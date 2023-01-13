Отпечатки Вьетнама в 2022 году: усилия по преодолению трудностей и достижению впечатляющего роста

В 2022 году после трудностей, вызванных пандемией COVID-19 и мировым экономическим спадом, экономика Вьетнама впечатляюще восстановилась с ростом ВВП на 8,02% – самыми высокими темпами роста за период 2011-2022 гг., что намного превышает целевой показатель, установленный резолюциями Национального собрания и правительства (6-6,5%).

Темпы роста экономики Вьетнама также являются самыми высокими среди стран и территорий в мире. Страна занимает третье место среди 11 стран Юго-Восточной Азии, а также 33-е место из 118 стран и территорий мира.

Комментируя экономический рост Вьетнама в 2022 году, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) во Вьетнаме Рамла Халиди отметила, что это сильное восстановление было достигнуто, несмотря на «встречные ветры» с внешних рынков и сохраняющиеся последствия пандемии.

“Успех программы вакцинации привел к устойчивому восстановлению экономики в 2022 г., в том числе к значительному восстановлению внутреннего потребления бедных и малоимущих”, — прокомментировала г-жа Рамла Халиди.

Масштабы экономики Вьетнама в 2022 году оцениваются почти в 40 млрд. долл. США; годовой доход на душу населения составляет более 4.000 долл. США; объем торговли составляет около 750 млрд. долл. США, страна входит в группу 20 ведущих экономик по объему международной торговли. При этом реализованный капитал ПИИ в размере почти 20 млрд. долл. США является самым высоким за последние 5 лет.

По словам посла Кубы во Вьетнаме Орландо Николаса Эрнандеса Гильена, в условиях трудностей, вызванных пандемией COVID-19, и многих опасений по поводу глобального экономического спада, Вьетнам нашел эффективные решения для создания шагов, скачков в экспорте товаров, торговом обмене, внешнеэкономической деятельности, привлечении инвестиций; в то же время, при сохранении стабильных макроэкономических показателей уровень инфляции составил менее 4%.

«Это достигается благодаря успешной реализации Вьетнамом своей политики по борьбе с пандемией COVID-19, особенно его вакцинной дипломатии, что поспособствовало обеспечению широкой вакцинации всего населения, включая бустерные прививки. Это основа для содействия относительно быстрому восстановлению экономики во многих областях», — сказал посол Кубы.

В 2022 году импортно-экспортный оборот Вьетнама достиг 732 млрд. долл. США, что на 10% больше, чем в 2021 году (по данным Министерства промышленности и торговли). Впервые импортно-экспортный оборот Вьетнама превысил 700 млрд. долл. США. При этом экспортный оборот оценивается более чем в 360 млрд. долл. США, что на 8,4% больше, чем в предыдущем году.

Посол Китая во Вьетнаме Сюн Ба заявил, что экономика Вьетнама «полна жизненных сил», привлекательна для иностранных инвесторов очень благоприятной внешнеэкономической деятельностью, с товарооборотом более 700 млрд. долл. США.

Посол Сюн Ба подтвердил, что Вьетнам добился вышеупомянутых выдающихся результатов благодаря мудрому руководству Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, усилиям правительства и народа Вьетнама.

В частности, 2022 год можно назвать успешным для экспорта сельскохозяйственной продукции: экспортный оборот продукции всей отрасли достиг более 53 млрд. долл. США, положительное сальдо торгового баланса – 7,8 млрд. долл. США, увеличившись почти на 48% по сравнению с 2021 годом. Было зафиксировано много новых рекордов по таким товарам, как морепродукты, рис, кофе… Вьетнамские фрукты и овощи все глубже проникают на требовательные рынки, такие как США, Япония, Корея, Австралия…

По словам посла Индии во Вьетнаме Сандипа Арьи, Вьетнам считается одной из самых быстрорастущих экономик в мире, а его экономические достижения впечатляют.

