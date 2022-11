Le Vietnam et l’Algérie cultivent de bonnes relations d’amitié traditionnelles

Les relations entre le Vietnam et l’Algérie sont celles d’amitié traditionnelle qui ont été cultivées, éprouvées et consolidées durant ces près de 60 dernières années.

Les deux pays partagent de nombreuses similitudes conférant un caractère spécial à leurs relations bilatérales qui on connu un développement important sur les plans politique, économique et culturel.

Le président Ho Chi Minh a reçu la délégation du gouvernement provisoire de l’Algérie en visite au Vietnam, le 13 décembre 1958. Photo: VNA Le président Ho Chi Minh a reçu la délégation du gouvernement provisoire de l’Algérie en visite au Vietnam, le 13 décembre 1958. Photo: VNA

60 ans de bonnes relations d’amitié traditionnelles

Les relations entre les deux pays se sont forgées au cours des années de guerre contre le colonialisme et l’occupation étrangère, a indiqué l’ambassadeur d’Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid.

Le Vietnam a été l’un des premiers pays à avoir reconnu officiellement le Gouvernement provisoire de la République algérienne, en 1958 et à ouvrir une ambassade en Algérie en 1962, juste après son indépendance.

Ambassadeur d’Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid. Photo: VNA

Depuis lors, les relations entre le Vietnam et l’Algérie n’ont cessé de se consolider et de se développer. Les deux pays ont continué à se soutenir sur le plan politique, dans la défense et l’édification de la Patrie de chacun.

Ces dernières années, la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines a également bien progressé. Le Vietnam et l’Algérie entretiennent des relations politique et diplomatique fiables.

La confiance politique et la compréhension mutuelle entre les deux parties sont renforcées par le maintien des échanges de délégations à tous les niveaux, des mécanismes tels que le Comité de coopération intergouvernementale, la Consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères… Grâce à cela, les dirigeants des deux parties ont partagé une évaluation commune sur les questions bilatérales et internationales, et ont atteint un consensus élevé sur le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Le président Le Duc Anh a reçu le président algérien Lianime Zerouae lors de sa visite au Vietnam le 21 octobre 1996. Photo: VNA

Cérémonie d’accueil du président algérien Lianime Zerouae lors de sa visite au Vietnam le 21 octobre 1996. Photo: VNA

Le Premier ministre Vo Van Kiet a reçu le président algérien Lianime Zerouae le 22 octobre 1996. Photo: VNA

Le secrétaire général Do Muoi a reçu le président algérien Lianime Zerouae le 22 octobre 1996. Photo: VNA

Le président Le Duc Anh et le président algérien Lianime Zerouae ont assisté à la cérémonie de signature de l’accord sur la promotion et la protection des investissements et de l’accord sur les échanges et la coopération culturels entre les deux pays le 23 octobre 1996. Photo: VNA

Le président algérien Lianime Zerouae rencontre une élève vietnamienne du Collège Vietnam-Algérie. Photo: VNA

De nombreux accords ont été signés, notamment durant les années 70 après le triomphe des Vietnamiens sur les Américains et la réunification du pays en 1975. Il faut citer, entre autres, l’accord de transport maritime, l’accord de promotion du commerce, l’accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques.

La maîtrise de la pandémie de COVID-19 et la tenue de la 12e session de la Commission mixte à Hanoï en décembre prochain vont donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales.

Amplifier les échanges commerciaux

Le volume des échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Algérie ont commencé à croître d’année en année pour passer de 82 millions de dollars en 2009 à 281 millions de dollars en 2017. Ces échanges ont commencé à baisser par la suite en raison de la pandémie du COVID-19.

Les principaux produits vietnamiens exportés vers l’Algérie comprennent le café, le riz, le poivre, les produits aquatiques d’eau douce,… Photo: VNA

En 2021, les échanges commerciaux sont estimés à 262,54 millions de dollars dont 231,57 millions provenaient des importations algériennes et 30,97 millions de dollars, des exportations algériennes vers le Vietnam.

Pour réduire ce déficit de la balance commerciale entre les deux pays, la partie algérienne et la partie vietnamienne encouragent leurs entreprises à participer davantage à l’exploration du marché algérien pour acheter des produits, notamment agroalimentaires (dattes, huile d’olive), des minéraux (engrais et produits d’enrichissement des sols), du gaz (GPL) et d’autres matières premières.

En outre, il faudra procéder à la rénovation du cadre juridique de la coopération algéro-vietnamienne car parmi les nombreux projets d’accords et accords gouvernementaux de coopération bilatérale dans différents domaines, certains nécessitent d’être actualisés notamment l’accord sur la protection réciproque des investissements. La nouvelle loi algérienne sur les investissements constitue un des éléments favorables à leur développement.

Une série d’activités marquant les 60 ans des relations Vietnam – Algérie

L’ambassadeur Boubazine Abdelhamid a souligné que la culture joue un rôle important dans les bonnes relations d’amitié traditionnelle entre les deux peuples.

Afin de célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, l’ambassade d’Algérie au Vietnam organisera cette année une série d’activités culturelles.

Une délégation de l’Ambassade du Vietnam en Algérie visite une entreprise dans la province algérienne de Médéa. Photo: VNA L’ambassadeur du Vietnam en Algérie Nguyen Thanh Vinh (à droite) et le conseiller commercial Hoang Duc Nhuan (à gauche) lors de la cérémonie d’ouverture du pavillon du Vietnam à la 53e Foire internationale d’Alger (2022). Photo: VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Algérie Nguyen Thanh Vinh et membre du Comité central du Parti du Front de libération nationale (FLN) algérien, Mourad Lamoudi, assistent à une exposition de photos et de documents à l’occasion du 110e anniversaire du général Vo Nguyen Giap (2021 ). Photo: Algérie Présentation des produits et marchandises vietnamiens au peuple algérien lors d’un événement organisé par l’ambassade du Vietnam en Algérie. Photo: VNA

La tenue des consultations politiques (3e session) entre les deux ministères des Affaires étrangères à Hanoï en mai dernier a constitué un bon départ pour cet événement important. Les deux pays veulent que cette célébration soit à la hauteur des bonnes relations entre les deux pays, comme en témoigne l’entretien téléphonique prévu entre les deux chefs d’Etat.

L’ambassade d’Algérie à Hanoï va également organiser plusieurs activités, notamment une réception qui sera jumelée avec celle de la Fête nationale du 1er novembre comme exposition de photos à Hanoï ; journée d’études à l’Académie diplomatique relevant du ministère vietnamien des Affaires étrangères ; concours de dessins d’enfants et de chants au Collège d’amitié Algérie – Vietnam ; cérémonie en l’honneur d’anciennes directrices et d’anciens directeurs de cet établissement scolaire. La pièce de Kateb Yacine “l’homme aux sandales de caoutchouc” évoquant le Président Hô Chi Minh qui sera jouée au théâtre national vietnamien.

Durant les 60 ans, le Vietnam et l’Algérie ont toujours mis l’accent sur le maintien de l’amitié traditionnelle basée sur la solidarité et le soutien mutuel. Ces relations spéciales ont effectivement soutenu la cause de la lutte et de la défense de l’indépendance nationale, de la construction et du développement de chaque pays. -VNA