Mise en valeur de l’héritage du Président Hô Chi Minh

Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Le Président Hô Chi Minh, éminent symbole de l’affirmation nationale, a consacré toute sa vie à la libération nationale du peuple vietnamien, contribuant à la lutte commune des nations pour la paix, l’indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.

Ce propos est prélevé de la Résolution n°24C/18.65 de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 1987 à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, Héros de la libération nationale, Homme de paix et de culture éminent du Vietnam.

Célébration des 35 ans de Résolution de l’UNESCO honorant le Président Hô Chi Minh

Le fait que l’UNESCO a approuvé une Résolution honorant le Président Hô Chi Minh, dans le contexte où le Vietnam faisait face à de nombreux défis et difficultés, est une grande source d’encouragement spirituel de la part d’amis internationaux, apportant un renfort pour la nation vietnamienne de s’unir et d’atteindre avec succès les objectifs fixés.

Trente-cinq ans après, de nombreuses activités de célébration ont eu lieu à Hanoï : metting, vernissage du livre bilingue intitulé «L’affection du peuple mondial pour le Président Hô Chi Minh», exposition «Le Président Hô Chi Minh : vie et carrière», conférence internationale “L’héritage de Hô Chi Minh pour l’humanité”. Ce pour réaffirmer et mettre en valeur l’héritage que le Président a laissé à la nation vietnamienne et au monde.

Héritage culturel et humain

La directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a souligné que le Président Hô Chi Minh avait fait de l’éducation et de la culture – valeurs fondamentales de l’UNESCO – le centre de sa vie ainsi que de sa carrière politique. Pour l’UNESCO, l’éducation et la culture sont les piliers de l’indépendance et de la libération des femmes.

Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay. Photo: VNA

À cet égard, le Président Hô Chi Minh avait une vision large et juste. Il s’est battu contre les stéréotypes de genre, pour que les femmes puissent aller à l’école. Comme l’a souligné le Président Hô Chi Minh, toutes les personnes sont égales devant la loi, les femmes jouissent de tous les droits à égalité avec les hommes dans tous les aspects de la politique, de l’économie, de la culture, de l’éducation…

De nombreux articles du Président Hô Chi Minh incarnent cet idéal. “L’héritage de Hô Chi Minh a certainement contribué à un Vietnam moderne d’aujourd’hui, qui accorde une grande importance à la culture et à l’éducation dans ses politiques de développement, comme j’en ai été témoin lors de ma visite…”, a partagé la directrice générale de l’UNESCO.

Audrey Azoulay a affirmé: “La meilleure façon de commémorer l’héritage humain de Hô Chi Minh est de continuer la coopération pour protéger l’éducation, la culture et le patrimoine en tant que valeur commune de l’humanité”.

Un exemple typique

Selon l’ambassadeur adjoint du Laos au Vietnam Chanthaphone Khammanichanh, avec Son Altesse royale le Prince Souphanouvong, le Président Kaysone Phomvihane et le Président Hô Chi Minh ont jeté les bases et cultivé l’amitié et la solidarité spéciales entre le Vietnam et le Laos dans une relation exemplaire, fidèle et pure, rare au monde.

Le président Ho Chi Minh a reçu Kaysone Phomvihane, chef de la délégation du Parti et du Front patriotique lao en visite au Vietnam (en 1966). Photo: Archives de la VNA.

“De nombreux événements ont progressivement dérivé dans le passé, mais la profonde affection que le peuple lao a accordée au Président Hô Chi Minh reste intacte, pour toujours avec le temps. Il est devenu un symbole de la solidarité et de l’amitié Vietnam – Laos», a déclaré l’ambassadeur adjoint.

Les dirigeants du Laos qui ont eu l’occasion de rencontrer Hô Chi Minh ont affirmé que le Président était un exemple typique des efforts pour le développement de la solidarité et de l’amitié entre les nations, combinant d’une manière habile le patriotisme authentique avec l’internationalisme de la classe ouvrière.

Héritage dans le domaine militaire

Abordant l’héritage du Président Ho Chi Minh dans le domaine militaire, le professeur, docteur en sciences Vladimir N. Kolotov, directeur de l’Institut Hô Chi Minh, chef du département d’histoire des pays d’Extrême-Orient, Faculté des études orientales, Université nationale de St.Petersburg (Russie), a souligné que le principal domaine d’activité de Hô Chi Minh avait pour but de trouver une stratégie de protection du pays. Pour mener à bien cette tâche, le Président a fait des recherches sur la modernisation du secteur militaire du Vietnam.

L’héritage du Président Hô Chi Minh pour le Vietnam en particulier et l’humanité en général dans le domaine militaire est “l’un des sujets les plus fascinants et les plus importants”

Selon le professeur, docteur en sciences Vladimir N. Kolotov, l’héritage du Président Hô Chi Minh pour le Vietnam en particulier et l’humanité en général dans le domaine militaire est “l’un des sujets les plus fascinants et les plus importants”. Hô Chi Minh a absorbé les principes de la tactique militaire et transmis ces connaissances à des générations de dirigeants vietnamiens, afin qu’ils sachent compter sur la situation réelle pour élaborer des plans stratégiques et prédire l’issue de la guerre future.

«Hô Chi Minh croit en la victoire de la République démocratique du Vietnam. A travers ses écrits, il a transmis sa croyance et ses connaissances aux soldats et aux officiers de l’Armée populaire du Vietnam et à toute la nation», a affirmé Vladimir N. Kolotov.

Le Président Hô Chi Minh a laissé un héritage extrêmement précieux, qui est la pensée, la moralité et le style de Hô Chi Minh, exprimés dans de nombreux domaines. C’est un atout non seulement pour la nation vietnamienne, mais aussi pour l’ensemble des peuples progressistes épris de paix dans le monde. L’ambassadeur Nguyen Phuong Nga, président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a souligné: «Diffuser les valeurs de l’héritage de Hô Chi Minh est l’un des moyens les plus efficaces de promouvoir le Vietnam et son peuple, son histoire, sa culture”./.