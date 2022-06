Binh Duong développe un écosystème industriel vert et intelligent

Les parcs industriels de la province de Binh Duong deviennent un levier pour attirer les investissements et développer le commerce et les services, en vue de bâtir un écosystème diversifié, vers une économie verte et intelligente.

En particulier, les parcs industriels de Binh Duong des 2e et 3e générations ont tendance à être respectueux de l’environnement et ont atteint un taux d’occupation élevé, attirant de nombreuses industries propres et à forte valeur économique.

Ces derniers temps, la qualité des projets d’investissement étrangers dans cette province a connu des changements significatifs.

Sur le total de 2,3 milliards de dollars injectés dans la province au cours des premiers mois de 2022, figurent deux projets danois situés dans le Parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP), – un parc industriel de nouvelle génération.

Le groupe danois LEGO a investi plus d’un milliard de dollars pour construire sa toute première usine neutre en carbone, dont un investissement dans l’énergie solaire sur un site de 44 ha à Binh Duong, dans l’objectif de générer 4.000 emplois ces 15 prochaines années. Le projet sera mis en chantier au second semestre 2022 et entrera en service deux ans plus tard.

Le fabricant et détaillant de bijoux danois Pandora a signé un protocole d’accord pour la construction d’une usine dans le Parc industriel Vietnam-Singapour 3 (VSIP 3). D’un investissement de 100 millions de dollars, la nouvelle installation sera construite selon les normes LEED Or, une certification de bâtiment écologique de premier plan, et sera alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Elle créera 6.000 emplois et aura une capacité annuelle de 60 millions de pièces de joaillerie.

Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Binh Duong, Nguyên Van Danh, les autorités provinciales se coordonnent actuellement avec des unités et des organisations nationales et étrangères pour former une chaîne de marketing mondial afin d’appeler les investissements étrangers par le biais de réunions en ligne.

Durant l’épidémie de Covid-19, seule province maintient l’approche des investisseurs internationaux en organisant de réunions en ligne, ce pour aider les investisseurs à avoir l’accès aux informations sur l’aménagement des zones industrielles et permettre aux dirigeants locaux de présenter l’écosystème et l’environnement d’investissement local, a indiqué Nguyên Van Danh.

Cela a également aidé de nombreux investisseurs à connaître l’orientation de développement d’une économie verte et intelligente et la planification d’un système de parcs industriels centralisés pour créer un nouvel écosystème.

La ville intelligente de Binh Duong avait été nommée dans le Top 7 des communautés intelligentes mondiales 2022. Photo: VNA

Il a également fait savoir que la ville intelligente de Binh Duong avait été nommée dans le Top 7 des communautés intelligentes mondiales 2022. Elle était l’une des 7 meilleures communautés en 2021 et est à nouveau une communauté Smart21 cette année.

Le Forum des communautés intelligentes rassemble près de 200 villes intelligentes prospères dans le monde. Il promeut les meilleures pratiques des communautés intelligentes pour s’adapter aux nouvelles demandes et saisir les opportunités offertes par le haut débit et la technologie numérique.

Il a mené des recherches et évalué des centaines de villes à travers le monde pour sélectionner le Top 21 (Smart 21) de 2022 avec une stratégie de développement de ville intelligente basée sur six critères : connectivité haut débit, main-d’œuvre du savoir, innovation, égalité numérique, durabilité et plaidoyer.

Nguyên Van Hung, président du conseil d’administration de Becamex IDC Corporation, a déclaré que l’un des écosystèmes les plus importants était le Complexe industriel et urbain de la province de Binh Duong, qui forme une chaîne de parcs industriels concentrés associés au développement urbain et aux unités administratives. C’est le centre de la ville intelligente de Binh Duong.

Actuellement, le Complexe a coopéré avec de nombreux partenaires internationaux tels que Tokyu Corporation (Japon), Sembcorp (Singapour), … pour développer des zones urbaines modèles et de haute qualité pour des investisseurs, experts ; des universités internationales avec un contingent d’enseignants provenant des pays du monde, avec les programmes de formation en anglais se concentrant sur les industries clés au service du développement industriel telles que les technologies de l’information, l’ingénierie mécanique l’électricité, l’électronique.

Ce sont les piliers de la formation des ressources humaines pour les usines modernes, contribuant au développement de nouveaux outils de production, à l’amélioration et le rehaussement des bases industrielles à travers des projets de recherche.

Cette province méridionale privilégie également des projets de connectivité entre régions, afin d’élargir l’espace de développement socio-économique, de mieux servir les investisseurs et de favoriser le développement durable.

Le plan d’investissement public de Binh Duong pour la période 2021-2025 représente un fonds de près de 50.000 milliards de dongs (2,15 milliards de dollars). Au cours de cette période, la province compte privilégier la mise en chantier de 40 projets d’infrastructures de transport, avec un capital total de plus de 13.821 milliards de dôngs. Parmi eux figurent les projets d’agrandissement de la Nationale 13, des périphériques 3 et 4.

Ces projets de transport liés au développement des zones industrielles de nouvelle génération ont attiré des dizaines de milliers de projets d’investissement nationaux et étrangers.

Selon Nguyên Van Danh, au fil des ans, les autorités provinciales s’attachent à l’amélioration de l’environnement d’investissement, la compétitivité ; à l’achèvement de la construction des parcs industriels ; à l’application des sciences et technologies et à la simplification des procédures administratives ; à la formation des ressources humaines ; à la construction de logements sociaux pour les travailleurs.

Binh Duong est toujours évaluée comme l’une des principales localités du pays en matière de développement socio-économique, de développement industriel et d’attraction des investissements directs étrangers (IDE).

Durant les premiers mois de 2022, alors que la pandémie de Covid-19 avait de lourds impacts sur le développement socio-économique de la province, Binh Duong a attiré encore de nombreux investisseurs nationaux et étrangers grâce à des mécanismes, des politiques et des mesures appropriées. /.

Une vue du Parc industriel de Vietnam–Singapour (VSIP1), ville de Thuan An, province de Binh Duong. Photo: VNA