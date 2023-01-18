Вьетнам подтвердил роль верного партнера международного сообщества

2022 год является полным событий годом для внешней политики Вьетнама с рядом визитов на высоком уровне глав Вьетнама и руководителей других государств во Вьетнам.

2022 год является полным событий годом для внешней политики Вьетнама с рядом визитов на высоком уровне глав Вьетнама и руководителей других государств во Вьетнам. Кроме того, в 2022 году также отмечаются 45-летие официального вступления Вьетнама в ООН, 60-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Лаосом, 55-летие отношений между Вьетнамом и Камбоджей и т. д. В этом году Вьетнам продолжал укрепление своей позиции и авторитета на международной арене, занимая важные места на международных и региональных форумах.

Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид подчеркнул, что Вьетнам является одной из образцовых стран Организации Объединенных Наций, вносящей важный вклад в укрепление многосторонности и участвующей в работе Организации Объединенных Наций.

Позитивные впечатления от международных друзей

После двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 двусторонняя дипломатическая деятельность Вьетнама возобновилась с государственными визитами.

Среди них выделяется официальный визит Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в Китай (КНР) в конце октября. Нгуен Фу Чонг стал первым главой иностранного государства, которого КНР приняла после 20-го съезда Коммунистической партии Китая. По словам посла КНР во Вьетнаме Сюн Бо, этот визит свидетельствует об особой важности отношений между двумя странами, демонстрирует послание об укреплении отношений солидарности и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, которые достигли нового уровня.

Визит удался во всех отношениях. Это первая официальная непосредственная внешнеполитическая деятельность между высшими руководителями двух Партий и стран после вспышки пандемии COVID-19 и первый зарубежный визит генерального секретаря Нгуен Фу Чонга после XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг стал первым иностранным лидером, которого принял ЦК Коммунистической партии Китая и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин после 20-го съезда Коммунистической партии Китая.

Это свидетельствует о взаимном уважении между двумя Партиями и двумя странами, особенно об уважении китайской Партии, правительства и народа, а также отдельного Генерального секретаря, Председателя Китая Си Цзиньпина к Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу.

В ходе визита стороны опубликовали совместное заявление, содержащее 13 пунктов, в том числе стратегическое содержание, определяющее развитие отношений двух стран во всех областях в ближайшее время, были подписаны 13 документов о сотрудничестве во многих областях, в которых на экономику приходится большинство.

Стороны также достигли согласия по многим существенным вопросам сотрудничества, таким как продвижение связи между рамками «Два коридора, одного пояса» и инициативой «Один пояс и один путь», содействие процессу открытия рынка для ряда сельскохозяйственных, лесных и рыбных продуктов Вьетнама, открытие вьетнамских коммерческих представительств в Китае, создание благоприятных условий для бизнеса двух стран для укрепления инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сферах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Кроме того, обе стороны также выразили свою решимость прилагать усилия для уменьшения торгового дисбаланса между двумя странами, искать решения для полного устранения заторов на пограничных переходах, обеспечивая при этом безопасность, предотвращая эпидемии и поддерживая благоприятное таможенное оформление.

Также в 2022 году премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Камбоджу с официальным визитом, где принял участие в специальном саммите АСЕАН-США, саммите АСЕАН, совершил официальные визиты в Бельгию, Нидерланды, Люксембург и принял участие в 45-м саммите АСЕАН-ЕС…



Визит «три в одном» высокопоставленной вьетнамской делегации во главе с премьер-министром Фам Минь Тьинем, включая участие в Специальном саммите АСЕАН-США, рабочий визит в США и ООН с 11 по 17 мая, несет много значений и достиг важных результатов.

В специальном саммите, посвященном 45-летию отношений между АСЕАН и США, Вьетнам принял активное и ответственное участие.

Заявления премьер-министра Фам Минь Тьиня отражают общую озабоченность стран, поэтому они высоко ценятся другими странами, создавая консенсус в АСЕАН, гармонично координируя действия с партнерами из США для достижения важных для Конференции результатов, отмечающих особую 45-летнюю отметку.

Премьер-министр провел встречу с руководителями важнейших учреждений Организации Объединенных Наций, выразив сообщение о том, что Вьетнам считает Организацию Объединенных Наций ведущим надежным партнером в деле мира, сотрудничества и развития в мире, а также верным и долгосрочным партнером, верным другом Вьетнама на всех этапах развития страны, подтвердил, что Вьетнам всегда является искренним, надежным и ответственным партнером и приложит все усилия, чтобы внести свой вклад в общую работу Организации Объединенных Наций и международного сообщества.

Во время своего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки премьер-министр провел плотную двустороннюю деятельность, представители всех кругов придают большое значение отношениям с Вьетнамом, подтверждая уважение к политическим институтам, решительно поддерживая независимость Вьетнама, процветание, стремление к более глубокому и большему развитию двусторонних отношений.

В 2022 году председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ посетил с официальными визитами Венгрию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Лаос, Камбоджу, Филиппины, Австралию и Новую Зеландию; принял участие в конференции Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA).