В условиях инфляции соглашения о свободной торговле (ССТ) принесли большие преимущества, создав конкурентоспособность для вьетнамских морепродуктов, особенно на рынках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Экспорт в этом секторе рынка увеличился на 30% и составил 26-27% от общей стоимости экспорта морепродуктов Вьетнама.

«Я думаю, что история роста Вьетнама и его экономические достижения действительно волнуют весь мир», — подчеркнул посол Сандип Арья.

Посол Новой Зеландии во Вьетнаме Треден Добсон отметила, что экономический рост Вьетнама за последний год был очень впечатляющим в контексте замедления экономик в большинстве регионов мира. Экономический рост Вьетнама отражает подход правительства к восстановлению экономики в эпоху после COVID-19, которое уделяет особое внимание восстановлению и соответствующей политике.

«Такие страны, как Новая Зеландия и многие другие торговые партнеры Вьетнама, также заметили это и отреагировали очень положительно. Мы видим реальный рост взаимодействия — как бизнеса с бизнесом, так и правительства с правительствами, поскольку такие страны, как мы, хотят расширить сотрудничество с Вьетнамом и воспользоваться некоторыми преимуществами, которые Вьетнам может предложить», – отметила Треден Добсон.

Весь импульс, созданный Вьетнамом с точки зрения экономического роста, внешней торговли, привлечения прямых иностранных инвестиций и других экономических показателей, действительно показал, что Вьетнам будет самой успешной страной в мире.

Ссылаясь на усилия Вьетнама по восстановлению экономики после пандемии COVID-19, посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски сказал, что восстановление экономики Вьетнама в 2022 году очень впечатляет и помогает еще больше укрепить успех, достигнутый страной борьбе с пандемией, достигая положительного роста как в 2020, так и в 2021 году.

Посол Эндрю Голедзиновски сказал, что 2023 год, вероятно, будет более сложным, чем 2022 год, потому что мировой ВВП, вероятно, снизится, что окажет большее влияние на спрос на вьетнамский экспорт. Кроме того, волатильность на рынках капитала и снижение ликвидности также являются проблемами, на которые правительству Вьетнама необходимо будет продолжать реагировать.

Национальное собрание Вьетнама установило цель роста на уровне 6,5% в 2023 году, что ниже результата, достигнутого в 2022 году, на уровне 8,02%. Это также сложная цель в контексте общих трудностей.

По словам посла Таиланда во Вьетнаме Никорндея Баланкуры, в 2023 году будет еще много «встречных ветров», которые могут замедлить мировую экономику. Соответственно, мир по-прежнему сталкивается с экономическим спадом, высокой инфляцией и высокими процентными ставками. Однако Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему прогнозирует, что в Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Вьетнам, будет зафиксирован положительный рост.

«Я считаю, что по причинам, которые я упомянул выше, Вьетнам сохранит темпы роста, даже более высокие, чем в других странах, и будет более или менее защищен от глобальных экономических потрясений, вызванных рецессией», — сказал Никорндей Баланкура.



Что касается прогноза экономического роста Вьетнама в 2023 году, международные организации считают, что экономика Вьетнама по-прежнему развивается хорошими темпами, хотя есть прогноз снижения по сравнению с предыдущим годом.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует экономический рост Вьетнама в 2023 году на уровне 6,2%; Всемирный банк (ВБ) – 6,7%; Азиатский банк развития (АБР) – 6,3%.

Отвечая на вопрос об оценке усилий по восстановлению экономики Вьетнама за последний год, посол Филиппин во Вьетнаме Мейнардо Лос Банос Монтеалегре сказал, что «восстановление Вьетнама после COVID-19 достойно восхищения».

Тем не менее, г-н Монтеалегре отметил, что мир по-прежнему сталкивается со многими проблемами, включая сбои в цепочках поставок, низкий спрос, высокие затраты на энергию и топливо. Кроме того, риск повторной вспышки COVID-19 все еще существует. Эти факторы влияют не только на Вьетнам, но и на другие страны.

Экспорт является светлым пятном в экономике Вьетнама в 2022 году.

Там Ханг

Корреспондент ВИА