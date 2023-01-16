Вьетнам всегда активно защищал и продвигал права человека

В 11:45 11 октября (22:45 того же дня по вьетнамскому времени) в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк, США) два слова «Вьетнам» скандировали, когда Генеральная Ассамблея ООН избрала 14 стран. Член Совета ООН по правам человека на срок 2023-2025 гг.

Ранее Вьетнам был единогласно поддержан членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как единственный кандидат АСЕАН на эту должность, а также единственный азиатский кандидат Франкоязычного сообщества.

По словам посла Таиланда во Вьетнаме Никорндея Баланкуры, роль Вьетнама в Организации Объединенных Наций (ООН) заслуживает высокой оценки. В последние годы Вьетнам очень успешно выступал в качестве члена Совета Безопасности ООН и представителя азиатского региона в целом и Юго-Восточной Азии в частности.

“Я думаю, что избрание Вьетнама в Совет по правам человека — это вполне заслуженное решение. Вьетнам является кандидатом в члены от АСЕАН, поэтому кандидатура Вьетнама получает поддержку как АСЕАН, так и, конечно же, Таиланда. В частности, это второй раз, когда Вьетнам избирается в Совет по правам человека после первого в 2014-2016 годах. Поэтому это более наглядно показывает успех Вьетнама. Членство в Совете по правам человека укрепит послужной список Вьетнама в деле защиты и продвижения прав человека,” г-н Никорндей Баланкура подчеркнул.

Это второй раз, когда Вьетнам избирается на должность члена Совета ООН по правам человека. 14 новых членов Совета по правам человека примут на себя ответственность сроком на три года, начиная с января 2023 года.



Результаты выборов показывают, что активное участие Вьетнама в деятельности Совета ООН по правам человека, твердая приверженность и усилия Вьетнама по поощрению и защите прав человека получили признание, доверие и высокую оценку со стороны международного сообщества.

Посол Кубы во Вьетнаме Орландо Николас Эрнандес Гильен сказал, что развивающиеся страны, такие как Вьетнам, которые пережили войны, чтобы обрести национальную независимость, и теперь добились многих экономических достижений, имеют большое значение в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций. Кубинский дипломат упомянул о выдающихся достижениях Вьетнама в восстановлении и развитии экономики после пандемии, включая рост ВВП на 8% в 2022 году, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии.





По словам посла Кубы Орландо Николаса Эрнандеса Гильена, Вьетнам представляет собой символ борьбы за права человека для своего народа. Это было достигнуто благодаря истории борьбы, жертв, побед, национальной независимости и развития, а также усилиям Вьетнама в процессе международной интеграции и борьбы за мир.



С сообщением «Уважение и понимание. Диалог и сотрудничество. Все права человека — для всех», в течение трех лет пребывания на посту члена Совета по правам человека Вьетнам внесет непосредственный вклад в защиту и поощрение прав человека во всем мире — один из трех столпов Организация Объединенных Наций.

“Очень важно, чтобы Вьетнам имел право голоса в Совете ООН по правам человека и был ответственным членом международного сообщества, особенно в такое время. Мир переживает трудный и сложный период, партия и правительство Вьетнама это понимают, поэтому они внесли свой вклад и были признаны международным сообществом,” – сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла во Вьетнаме Татьяна Пью Морено.

С тех пор как Вьетнам впервые в 2014–2016 гг. добился выдающихся успехов, впервые присоединившись к Совету по правам человека, Вьетнам всегда придерживался сквозной цели: люди — центр развития.





Избрание в Совет ООН по правам человека во второй раз показало миру Вьетнам с последовательной политикой защиты и поощрения основных прав человека; который желает внести более активный и практический вклад в деятельность самого важного органа по правам человека в системе Организации Объединенных Наций. Это также свидетельствует о доверии иностранных друзей к Вьетнаму, а также о роли и положении Вьетнама в нынешних условиях.

“Вьетнам может гордиться всем, что он сделал для своего народа. И я думаю, что вьетнамцы очень счастливы, поскольку все признают, что Вьетнам — очень безопасная страна,” — сказал посол Алжира во Вьетнаме Бубазин Абдельхамид в интервью ВИА по случаю нового 2023 года.

На протяжении многих лет Вьетнам всегда уделял внимание защите и поощрению основных прав человека. По состоянию на 2021 год Вьетнам ратифицировал и присоединился к 7 из 9 основным конвенциям ООН по правам человека и является активным членом международного сообщества в обеспечении соблюдения прав человека. Последовательная точка зрения партии и государства Вьетнама заключается в том, что люди являются центром, наиболее важным субъектом и ресурсом, а цель развития, обеспечивающая всем людям осуществление прав человека, была продемонстрирована, институционализирована в Конституции и законах, а также конкретизирована в политике и планах социально-экономического развития.





По словам посла Новой Зеландии во Вьетнаме Треден Добсон, Вьетнам известен своим большим вкладом в международный мир и безопасность благодаря своему активному участию в международных операциях по поддержанию мира.

“На национальном уровне Вьетнам продемонстрировал, что может гарантировать и поддерживать экономические, культурные и социальные права своего народа посредством своей политики, направленной на активное экономическое развитие. Я надеюсь, что Вьетнам поделится этим опытом в Совете ООН по правам человека,” — сказала посол Треден Добсон.

Согласно оценке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по глобальному человеческому развитию на 2021-2022 гг., даже в самый сложный период пандемии COVID-19 Вьетнам по-прежнему показывает хорошие результаты в обеспечении права на права человека.

Страна по индексу развития прав человека поднялась на 2 места в мировом рейтинге в 2021 году.





Постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме Рамла Халиди высоко оценила достижения Вьетнама в области сокращения бедности и развития, а также приверженность страны Целям устойчивого развития (ЦУР).





“Вьетнам заслужил уважение мирового сообщества и ПРООН за свои достижения в области сокращения бедности и развития человеческого потенциала,” — сказала Рамла Халиди в интервью ВИА по случаю Нового года по лунному календарю

Поздравляя Вьетнам со вступлением в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 гг., посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски сказал, что права человека являются важной сферой двусторонних отношений между Вьетнамом и Австралией.

Г-н Голедзиновский выразил желание узнать больше о приоритетах и целях Вьетнама во время своей работы в Совете ООН по правам человека, а также обменяться мнениями о том, как две страны могут усилить свое участие в Совете ООН по правам человека в рамках двустороннего диалога по правам человека в начале 2023 г.

В Международный день прав человека (10 декабря) 2022 года Организация Объединенных Наций выбрала тему «Достоинство, свобода и справедливость для всех». Это также и цели Вьетнама в обеспечении прав человека. В качестве члена Совета ООН по правам человека на период 2023–2025 гг. Вьетнам внесет непосредственный вклад в усилия по защите и продвижению прав человека во всем мире./.

Там Ханг

Корренспондент ВИА