Изюминкой является первый официальный визит в Камбоджу председателя НС Выонг Динь Хюэ. После официального визита в Камбоджу Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация Национального собрания Вьетнама посетили AIPA-43, чтобы всесторонне и глубоко продолжить реализацию политики активной международной интеграции, повысить уровень многосторонней дипломатии, вместе с парламентами-членами AIPA укреплять солидарность и центральную роль АСЕАН, укреплять отношения между AIPA и партнерами, вносить вклад в процесс построения сообщества АСЕАН и способствовать миру, сотрудничеству и развитию в регионе.

В целом, участие и вклад Вьетнама в конференции с позицией активного и ответственного члена показали важную роль и положение Вьетнама в регионе.

Вьетнам занимает важные посты на международных форумах и регионах.

13 июня Генеральная Ассамблея ООН единогласно проголосовала за избрание Вьетнама одним из заместителей председателя 77-й Генеральной Ассамблеи ООН, представляющих Азиатско-Тихоокеанский регион.

11 октября Вьетнам был избран в Совет ООН по правам человека на срок 2023-2025 гг. Вьетнам во второй раз стал членом одного из важнейших органов в системе ООН.

Продолжать способствовать интеграции и развитию страны

Результаты внешней деятельности внесли очень важный вклад в великие общие достижения страны, как было подтверждено XIII съездом Партии: «Наша страна никогда не имела таких возможностей, потенциала, положения и международного авторитета, как сегодня».

В настоящее время Вьетнам установил дипломатические отношения со 189/193 государствами-членами ООН. Коммунистическая партия Вьетнама установила отношения с 247 политическими партиями в 111 странах, Национальное собрание Вьетнама поддерживает отношения с Национальными собраниями и парламентами более 140 стран. Организации дружбы народов имеют отношения с 1200 зарубежными народными организациями и общественными организациями.

На многостороннем уровне Вьетнам является активным и ответственным членом более 70 важных международных организаций и форумов, таких как Организация Объединенных Наций, АСЕАН, АТЭС, АСЕМ, ВТО… Если 30 лет назад у нас были торгово-экономические отношения почти с 30 стран и территорий, на данный момент это число было увеличено до 230.

Позиция и международный авторитет нашей страны в регионе и в мире все более укрепляются, активно и ответственно способствуя поддержанию мира, развитию сотрудничества и прогресса в мире.

Вьетнам успешно организовал множество крупных международных конференций и выполнил множество важных международных обязанностей в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, председателя АСЕАН, принимающей стороны саммита АСЕМ, саммита АТЭС, Всемирного экономического форума по АСЕАН. …; отправил сотни офицеров и солдат а миротворческии миссии ООН в Африке.

По многим важным международным вопросам голоса, инициативы и рациональные и любящие решения Вьетнама, борющиеся за равенство, гармонию и гуманность, получили консенсус и поддержку международного сообщества. Благодаря этому положение и престиж Вьетнама на международной арене все больше укрепляются.

В условиях сложного развития пандемии COVID-19 Вьетнам активно и ответственно вносил свой вклад в общие международные усилия по профилактике и борьбе с болезнями и в то же время заручился международной поддержкой в ​​области профилактики медицинским оборудованием и терапевтическими препаратами, внося важный вклад в профилактику и борьбу с эпидемией COVID-19, а также в социально-экономическое восстановление и развитие.

Также в 2022 году многие обмены делегациями на всех уровнях, экономические, культурные и социальные обмены проходили онлайн и лично, при взаимной поддержке на международных форумах и в регионе, наглядно демонстрируя роль надежного и ответственного партнера в международном сообществе – как заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш: «Вьетнам и вьетнамский народ могут гордиться, потому что Ваш голос уважают все народы».

В условиях многих благоприятных возможностей, трудностей и переплетенных вызовов Резолюция XIII съезда Партии определила: «В ближайшие годы в мировой и региональной ситуации будет пройти много изменений. Мир, сотрудничество и развитие по-прежнему большая тенденция, но она также сталкивается со многими препятствиями, трудностями и проблемами».

Глобализация и международная интеграция продолжают развиваться, но им также угрожают рост крайнего национализма, стратегическая конкуренция, экономическая конкуренция и ожесточенная торговая война. Из-за воздействия пандемии COVID-19 мир впал в серьезный многогранный кризис.

Четвертая промышленная революция сильно развивалась, создавая прорывы во многих областях, принося как возможности, так и проблемы для всех стран. Страны корректируют свои стратегии и методы развития, чтобы приспособиться к новой ситуации.

Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает занимать все более важное стратегическое положение. В Юго-Восточной Азии ситуация с безопасностью и споры о суверенитете в Восточном море все еще остаются сложными».

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступает на национальной конференции по внешней деятельности. (Фото: ВИА)

Поэтому, выступая на Национальной конференции по внешней деятельности, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг потребовал: «Смелый прорыв, творческий подход к работе, поиск новых способов ведения дел, выход в новые области, поиск новых партнеров, новые направления».

Можно утвердить, что в 2022 году успех внешней деятельности показал, что Вьетнам уверен в дальнейшем содействии интеграции и развитию страны, способствуя укреплению доверия друзей и международных партнеров. соотечественников за границей.

В то же время, продвигал отношения сотрудничества между Вьетнамом и партнерами, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству, развитию и процветанию в регионе и в мире, принося больше больших возможностей для сильного и процветающего Вьетнама, для благополучия и счастья народа./.

Там Ханг

Корреспондент ВИА