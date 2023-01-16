Вьетнам всегда активно защищал и продвигал права человека

В 11:45 11 октября (22:45 того же дня по вьетнамскому времени) в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк, США) два слова «Вьетнам» скандировали, когда Генеральная Ассамблея ООН избрала 14 стран. Член Совета ООН по правам человека на срок 2023-2025 гг.
Ранее Вьетнам был единогласно поддержан членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как единственный кандидат АСЕАН на эту должность, а также единственный азиатский кандидат Франкоязычного сообщества.
По словам посла Таиланда во Вьетнаме Никорндея Баланкуры, роль Вьетнама в Организации Объединенных Наций (ООН) заслуживает высокой оценки. В последние годы Вьетнам очень успешно выступал в качестве члена Совета Безопасности ООН и представителя азиатского региона в целом и Юго-Восточной Азии в частности.
Это второй раз, когда Вьетнам избирается на должность члена Совета ООН по правам человека. 14 новых членов Совета по правам человека примут на себя ответственность сроком на три года, начиная с января 2023 года.
Результаты выборов показывают, что активное участие Вьетнама в деятельности Совета ООН по правам человека, твердая приверженность и усилия Вьетнама по поощрению и защите прав человека получили признание, доверие и высокую оценку со стороны международного сообщества.
Посол Кубы во Вьетнаме Орландо Николас Эрнандес Гильен сказал, что развивающиеся страны, такие как Вьетнам, которые пережили войны, чтобы обрести национальную независимость, и теперь добились многих экономических достижений, имеют большое значение в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций. Кубинский дипломат упомянул о выдающихся достижениях Вьетнама в восстановлении и развитии экономики после пандемии, включая рост ВВП на 8% в 2022 году, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии.
С сообщением «Уважение и понимание. Диалог и сотрудничество. Все права человека — для всех», в течение трех лет пребывания на посту члена Совета по правам человека Вьетнам внесет непосредственный вклад в защиту и поощрение прав человека во всем мире — один из трех столпов Организация Объединенных Наций.
“Очень важно, чтобы Вьетнам имел право голоса в Совете ООН по правам человека и был ответственным членом международного сообщества, особенно в такое время. Мир переживает трудный и сложный период, партия и правительство Вьетнама это понимают, поэтому они внесли свой вклад и были признаны международным сообществом,” – сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла во Вьетнаме Татьяна Пью Морено.
С тех пор как Вьетнам впервые в 2014–2016 гг. добился выдающихся успехов, впервые присоединившись к Совету по правам человека, Вьетнам всегда придерживался сквозной цели: люди — центр развития.
Избрание в Совет ООН по правам человека во второй раз показало миру Вьетнам с последовательной политикой защиты и поощрения основных прав человека; который желает внести более активный и практический вклад в деятельность самого важного органа по правам человека в системе Организации Объединенных Наций. Это также свидетельствует о доверии иностранных друзей к Вьетнаму, а также о роли и положении Вьетнама в нынешних условиях.
“Вьетнам может гордиться всем, что он сделал для своего народа. И я думаю, что вьетнамцы очень счастливы, поскольку все признают, что Вьетнам — очень безопасная страна,”— сказал посол Алжира во Вьетнаме Бубазин Абдельхамид в интервью ВИА по случаю нового 2023 года.
На протяжении многих лет Вьетнам всегда уделял внимание защите и поощрению основных прав человека. По состоянию на 2021 год Вьетнам ратифицировал и присоединился к 7 из 9 основным конвенциям ООН по правам человека и является активным членом международного сообщества в обеспечении соблюдения прав человека. Последовательная точка зрения партии и государства Вьетнама заключается в том, что люди являются центром, наиболее важным субъектом и ресурсом, а цель развития, обеспечивающая всем людям осуществление прав человека, была продемонстрирована, институционализирована в Конституции и законах, а также конкретизирована в политике и планах социально-экономического развития.
По словам посла Новой Зеландии во Вьетнаме Треден Добсон, Вьетнам известен своим большим вкладом в международный мир и безопасность благодаря своему активному участию в международных операциях по поддержанию мира.
“На национальном уровне Вьетнам продемонстрировал, что может гарантировать и поддерживать экономические, культурные и социальные права своего народа посредством своей политики, направленной на активное экономическое развитие. Я надеюсь, что Вьетнам поделится этим опытом в Совете ООН по правам человека,”— сказала посол Треден Добсон.
Согласно оценке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по глобальному человеческому развитию на 2021-2022 гг., даже в самый сложный период пандемии COVID-19 Вьетнам по-прежнему показывает хорошие результаты в обеспечении права на права человека.
Страна по индексу развития прав человека поднялась на 2 места в мировом рейтинге в 2021 году.
Постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме Рамла Халиди высоко оценила достижения Вьетнама в области сокращения бедности и развития, а также приверженность страны Целям устойчивого развития (ЦУР).
“Вьетнам заслужил уважение мирового сообщества и ПРООН за свои достижения в области сокращения бедности и развития человеческого потенциала,” — сказала Рамла Халиди в интервью ВИА по случаю Нового года по лунному календарю
Поздравляя Вьетнам со вступлением в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 гг., посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски сказал, что права человека являются важной сферой двусторонних отношений между Вьетнамом и Австралией.
Г-н Голедзиновский выразил желание узнать больше о приоритетах и целях Вьетнама во время своей работы в Совете ООН по правам человека, а также обменяться мнениями о том, как две страны могут усилить свое участие в Совете ООН по правам человека в рамках двустороннего диалога по правам человека в начале 2023 г.
В Международный день прав человека (10 декабря) 2022 года Организация Объединенных Наций выбрала тему «Достоинство, свобода и справедливость для всех». Это также и цели Вьетнама в обеспечении прав человека. В качестве члена Совета ООН по правам человека на период 2023–2025 гг. Вьетнам внесет непосредственный вклад в усилия по защите и продвижению прав человека во всем мире./.