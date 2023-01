Après une interruption de deux ans due au COVID-19, en 2022, de nombreuses visites de haut niveau de dirigeants du Parti et de l’État et des visites de dirigeants étrangers au Vietnam témoignent d’une politique extérieure dynamique.

2022 est la deuxième année où le Vietnam saisit et met en œuvre la Résolution du 13e Congrès du Parti : “Mettre en œuvre de manière cohérente la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement ; diversifier et multilatéraliser les relations extérieures, assurer le plus haut intérêt de la nation, du peuple sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, de l’égalité, de la coopération, de l’intérêt commun ; combiner la force nationale avec la force de l’époque ; s’intégrer de manière proactive et active dans le monde de manière intégrale et profonde. Le Vietnam est un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.”

Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid, a souligné que le Vietnam était l’un des pays modèles des Nations Unies, apportant de nombreuses contributions importantes au renforcement du multilatéralisme et participant aux travaux des Nations Unies.

De bonnes impressions avec des amis internationaux

Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie de COVID-19, en 2022, de nombreuses visites de haut niveau de dirigeants du Parti et de l’État et des visites de dirigeants étrangers au Vietnam montrent que les affaires extérieures sont dynamiques et efficaces, contribuant à rendre la relation de coopération de plus en plus substantielle et approfondie.

La visite officielle du Secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong en Chine fin octobre dernier est un événement particulièrement important pour le Vietnam et la Chine, attirant une grande attention des deux pays et du monde.

Cette visite a été un grand succès à tous égards. Il s’agit de la première activité officielle directe en matière de relations extérieures entre les dirigeants du plus haut rang des deux Partis et des deux pays après l’apparition de la pandémie de COVID-19, et de la première visite à l’étranger du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong après le 8e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong est le premier dirigeant étranger que le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping ont reçu immédiatement après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois.

Cela montre le respect mutuel entre les deux Partis et les deux pays, en particulier le respect du Parti, du gouvernement et du peuple chinois et du secrétaire général et président chinois Xi Jinping envers le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, en souhaitant la bienvenue au leader du PCV avec le plus haut niveau d’accueil et de nombreuses dispositions particulières.

Les deux parties ont signé 13 documents de coopération dans divers domaines. Elles ont publié une Déclaration commune Vietnam – Chine sur la poursuite de la promotion et de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam – Chine.

Les deux parties ont souligné persister la direction du Parti communiste, la voie socialiste conformément aux caractéristiques de la situation de chaque pays et la devise “voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l’avenir” et l’esprit de “bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat”.

Les deux parties ont convenu de continuer à bien mettre en œuvre le “Plan de coopération pour la période 2021 – 2025 entre le PCV et le PCC ; de bien promouvoir le rôle du mécanisme du Comité de pilotage de la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine ; de promouvoir les échanges et la coopération dans des domaines tels que la diplomatie, la défense et la sécurité et l’application de la loi ; de bien mettre en œuvre l’Accord sur le renforcement de la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères dans le nouveau contexte.

Les deux parties sont tombées d’accord sur la bonne mise en œuvre du Plan de coopération culturelle et touristique Vietnam – Chine, sur la base de la conformité avec les politiques de prévention et de contrôle du COVID-19, de l’Accord de coopération Vietnam – Chine en matière d’éducation.

Toujours en 2022, le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué une visite officielle au Cambodge; a participé au sommet spécial ASEAN-Etats-Unis, au sommet de l’ASEAN, a effectué des visites officielles en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et a assisté au 45e sommet ASEAN-UE…

En particulier, le voyage “trois en un” du Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister au sommet spécial ASEAN-États-Unis, effectuer des visites aux États-Unis et aux Nations Unies du 11 au 17 mai, revêt de nombreuses significations et obtient des résultats importants.

Au sommet spécial pour célébrer le 45e anniversaire des relations entre l’ASEAN et les États-Unis, le Vietnam a participé de manière proactive, active et responsable.

Les allocutions du Premier ministre Pham Minh Chinh reflètent les préoccupations communes des pays. Par conséquent, elles sont très appréciées par d’autres pays, créant un consensus au sein de l’ASEAN, se coordonnant harmonieusement avec le partenaire américain pour obtenir des résultats importants pour le Sommet, créant une marque spéciale de 45 ans.

Le Premier ministre a eu une rencontre avec les dirigeants des plus importantes agences des Nations Unies, exprimant le message que le Vietnam considère les Nations Unies comme un partenaire fiable de premier plan pour la paix, la coopération et le développement dans le monde et un partenaire fidèle et à long terme et un ami fidèle du Vietnam à toutes les étapes du développement du pays, en affirmant que le Vietnam est toujours un partenaire sincère, fiable et responsable et mettra tout en œuvre pour contribuer au travail commun des Nations Unies et de la communauté internationale.

Lors de sa visite de travail aux Etats-Unis, le Premier ministre a eu des activités bilatérales. Toutes les parties attachent une grande importance aux relations avec le Vietnam, affirmant le respect des institutions politiques, soutenant fortement l’indépendance, la prospérité, le désir que les relations bilatérales se développent plus profondément et plus efficace…

En 2022, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a effectué des visites officielles en Hongrie, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, au Laos, au Cambodge, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et assisté à la conférence de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).

Le point culminant est la première visite officielle au Cambodge du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Après une visite officielle au Cambodge, Vuong Dinh Hue et une délégation de haut rang de l’Assemblée nationale du Vietnam ont assisté à l’AIPA-43 pour continuer à mettre en œuvre de manière globale et approfondie la politique d’intégration internationale proactive et active avec les parlements membres de l’AIPA pour renforcer la solidarité et la centralité de l’ASEAN, promouvoir les relations entre l’AIPA et ses partenaires, contribuer au processus de construction de la communauté de l’ASEAN et promouvoir la paix, la coopération et le développement dans la région.

Lors des forums régionaux et internationaux, le Vietnam continue d’occuper des positions importantes..

Le 13 juin, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté à l’unanimité pour élire le Vietnam comme l’un des vice-présidents de la 77e Assemblée générale des Nations Unies représentant la région Asie-Pacifique.

Le 11 octobre, le Vietnam a été élu au Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2023-2025. C’est la deuxième fois que le Vietnam est élu membre de l’une des agences les plus importantes des Nations Unies.

Poursuivre à promouvoir l’intégration et le développement du pays

Les résultats des activités extérieures ont apporté une contribution très importante aux grandes réalisations générales du pays comme l’a affirmé au 13e Congrès du Parti: “Notre pays n’a jamais eu l’opportunité, le potentiel, la position et le prestige international qu’il a aujourd’hui.”

Jusqu’à présent, le Vietnam a eu des relations diplomatiques avec 189/193 États membres de l’ONU. Le Parti communiste du Vietnam a établi des relations avec 247 partis politiques dans 111 pays, l’Assemblée nationale du Vietnam a des relations avec les Assemblées nationales et parlements de plus de 140 pays. Les organisations d’amitié populaire entretiennent des relations avec 1.200 organisations populaires et organisations non gouvernementales étrangères.

Au niveau multilatéral, le Vietnam est un membre actif et responsable de plus de 70 organisations et forums internationaux importants tels que les Nations Unies, l’ASEAN, l’APEC, l’ASEM, l’OMC… S’il y a 30 ans, nous avons des relations économiques et commerciales avec près de 30 pays et territoires, jusqu’à présent ce nombre a été porté à 230.

La position et le prestige international du Vietnam dans la région et dans le monde sont de plus en plus renforcés, contribuant activement et de manière responsable au maintien de la paix, à la coopération au développement et au progrès dans le monde.

Le Vietnam a organisé avec succès de nombreuses conférences internationales majeures et rempli de nombreuses responsabilités internationales importantes en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, président tournant de l’ASEAN, hôte du Sommet de l’ASEM, de Sommet de l’APEC, du Forum économique mondial sur l’ASEAN …; envoyé des centaines d’officiers et de soldats rejoindre la force de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique.

Dans de nombreuses questions internationales importantes, les voix, les initiatives et les solutions rationnelles du pays dans un esprit d’égalité, d’harmonie et d’humanité ont reçu le consensus et le soutien de la communauté. Grâce à cela, la position et le prestige du Vietnam sont de plus en plus rehaussés sur la scène internationale.

Dans le contexte de l’évolution compliquée de la pandémie de COVID-19, le Vietnam a contribué activement et de manière responsable à l’effort international commun de prévention et de contrôle des maladies, et a en même temps mobilisé le soutien international pour la prévention et le contrôle des vaccins, équipements médicaux et médicaments thérapeutiques, apportant une contribution importante à la prévention et au contrôle de l’épidémie de COVID-19 ainsi qu’au redressement et au développement socio-économiques.

Toujours en 2022, de nombreux échanges de délégations à tous les niveaux, échanges socioéconomiques, culturels auront lieu en ligne et en personne, avec un soutien mutuel lors de forums internationaux et régionaux, démontrant clairement le rôle d’un partenaire fiable et responsable dans la communauté internationale – comme a affirmé le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres: “Le Vietnam et le peuple vietnamien peuvent être fiers parce que Votre voix est respectée par toutes les nations.”

Dans le contexte de nombreuses opportunités, difficultés et défis, la Résolution du 13e Congrès du Parti a déterminé: “Dans les années à venir, les prévisions de la situation mondiale et régionale continueront de changer. La paix, la coopération et le développement sont toujours une grande tendance, mais elle est également confrontée à de nombreux obstacles, difficultés et défis.”

La mondialisation et l’intégration internationale continuent de progresser, mais sont également menacées par la montée d’un nationalisme extrême, la concurrence stratégique, la concurrence économique et une guerre commerciale féroce. En raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, le monde est tombé dans une grave crise aux multiples facettes.

La quatrième révolution industrielle s’est fortement développée, créant des percées dans de nombreux domaines, apportant à la fois des opportunités et des défis à tous les pays. Les pays ajustent leurs stratégies et leurs méthodes de développement pour s’adapter à la nouvelle situation.

La région Asie-Pacifique continue d’occuper une position stratégique de plus en plus importante. En Asie du Sud-Est, l’environnement sécuritaire et les conflits de souveraineté en Mer Orientale sont encore complexes.

Par conséquent, s’exprimant lors de la Conférence nationale des affaires étrangères, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a souligné: “Il faut percer audacieusement, être créatif dans le travail, trouver de nouvelles façons de faire les choses, s’étendre dans de nouveaux domaines, rechercher de nouveaux partenaires, de nouvelles directions.”

On peut affirmer qu’en 2022, le succès des activités extérieures a montré que le Vietnam est confiant de continuer à promouvoir l’intégration et le développement du pays, contribuant à renforcer la confiance des amis et des partenaires internationaux, des habitants du pays, des Vietnamiens résidant à l’étranger, en même temps, promouvoir les relations de coopération entre le Vietnam et ses partenaires, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération, au développement et à la prospérité dans la région et dans le monde et apportant plus de grandes opportunités pour un Vietnam fort et prospère, pour le bien-être et le bonheur du peuple./.