задачей, имеющей стратегическое, фундаментальное и долгосрочное значение, результатом которого является «превращение нашей нации в смелую, патриотичную, трудолюбивую нацию, достойную независимого Вьетнама». Поэтому первым важным делом, как только страна обрела независимость, стал немедленный запуск кампании против «врагов невежества».

“Что касается культуры и искусства, президент Хо Ши Мин дал основные точки зрения, ориентирующие для построения культуры и искусства революции: «Искусство и культура также являются фронтом”.

Это содержание подчеркивает точку зрения президента Хо Ши Мина в утверждении роли места культуры и искусства в революционном деле, считая культурный фронт столь же важным, как и военный, политический, экономический фронты.

Наряду с его глубокими мыслями о культуре, президент Хо Ши Мин также является образцовым примером обучения, сохранения древних ценностей и хорошей защиты культуры нации. В частности, он очень уважает, сохраняет и делает национальный язык ясным, чтобы поднять уровень вьетнамской культуры: «Язык – это чрезвычайно старое и чрезвычайно ценное достояние нации. Мы должны сохранить его, лелеять его, делать его все более и более распространенным». Мысли и взгляды президента Хо Ши Мина на культуру являются основой и фундаментом для нашей партии, чтобы разработать путь развития передовой вьетнамской культуры, проникнутой национальной идентичностью. Особенно в период Доймой (Обновление), проведения развития социалистически-ориентированной рыночной экономики, ускорения индустриализации, модернизации и международной интеграции, наша партия постепенно всесторонне и глубоко осознала роль культуры и продвижение культурных ресурсов в отношении дела строительства и защиты страны.

«V конференция ЦК партии 8-го созыва (июль 1998 г.) приняла тематическую резолюцию «Формирование передовой культуры, проникнутой национальной идентичностью». В резолюции утверждается: «Культура является духовной основой общества, одновременно целью и движущей силой социально-экономического развития. «Роль культурных ресурсов в отношении развитии обобщена также в Платформе строительства страны в период перехода к социализму (дополнена и развита в 2011 г.). Платформа утверждает, что «строительство передовой вьетнамской культуры, проникнутой национальной идентичностью, всесторонним развитием, единством в многообразии, а также духом гуманизма, демократии и прогресса, связывание культуры с общественной жизнью становятся прочной духовной основой, важной эндогенной силой развития».

Документ XIII Национального партийного съезда установил: «Принимать культурные ценности, особенно вьетнамские, как важную эндогенную силу для обеспечения устойчивого развития»; «Построение всестороннего развития вьетнамского народа тесно связано с гармонией между традиционными и современными ценностями».

XIII Национальный партийный съезд определил совершенно новые, глубокие, всесторонние взгляды и руководящие принципы, совершающие прорывы в развитии культуры и вьетнамцев. Это важный путь для всей партии, всего населения и всей армии в достижении новых успехов в строительстве, развитии культуры и вьетнамского народа в новую эпоху. В нынешних условиях глобализации и широкой международной интеграции, уделение внимания развитию культурных и человеческих ресурсов, максимальному продвижению потенциала «мягкой силы» страны является одной из важных движущих сил, способствующих устойчивому социальному развитию и в то же время укрепляющих имидж и положение Вьетнама на международной арене./.

Очерк вьетнамской культуры стал «компасом», прокладывающим путь для создания и развития вьетнамской культуры и народа в разные революционные периоды. (Фото: ВИА)

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА